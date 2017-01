No compres, adopta

Supongo que creeréis que me refiero al lema de la campaña que tengo en el lateral derecho de la página. Bueno, no está de más recordar que las protectoras están absolutamente desbordadas, y su forma de dar cobijo a nuevos inquilinos es dando salida a los que ya han entrado y han sido recuperados. Si no hay salidas por adopciones, no pueden ofrecer cobijo a tantos animales, fundamentalmente perros, como lo necesitan.

Por otra parte, quisiera mencionar la detestable moda de comprar animales de marca. Lo de las razas es una aberración genética, las más de las veces grotesca, que demuestra el escaso gusto del propietario. Propietario, porque se compran las cosas, un perro, un mueble… Lo que aquí llamamos “can de palleiro” es un animal más despierto, inteligente y resistente que esos experimentos genéticos, muchas veces arrastrando taras congénitas, que se venden en las tiendas.

Pero no, no quería hablar de animales sino del otro reino, el vegetal. Esta es una deliciosamente intrascendente entrada, entre col y col, una lechuga, para comentaros algo que he ido aprendiendo de mis pinitos como pitufo hortelano: en lo posible, mantenerse alejado de los viveros. Evidentemente, no conozco todos los viveros de la Península y no puedo hablar por todos ellos; e incluso me llegan leyendas de viveristas honrados, que conocen su trabajo y venden buenas plantas, a un precio por lo general disparatado, eso sí. Pero mi experiencia me dicta que lo que compráis en las tiendas viene cargado de enfermedades, injertados con variedades equivocadas o mediocres, sobre patrones que o no están adaptados al suelo en cuestión o simplemente la raíz ha sido reducida a un muñón recubierto de tierra que tardará años en recuperarse, si lo hace, del trauma del trasplante.

Por lo tanto, si alguno compartís el gusto por la agricultura aficionada (que nadie confunda campos, la agricultura profesional es otra cosa completamente diferente) yo os recomiendo que os deis un paseo por los caminos de vuestro pueblo, porque en las cunetas (no mováis un árbol que esté en un sitio en el que pueda prosperar, sería una lástima) es común que se den todo tipo de árboles que están condenados por el paso periódico de la desbrozadora, y que podemos trasplantar a nuestra finca. Son patrones francos, de semilla, con un sistema radicular no viciado y perfectamente adaptados a nuestro suelo y clima. Si tenemos cuidado con no causar mucho daño en el proceso de trasplante, son la mejor opción para luego poder injertar sobre ellos la variedad que más nos guste (ya comenté que en un publecito francés descubrí una variedad de manzanas que desde entonces tengo en el colimador). De esta forma, podemos conseguir cerezos (á esgalla), manzanos, membrilleros, nogales, castaños… yo encontré incluso un peral, y señalo también que sobre el espino y la acerola también se puede injertar peral, o su primo asiático el nashi (es un patrón enanizante, pero muy resistente).

Sobre el injerto, con un poco de información, es la cosa más sencilla (y hermosa) del mundo. Al menos en frutales como el manzano, peral, ciruelo o cerezo. Otros injertos, como en la higuera o el nogal, ya son más jodidos. No voy a extenderme sobre el tema, hay en la red infinidad de recursos (por ejemplo, el mallorquín Mundani), lo principal es comprender la teoría: identificar el cambium y lograr un contacto íntimo entre los cambium de patrón y donante.

Por poner un ejemplo, tengo cerezos comprados que 5 años más tarde sólo consiguen vegetar, mantener la estructura, y aún no se han recuperado del trauma del trasplante. Sin embargo, otros que recogí en malas condiciones de una caldeira, se han recuperado, los he injertado, y ya están disparados hacia el cielo (no, no los desmocho, quiero que crezcan a su aire, y las cerezas que no alcance, que les aprovechen a los pájaros). De la caldeira me enraízan prácticamente todos; de la tienda, tengo 1/5 de fiascos.

Por supuesto, en las cunetas no sólo se encuentran frutales, también si os interesan toda suerte de árboles como (en esta zona) abedules, alisos, sauces, acebos, negrillos, arces… Basta como digo ser un poco observador en el curso de nuestros paseos, para ir identificando candidatos para el trasplante (mucho más sencillo con hoja, para ello los marco con el GPS para luego volver por ellos en invierno). También hay muchísimos robles, pero con el género Quercus yo recomiendo no perder energías intentando salvar los de las cunetas porque su potentísima raíz principal es imposible sacar sin cortarla, y la pérdida del dardo limita mucho las posibilidades de supervivencia. Es mucho más eficiente recoger bellotas y sembrarlas: nacen casi todas, y si el suelo y el clima es apto, las plántulas tienen una supervivencia del 50% al segundo año, del 90% si las regamos en verano y las protegemos un poco del sol abrasador. Y si sobreviven sus primeros dos años de vida, luego ya no hay quien las saque de ahí. Ni siquiera un incendio.

Bueno, sí: plantando pinos o eucaliptos que les priven de su fuente de energía, el Sol.

