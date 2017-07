Até o carallo

Veño de quitar estas fotos do lume de Medeiros (concello de Monterrei, na raia seca, o cu do mundo).

Despois de toda a tarde pasando avións e helicópteros, non foron quen de apagalo, chegou a noite e alí segue a arder. Polo que me dixeron, foron a lo menos 3 focos nunha distancia duns poucos kilómetros. Que casualidade.

Tampouco sufrades moito, o que está ardendo é o que quedou do último incendio. Esa zona xa ten ardido ducias de veces, cada poucos anos arde o que saíu tralo lume.

Toda esa zona é unha gran merda, non se perde nada.

A cousa é que eu me lembro de como era iso vai uns anos, cando era neno e o meu pai levábame ó que foi o balneario de Requeixo: unha densa masa de carballos, érbedos e freixas. Agora, só as xestas, mimosas e algún piñeiro é o único que medra entre os penedos.

Por alí enmedio debe estar as ruinas (xa queimadas doutros incendios) do balneario.

E máis alá, Portugal. Un mesmo pobo, unha mesma merda de país.

Vai dez días que estoy na aldea, e só un non vin fumegar no horizonte nen a danza dos avións e helis indo coller auga para logo botala e volta a por máis (unha broma que nos sae moi cara).

Entre a merda que os paletos de aldea, e o chegar as vacación os de cidade (que son aínda máis porcos), botan nas caldeiras, nas beiras dos ríos, nas rúas… as plantación de eucaliptos que medran e as de piñeiros que non baixan… e o puto cheiro dos lumes, día tras día, estou até o puto carallo.

Sempre digo que cada pobo ten o que merece; pero hai excepcións transitorias: Galiza ten moito máis do que merece.

Polo de agora.

Xa axustará contas de maltraer así a súa nai, canto isto sexa un deserto de homes e bestas (que para o caso, son a mesma categoría).

