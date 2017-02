¡Fouche, manifiéstate!

Tan abrupta interrupción de tu verbosidad nos tiene acongojados. Al menos mueve la patita, para decir que estás bien.

Además, es que me escama, porque los últimos mensajes los mandaste desde una IP navarra… ¿te habrán secuestrado, confundiéndote con alguna estrella del porno?

Pues eso, por muy liado que estés, si lees esto pásate por aquí al menos a saludar, y ya nos quedamos más tranquilos.

Y bueno, para que la entrada no se reduzca a tirar al mar de bites una botella con mensaje (pinche cabrón, mira que poner una dirección falsa de correo para identificarse), al resto os dejo en buena compañía:

No sé si os habréis percatado, pero me gustan mucho las voces femeninas (en realidad, todo lo femenino). Ahora bien, la voz de este chelista es un encanto, preciosa (tenéis que esperar un par de minutos, a que abra la boca). Hasta me llega a parecer bonito el idioma bárbaro. Que, por cierto, aunque parezcan salidos de las profundidades de Oklahoma, estos tipos son canadienses.

Mi más reciente descubrimiento, creo no me había quedado más descolocado desde que escuché a Dead can Dance hace un porrón de años.

Una orquesta de swing con ramalazos metaleros; raro como un helado de berberechos, pero suena genial.

Y para terminar, estas chavalas. En el disco que produjeron, los temas están arregladitos, con flautas, acordeón y… bueno, el sonido que se espera de un grupo folk. Sin embargo, a mí me gustó más ésta, a pelo, como grupo de cantigueiras que son:

Y joder, aún no está muerto. Muchos así lo quisieran ver, pero el asturianu aún tiene pulso. Veremos si los primos asturianos lo dejan morir, perdiendo con él el derecho de se llamar asturianos.

Cada pueblo tiene lo que se merece.

Es curioso, cómo sin tratar personalmente a alguien acabas cogiéndole cariño. Aunque sea un puto troll casi tan pendenciero como yo.

Fuuuuuuuuuuche, cacho cabroooooooon, ande te meteeeeeessssssssss!!!!!!!!!!