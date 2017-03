El pinar de Lillo

Como ya he comentado otras veces, cuando estamos de pateada, suelo sacar fotos de los paneles informativos que me parecen interesantes, para luego poder leerlos en casa con detenimiento, y así no perder más tiempo.

Hace unos días, estuvimos en la zona de Puebla de Lillo (gracias Amor, por la idea) y me encontré este cartel a la altura del Puerto de las Señales.

Y como creo que aporta una información valiosa, quería compartirlo con vosotros. Para mayor facilidad de lectura, copio el texto principal:

ISLAS DE HOJA PERENNE EN UN MUNDO CADUCIFOLIO

Fisiológicamente adaptados para soportar climas continentales, fríos y húmedos, los pinares eurosiberianos de pino silvestre (N.d.M: Pinus sylvestris, muy sencillo de conocer porque en su parte superior tiene unas escamas ocres características) y pino negro (N.d.M: supongo que se refiere a P. pinaster, y no al P. nigra, por cosas así es que tan útil el usar el nombre científico, aunque parezca cursi y afectado) son el tipo de bosque predominante en los sistemas montañosos de la mitad norte de la Península Ibérica (Pirineos, Sistema Ibérico y Sistema Central). Sin embargo, en la Cordillera Cantábrica su presencia resulta testimonial al amparo de unas condiciones ambientales atemperadas por la influencia oceánica, que otorgan todo el protagonismo a los bosques caducifolios de robles y hayas. Únicamente el pino silvestre o pino albar (Pinus sylvestris) aparece de forma natural en la Cordillera Cantábrica, reconociéndose la existencia de sendas masas autóctonas en Velilla del Río Carrión (Palencia) y, dentro del Parque Regional de Picos de Europa, en Castilla y León, en Puebla de Lillo (León [no es Castilla]).

A pesar de su escasez y la limitada superficie que ocupan, la importancia ecológica de estos pinares cantábricos es enorme, al representar masas forestales relictas, propias de los ambientes más fríos que reinaron en la zona durante y después de los episodios glaciales del Cuaternario. De hecho, se cree que en aquella época los pinares eurosiberianos ocupaban una superficie mucho más extensa en la dorsal cantábrica, al mismo tiempo que alcanzaban cotas considerablemente más bajas.

EL PINAR DE LILLO: ¿AUTÓCTONO O PLANTADO POR EL HOMBRE?

Varias características favotables, como la calidad de su madera, sus troncos rectos y largos, su rapidez de crecimiento o su tolerancia a todo tipo de suelos, han hecho que el pino silvestre haya sido una de las especies más utilizadas en las repoblaciones forestales desde el siglo XVIII. En base a ello, en la actualidad la especie se ha extendido notablemente por nuestra geografía formando masas artificiales en zonas alejadas de su área de distribución natural. Este hecho justificó durante años la discusión acerca del origen natural o humanos del Pinar de Lillo. Sin embargo, los estudios llevados a cabo en las últimas décadas, mediante análisis palinológicos y de restos subfósiles consevados en las turberas del pinar, confirman su carácter autóctono y su existencia desde hace 4.800 años.

LA ZONA DE RESERVA DEL PINAR DE LILLO

Por tanto, el Pinar de Lillo es un bosque autóctono de pino albar, que ocupa una superficie aproximada de 483,5 ha entre los 1.400-1.800 m de altitud en la umbría de Pico del Lago, dentro del término municipal de Puebla de Lillo. Se asienta sobre un sustrato ácido, predominantemente cuarcítico, en el que también afloran calizas y pizarras carboníferas. Acompañando al pino albar crecen hayas, serbales y abedules en el estrato arbóreo; y brezo blanco, Genista florida (piornos ou pudias, en galego) y arándano en el estrato arbustivo (lo que los palurdos llaman “o monte está sucio”).

Es importante destacar la existencia de varias turberas en su seno, la mayor de ellas de unos 300 m², que constituyen hábitats de alto valor ecológico, en las que se registra ademán la presencia del musgo Spahgnum magellanicum, amenazado y protegido a nivel europeo.

Dado su enorme interés ecológico, el Pinar de Lillo es un área de protección estricta catalogado como Zona de Reserva en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de los Picos de Europa en Castilla y León [N.d.M: un paso más allá del pinar, hay torretas para que los cazadores puedan disparar a todo lo que se mueva, aquí la caza constituye el principal motor económico]. En base a esta catalogación el acceso al pinar está restringido, excepto para el desarrollo de los usos agropecuarios tradicionales autorizados a los vecinos de la entidad local propietaria [N.d.M: Como les prohíbas subir las vacas, te queman el pinar, pero si les permites subirlas, provocan la alteración del ecosistema. Es la paletocracia de la que hablaba el otro día].

El Pinar de Lillo posee una fauna diversa y muy interesante, entre la que cabe destacar aves tan escasas en el Parque Regional como el urogallo cantábrico y el verderón serrano. Además, se registran ocasionales visitas de oso pardo y mantiene una importante población de venado, muy notoria durante la berrea. No obstante son los pájaros carpinteros sus habitantes más representativos, siendo el pico picapinos la especie más abundante y fácil de observar.

Aps, por cierto. Que no se me olvide: ¡CAZADORES SUBNORMALES!

Joder, Charb; la hostia con la puta religión de paz y amor.

Francia es la puta superpotencia mundial de la viñeta. De todas formas, si tenéis otras en cualquier otro idioma, no tenéis más que añadirlas en los comentarios.

