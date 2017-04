Mendiguiño sección servicio público.

Me avisa un amigo (al que algunos también conocéis, y hasta aquí puedo leer) que ya está activo su último proyecto (me emociona ver gente tan lanzada y capaz, con lo parado que soy yo). Se trata de una aplicación (app) para smartphones, que permite crear un servicio de mensajería para colectivos. Para entendernos, una especie de WhatsApp pero optimizado para la relación intragrupal. Por ejemplo, un grupo de amigos moteros para preparar la siguiente salida, un profesor con sus bestezuelas, una asociación de ayuda al refugiado, un grupo de estudio de la economía marxista, una comunidad de vecinos o un grupo de trabajo de cualquier empresa…

La principal ventaja que le veo es que cuida de la privacidad: a diferencia de WhatsApp, no es necesario compartir el número de teléfono ni ningún otro dato personal para entrar en un grupo. Los autores han procurado reproducir la forma en que funcionamos en la vida real al organizarnos en colectividades. Y… bueno, qué coño, entrad en la página y que los autores os lo cuenten con más detalle. O si no, os lo descargáis del GooglePlay y luego comentáis como va porque… mi móvil aún tiene teclitas y, cuando se me cae de la mano, no blasfemo más de lo habitual (y ni puta falta que me hace cambiar). 😛

Pero al autor seguro que le viene bien tener feedback (hostia puta, uno empieza hablando de apps y acaba usando barbarismos tan nauseabundos como feedback, voy a tener que meterme un sol y sombra para recuperar mi hispanidad).

Ah! Y si habéis sido timados por la puta manzanita para adquirir uno de sus sobrepreciados móviles (si no está en el diccionario, que la incluyan), también tenéis una versión en el iTunes. Y, ya de paso, os invito a revisar los márgenes con los que trabaja Apple, y compararlos con los de la competencia. El Zara de la electrónica, vender vulgaridad y hacer creer al cliente que está comprando la repanocha, ésa es la vía para forrarse. Pero muchos son los llamados y pocos los elegidos para dar el pelotazo.

Por cierto, me estoy dando cuenta según escribo que el mundo publicitario no es lo mío.

XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Pero en serio, echadle un vistazo a la aplicación, porque puede que la encontréis útil.

