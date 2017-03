El conocimiento del islam

La doctrina islámica, como la cristiana, se basa en la revelación y la tradición. La revelación es el Corán, colección de versos que fueron (convenientemente) revelados a Mahoma en momentos en que éste caía en trance y que éste, cuando se recuperaba, repetía a sus acólitos para que los memorizaran. Al ser analfabeto, desconfiaba de la escritura, de hecho porfiaba con los rabinos porque creía que habían alterado la Torah (en un principio, por si no os lo han contado, Mahoma seguía la fe de los judíos, de hecho la nueva forma que le dio, lo que pretendía era volver a la original fe hebrea que los propios rabinos habían alterado) En esencia, el islam no es más que la religión hebrea en su versión más prístina y pura, según la concepción de Mahoma. Al ser analfabeto, confundía en su memoria los textos sagrados hebreos con las leyendas que circulaban con personajes bíblicos, y esa ensaladilla que tenía en su cabeza era para él la fe original de la cual los judíos de su tiempo se apartaban. Como es natural, los rabinos mandaron a la mierda a ese piojoso analfabeto que pretendía enseñarles la religión que llevaban desde niños estudiando.

La tradición o sunna es una colección de citas y hechos del profeta, modelo de perfección, al cual todo musulmán debe imitar. Es esta compilación de citas de los compañeros (secuaces, era una banda armada que se dedicaba al pillaje) de Mahoma en lo que difieren los dos grandes bloques, el suní y el shií, según concedan una mayor o menor veracidad a unos u otros autores.

El islam, y lo he dicho muchas veces, está ya inventado. No es lo que cada uno quiera creer que es, el islam es el Corán (de origen divino) y (en un segundo escalón) los hadices, la fuente de la cual proviene el resto de desarrollo doctrinal. Por eso, me pica la curiosidad de saber cuál es el grado de conocimiento sobre el Islam entre vosotros. Llevo en gala mantener un nivel notablemente alto en los comentarios, de hecho quizá sea lo mejor de este espacio, por eso me parece interesante saber cuánto sabéis de una religión que, últimamente, está día sí día también en el candelero. Evidentemente no sois ni mucho menos una muestra representativa de la población, por eso hace esta encuesta más interesante, pues se supone que, si os dejáis caer por aquí tenéis un interés especial en temas ásperos y con cierta enjundia (estoy muy satisfecho, por ejemplo, del interés mostrado por mi entrada sobre la propiedad, y los buenos comentarios que ha dado lugar).

Os pido por ello que participéis, y no tengáis reparos aquellos que nunca hayáis abierto un Corán porque, realmente, es lo más común y la opción en la que espero ver más respuestas. Y, por supuesto, os invito como siempre a acudir a las fuentes siempre que estén disponibles, para no tener que depender de intermediarios. El Corán, así como la Biblia (Tanaj + Nuevo Testamento), son libros que deberían ser de obligada lectura para toda persona que pretenda tener una mínima cultura y comprensión tanto de la historia como del mundo actual, por su relevancia en los actos de muchos hombres y mujeres para los que estos textos son textos sagrados, verdaderos libros sapienciales cuya veracidad y contenido no se atreven a poner en duda.

La idea de Dios es un fenómeno sociológico, pero sus consecuencias son muy reales. Conocer las principales religiones (mi nueva meta es la religión hindú) es determinante para comprender el mundo.

Por cierto, como anécdota. Sabéis, es evidente, que detesto el islam, versión cateta de la fe semita (de por sí, una letrina); sin embargo, conservo con mimo un ejemplar del Corán bilingüe, exquisitamente encuadernado, que me regaló mi compañera. Aunque su contenido es una hez desde cualquier punto de vista (intelectual, ético y literario), exactamente lo que es, una colección de frases desordenadas que fue dictando un caravanero analfabeto que usaba el subterfugio de las “revelaciones” para mantener el puesto de caudillo de un grupo de salteadores de caminos que se fue convirtiendo en ejército, usando el tegumento de lo sobrenatural para garantizar la cohesión de su mesnada y su primacía sobre ella. Sin embargo, el continente es un encanto de libro impreso con un cuidado propio de épocas pretéritas.

