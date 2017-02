Cuestión de escala

Una entrada muy sencillota, muy básica, que para los iniciados no aporta absolutamente nada pero creo que puede ser útil para quien no entienda mucho de energías comprenda el problema. Sabemos que la fotovoltaica se lleva la mitad de las primas del Régimen Especial, mientras que la eólica se lleva aproximadamente la cuarta parte (el resto queda para minihidráulica, térmica de residuos y cogeneración en las papeleras y demás).

Ahora, os muestro la producción de ambas un día de primeros de Julio (cuando la insolación es máxima y la eólica mínima, estamos cerca del solsticio de verano y con un anticiclón sobre nuestros cuernos).

El gráfico muestra la potencia generada por unidad de tiempo, en este caso las 24h del día en cuestión, luego el área sombreada es la energía eléctrica producida por cada tecnología de generación.

+

Y ahora, os muestro los mismos gráficos pero de hace un par de días, con la península cruzada por un tren de borrascas.

Es la situación opuesta al caso anterior, óptima para la eólica y pésima para la solar.

+

Pero lo mejor que podemos hacer es componer los gráficos igualando la escala. Y a ver qué pasa.

Un día de verano:

+

Y un día invierno:

No se me ocurre forma más clara de explicar cuáles son las limitaciones de la fotovoltáica (extensible a la termosolar) en relación a la eólica. En España se ha invertido mucho más en solar que en eólica, y ésto es lo que una y otra nos dan a cambio.

Y aún hay quien sigue empeñado en que tiremos más dinero en la fotovoltáica. Porque ahora ya sí que sí es la forma más barata de producir electricidad, más que la eólica, más que la nuclear, más que las térmicas… Muy bien, estupendo entonces. Pues no sé a qué esperan a instalar nuevos huertos solares y entrar en el Régimen General. Porque para entrar al RG, es decir, producir energía sin prima, no hace falta apuntarse a ningún prerregistro y que el Estado dé su permiso. Cualquiera, con contar con los permisos de Industria como cualquier otra actividad industrial, puede conectarse a la red y acudir al pool como cualquier otra. Para producir sin subvenciones no hay ninguna cortapisa.

¿Entonces? Cuando se la colaron a ZP y su absurda política de primas a la fotovoltáica, surgieron huertos solares por toda la geografía. ¿Por qué ahora no, si tan baratísima es? Mucho abrir la boca pero nadie pone su dinero para desarrollar una planta solar y sumarse al Régimen General, a jugar en la misma liga de las tecnologías convencionales.

Por supuesto que considero que debemos descarbonizar el mix de producción (y ya el español es uno de los más limpios del mundo, sólo por detrás de Francia, Brasil, Noruega, Diamarca y unos pocos Estados más). Pero tonterías, las justas. Y en el tema de las energías se vuelcan a diario contenedores enteros de bobadas que no ayudan a sostener un debate de cierto nivel.

