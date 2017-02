Acción Directa II

En la primera parte, proponía la destrucción de cualquier especie alóctona que fuese potencialmente peligrosa por el riesgo de naturalización (acacias, eucaliptos, pinos…).

Bueno, pues hoy quiero proponer el mismo concepto, no esperar a que la legislación cambie, a que llegue un gobierno ecológicamente consciente, sino tomar cartas en el asunto por nosotros mismos. No sólo erradicando las especies invasoras, sino también reintroduciendo especies autóctonas en aquellos lugares que han sido degradados por el fuego, la repoblaciones forestales (antes hay que exterminar la competencia) o la ganadería extensiva.

Después de haber tocado algunos palos entre concellos y asociaciones ecologistas, y sólo haber recibido mucho movimiento de mandíbulas y nada efectivo, he tomado la determinación de actuar por mi cuenta, sin esperar a que ningún organismo o estamento organice o promueva nada. He estado recogiendo semillas de varias especies autóctonas (robles, haya, serbal, abedul y tejo) y almacenándolas en fresco en la nevera (una bolsa cerrada, papel de cocina mojado para mantener la humedad, especialmente importante con las bellotas) y hoy he echado el saquito a la mochila, un polar por si acaso que al final no hizo falta porque hizo un día soberbio (e impropio de la época). Un trozo de pan, queso, jamón, una naranja y una botella de agua, y con eso no envidio lo que puedan servir en el Palace. Y con ese equipaje, salí de madrugada hacia el Macizo Central ourensán, una enorme cubeta despoblada, de personas (debido a la incomunicación y la dureza del clima) y de vegetación arbórea (generaciones de pastores quemando las lomas para obtener pastos).

Y es como me he pasado este Domingo Gordo de Entroido, en la más absoluta soledad (no había ningún alma en decenas de kilómetros a la redonda) sembrando la carga de semillas con ayuda del mismo bastón que uso para caminar (gracias las uces y las carqueixas, lo que los paletos de pueblo y ciudad llaman “monte sucio”, se ha creado tras el último incendio una tierra exquisita para plantar cualquier cosa). Trabajando como un burro de sol a sol (metiéndome monte a través, subiendo y bajando vaguadas) estoy derrengado, pero os puedo asegurar que hace mucho tiempo que no sentía semejante satisfacción, y ahora en mi imaginación sobrevuela la idea de, en unos años, ver ya talluditos siquiera la décima parte de árboles que hoy he sembrado, y que sirvan de núcleo seminal para la propagación de su especie, aunque eso será cuando yo ya no esté aquí para verlo.

Eso, por supuesto, si da la casualidad de que se libren (y eso sí que será milagroso) de que algún palurdo le dé por “limpiar” ese trozo de monte a base de mechero. De hecho, es la sombra que ha nublado el día, el avanzar rompiendo con las botas los restos de las retamas quemadas del pasado incendio, sobre los cuales ha renacido el matorral actual que me permite un mínimo cobijo para esperar que aguanten el primer año las plantitas que he sembrado (una exposición solar directa las abrasaría, especialmente a las hayas). Porque, de nuevo lo repito, el matorral (o maleza, pero de mala no tiene nada) es la forma que tiene la Naturaleza de regenerarse después de la agresión a la que la sometemos (incendios, agricultura, ganadería…), preparar la tierra para las especies de gran porte. No sólo generarla, sino retenerla para que no se la lleve la escorrentía, que es la peor de las consecuencias en los incendios de montaña, donde la potencia de los suelos es muy leve y los gradientes disparan la velocidad del agua y, por lo tanto, su capacidad de arrastre.

Aunque seguramente mi trabajo haya sido baldío, porque tarde o temprano a alguien se le ocurrirá que hace tiempo que tal monte no sufre una de sus “limpiezas”, como he procurado repartir las semillas en muchos sitios (menudo palizón me he pegado, he llegado al coche destrozado, avanzar campo a través es agotador) espero que, al menos, parte de lo sembrado sí que se zafe de las “limpiezas” del ganadero de turno (es la causa principal de incendios en la alta montaña, junto con los putos cazadores).

Yo os comento lo que estoy haciendo (ya llevo unos años, pero éste me lo he tomado en plan más sistemático), por si os apetece y tenéis ganas de echarle una mano a la Naturaleza para acelerar su recuperación. Además de que, en principio, en cuanto ahí haya una vegetación autóctona (realmente ya la hay, o toxo, a xesta, o breixo, a carqueixa, as silvas… son especies autóctonas, pero la Xunta sólo le da importancia a las arbóreas), en principio está prohibido introducir ahí alóctonas. Otra cosa es que lo cumplan y, además, es tan sencillo como quemar lo que haya, para sobre ello plantar lo que les salga del rabillo de la boina.

Consejos, realmente yo no soy quién, y os doy los de un lego en la materia que ha procurado informarse un poco: asegurarse que las especies empleadas son realmente propias de ese lugar (pueden ser autóctonas en Galicia, pero no en nuestra zona); tener en cuenta la altura, la acidez del suelo o las diferencias entre solaina y umbría para elegir qué plantamos dónde; y, en lo posible, escoger semillas en el entorno próximo al área a repoblar, para procurar retener la genética adaptada a esas condiciones particulares. Ya he comentado, mantener las semillas en un ambiente húmedo (en 15 días las semillas de Quercus, las bellotas, pierden su capacidad germinativa en ambiente seco) y estudiar el proceso para romper el letargo de cada especie en concreto (estratificación en frío…).

Por último, habrá quien piense que, para repoblar, es mejor el transplante que la siembra. Esto es un error bienintencionado, en el que suelen caer muchos alcaldes cuando les da por dársela de comprometidos y se hacen propaganda con fondos públicos repoblando con especies autóctonas un cachito (para el qué dirán, aunque el 99% restante de su puto concello sean pinos y eucaliptos). Lo primero, hay especies que llevan muy mal el transplante, en especial los Quercus por su potente raíz central rematada en un dardo. Luego está que esas repoblaciones es habitual que se planten y se abandonen (la empresa, una vez cobrada la plantación, se desentiende) y, como no riegues los dos primeros años, la mortandad es prácticamente absoluta. Y a mayores, encima la elección de emplazamiento-especies parece diseñada por un deficiente mental (que no me extrañaría que tuviera el titulito de Ingeniero de Montes, que regalan si compras un pack de yogures), especies que requieren suelos frescos en la ladera de solaina… Total, que esas inversiones ecoloprogres de pandereta suelen terminar con un monte lleno de canutillos (eso sí, a todo lujo) con plantas muertas en su interior, el dinero en el bolsillo del constructor y un aguinaldo en el del mastuerzo del alcalde.

El modo más eficiente de diseminar la gran mayoría de especies forestales es mediante la plantación. Eficiente, es decir, que con los mismos recursos cubrimos un área mucho mayor (con el dinero de plantar diez árboles, sembramos cientos, lo único es que hay que esperar más allá de la próxima legislatura para ver cómo eso despunta). Por supuesto, fantaseo con la idea de que, en vez de lo que he hecho yo a título particular, lo acometiera una puta administración, local, autonómica, estatal o lo que demonios sea, comprando semilla por sacos y maquinaria sembradora. En algunos países asiáticos (China, India e Indonesia, que yo recuerde) emplean aviones para bombardear grandes superficies con semillas (desnudas o en bolas de barro, en diversas variantes del método Fukuoka). En una sola pasada haces el trabajo de muchas peonadas. En Galicia tenemos una flota aérea como para repetir otro Vietnam, no sería mala idea llenar los helis y los Canadair de semillas en invierno, para evitar llenarlos de agua en verano.

Una sugerencia, pero evidentemente ya sé que la inteligencia de la canalla política va por otros derroteros.

Actualización:

La abeja encoronada trae a colación un cuento, sobre el que se hizo un corto de animación que subí aquí hace siglos. Lo vuelvo a rescatar, porque es un encanto.

(está en francés, dadle al botón de los subtítulos; la traducción es deplorable pero creo que es preferible escucharlo en versión original)

