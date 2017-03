Si nos tocan a una…

Hablando del autoritarismo del gobierno turco, hice alusión a un tema que quisiera desarrollar un poco: la izquierda europea ha permanecido impasible ante el proceso de laminación de la izquierda turca. Proscripciones, detenciones, torturas, violaciones, asesinatos… de todo aquel que se apartara de la línea del partido del gobierno, nacionalismo turco islamista. Profesores, periodistas… ni siquiera la condición de alcalde o diputado supone protección contra la campaña de represión sistemática contra todo elemento que se signifique como laico, progresista o kurdo.

Y la indiferencia con que Europa, y muy especialmente la izquierda europea, ha tratado esta violación sistemática de los Derechos Humanos por el ejecutivo turco, un Estado en la antesala del ingreso en la UE, es un craso error.

Pero incluso dentro de la UE, tenemos un Estado como Hungría que ha ilegalizado al partido comunista (ejemplo que ha seguido la Ucrania de los simpáticos y europeístas jóvenes del Maidan, por cierto). Yo no soy del PCE, ni de ningún otro partido, como sabéis desde hace muchos años voy por libre. Pero siempre he considerado a la gente del PCE como compañeros, como lo son la gente de la CNT, de la FPG o del SAT. O incluso los mucho más tibios de Podemos, Esquerra o de las bases del P$O€ que aún les queda alguna esperanza de reconducir su partido hacia la socialdemocracia.

Me parece muy triste que sólo el PCE protestara (con voz prácticamente ya inaudible) por la ilegalización en un miembro de la UE. Si mañana propusieran ilegalizar el PCE, ¿sólo los que tienen carnet del partido protestarían?

No es necesario, a estas alturas, que cite el archiconocido poema de Bertold Brecht, ¿verdad?

La unidad de la izquierda es el Santo Grial de la izquierda, y sobre ello hay mucho que hablar. Me parecería suicida (y por eso me preocupa el fenómeno Podemos) la pérdida de la diversidad ideológica que existe en la izquierda, englobada bajo un paraguas electoral que, por otra parte, viene forzado por la necesidad impuesta por un sistema electoral maquiavélicamente diseñado por los herederos del franquismo. La izquierda, para gobernar, debe desnaturalizarse, lo cual le lleva a perder apoyo. Un círculo vicioso del que no sabemos salir.

La izquierda, para ser potente, para tener futuro, debe ser plural. Está en nuestra genética, no somos derecha, tenemos un perfil ideológico mucho más marcado. En cambio, lo que se debe reclamar es una unidad de acción, el ser capaces de establecer puentes entre sensibilidades diferentes para ser capaces, manteniendo cada movimiento su personalidad, de trabajar al unísono en ciertos proyectos. Si logramos superar las inquinas, muchas veces pueriles y personalistas, que separan a las organizaciones, tenemos una enorme capacidad de presión. Pasando al terreno geográfico, cuando en época de ocupación de las plazas, Madrid y Barcelona se apoyaban y protestaban cuando el otro compañero era agredido (desalojos en la Plaça Catalunya), a mí me hizo reflexionar: ojito que esto puede ir en serio. Y estoy seguro que, a quien tuviera más de dos dedos de frente en las élites, le debió correr un sudor frío. Si Madrid y Barcelona superan su rivalidad y se establecen lazos de solidaridad, podemos resistir hasta la embestida de un ejército (porque ya lo hicimos, cuando los hijos de los obreros madrileños eran acogidos por familias de obreros catalanes para que no tuvieran que soportar los bombardeos). Pues yo imagino el mismo grado de colaboración entre organizaciones de izquierda. Izquierda entendida desde una perspectiva laxa, de todo aquel movimiento que pretenda ensanchar los límites de la libertad. La definición es compleja, pero al final todos nos reconocemos como miembros de una misma familia, somos del mismo palo: feministas, ecologistas, sindicalistas, independentistas, activistas LGBT, comunistas, anarquistas, laicistas…

No que seamos iguales, no que pensemos lo mismo en todos los temas, pero todos compartimos unos valores primarios de libertad y justicia; aunque digamos cosas diferentes, hablamos el mismo idioma.

Pues bien, lo que yo propongo, es abandonar el provincianismo en el que nos movemos y empezar a considerar como compañero a todo movimiento emancipador en cualquier parte del mundo. Por encima de las obvias diferencias lingüísticas y culturales, considero absolutamente necesario establecer lazos de compañerismo y solidaridad entre todos los individuos y organizaciones de esa nebulosa indefinida que llamamos “izquierda”. Y si nos tocan a una, nos tocan a todas, sea un periodista turco crítico con el régimen encarcelado, sea una líder ecologista hondureña tiroteada, sea un laicista apuñalado en Bangladesh. La izquierda, especialmente en aquellos países donde es fuerte (cuando es fuerte, y precisamente para poder seguir siéndolo), debería ejercer presión y denuncia de aquellos movimientos reaccionarios que la reprimen.

La actual política de ocuparse cada uno de sus asuntos es, además de provinciana, indescriptiblemente miope. Estamos desaprovechando la fuerza que nos daría establecer lazos de solidaridad por encima de las fronteras, de los rasgos físicos, unas sinergias que nos permitirían recuperar la hegemonía en el discurso. No estoy yo sólo en mi pueblo perdido a tomar por culo, rodeado de garrulos reaccionarios, sino que formo parte de un movimiento de miles de millones de personas que luchamos por lo mismo: LIBERTAD (no tengo muchas ideas buenas, pero la de esa entrada creo que sí que lo era).

La derecha está encerrada en sus dioses y sus patriotismos; es una ventaja, la universalidad, en la que sólo nosotros podemos jugar: nos daría fuerza y visibilidad, permitiendo a cada vez más gente “salir del armario” construido por una sociedad autoritaria, supersticiosa y patriarcal. El encontrarse en la otra parte del mundo con alguien con otro tono de piel, con unos rasgos faciales bizarros, que come cosas aún más raras y habla en un guirigay absolutamente incomprensible, y reconocer en ese tipo extraño a un compañero, a un hermano… es pura dinamita. Eres totalmente distinto, pero pensamos, sentimos al unísono el mismo anhelo de justicia y libertad y te voy a ayudar en lo que pueda. Si logramos eso, ponemos el mundo del revés.

Es la fábula china que el padre cuenta a sus hijos, de ser como un manojo de cañas de bambú… pero aplicado a escala global. Un haz de miles de millones de cañas, de amantes de la libertad. Indestructible.

De hecho, si revisamos un poco la historia, era la normalidad en los revolucionarios a finales del s.XIX, y que permitió que se extendieran tan rápido y con tanta fuerza sus ideas emancipadoras. Llegar a un país extraño, y que gente que no conozcas te reconozcan como compañero y te den cobijo, permitió un flujo de ideas en épocas en que las comunicaciones eran mucho peores que posibilitó el auge de los movimientos obreros a principios del s.XX. Unos triunfaron, otros no, pero eso es ya otra historia. Imaginad lo que podría ser aplicar ese concepto en la actualidad.

