Equilibrio inestable en Siria

Nos encontramos ante un momento crucial en el devenir de la carnicería Siria: las tropas gubernamentales que han quedado liberadas con la toma de Alepo han progresado en dirección Noreste tomando aldeas controladas por el Estado Islámico, hasta contactar con las tropas turcas y milicias turcomanas apoyadas por Ankara. ¿Qué pasará ahora? ¿Mantendrán las posiciones ambas fuerzas sin buscar el enfrentamiento? ¿Durante cuánto tiempo puede durar esa calma tensa? La situación es tremendamente peligrosa, o así me lo parece (la prensa sigue en sus mundos de Yupi) pues hay aparatos tanto rusos como turcos sobrevolando esa zona. Hasta ahora, los ataques se han centrado en el Estado Islámico acantonado en al-Bab, y parece ser que existe una cierta coordinación en las misiones. Pero si un bando intenta avanzar sobre el otro, el atacado (y probablemente el atacante) pedirá apoyo aéreo, lo cual implicaría inmediatamente que el otro bando también lo haga.

Putin está intentando templar gaitas después del derribo del Sukhoi-24, porque necesita a Ankara para poder tirar el Turkish Stream (después de tantas guerras por el petróleo, ésta es por el metano) bajo el Mar Negro. Aún sirviéndose de Sebastopol, para alcanzar Constanza (Rumanía) necesita pasar por aguas de Ucrania (precisamente todo este jaleo es por rodear la grandota Ucrania, con gobierno hostil a Rusia) o de Turquía.

En resumen, que Putin y CErdoğan están condenados a entenderse, pero en al-Bab esos intereses económicos pueden saltar por los aires si los acontecimientos se desencadenan. Y es probable que en algún momento se produzca, aunque sólo sea porque el ejército turco está con los dos pies dentro de un Estado soberano y el ejército de ese Estado tiene la obligación de recuperar su control y expulsar al ejército invasor. Incluso entre las tropas de tierra en ejército sirio van unidades rusas, y por mucho gasoducto que haya de por medio, es improbable que Putin permita que sean bombardeadas por la artillería o la aviación turca sin intervenir (recordemos que todo avión que vuela en Siria lo hace con el permiso de Rusia, que tiene desplegado su sistemas antiaéreos S-300 y S-400).

Esperemos que Moskvá y Ankara hayan tenido la prudencia de prever esta situación (que era cuestión de tiempo, como expusimos hace tan sólo unos días) y procuren evitar una escalada internacional del conflicto (Turquía es el segundo mayor ejército de la OTAN, y puede activar la clausula de defensa mutua que obligaría al resto, también a nosotros, a declararle la guerra a la segunda potencia nuclear).

En otro orden de cosas, se acaba de conocer que la pléyade de grupos islamistas ha dado un paso más en su unificación en torno a Ahrar al-Sham, el principal destinatario de la financiación y armamento proveniente de Turquía, Arabia Saudí y, sobre todo, Qatar (a fin de cuentas, es quien más tiene que ganar en este lío, así que es justo que se rasque el bolsillo). Entre los grupos que se disuelven bajo la enseña de Ahrar al-Sham está Jaysh al-Islam, el otro gran teledirigido desde Doha. Quien paga, manda, y en esta guerra, si no recibes un suministro regular de armas y efectivo, rápidamente se multiplican las defecciones en tus filas y eres devorado por otro grupo que les ofrezca mejor paga y armamento; así que no queda más remedio que seguir las órdenes de tu patrocinador. Y con buen criterio, los promotores de esta guerra han llegado a la conclusión que es más eficiente tener un alto mando unificado. Esto supone sumar unos 10.000 combatientes más a las filas de Ahrar al-Sham.

Mientras tanto, el aviso de Trump en su toma de posesión de que… esperad, que os copio la cita textual, porque estoy seguro que en su textualidad ha sido leída en los cuarteles generales de la zona:

We will reinforce old alliances and form new ones, and unite the civilized world against Radical Islamic Terrorism, which we will eradicate completely from the face of the Earth.