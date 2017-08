Permitidme una breve reseña cinéfila: Vredens Dag (Días de la ira), de Dreyer (quizá lo conozcáis más por su obra maestra, Ordet).

Aunque la cinta se va desluciendo por el papel y la actuación de los actores más jóvenes, el primer cuarto de hora es magistral.

Y la película me sirve para recordar el enorme daño que ha causado en Europa la religión semita, de la que aún no nos hemos conseguido desembarazar completamente; así como la extrañeza que me produce que el dios nacional de un pequeño pueblo de tercera división, que siempre había vivido en el patio trasero de poderosas civilizaciones, haya sido adoptado a ambas orillas del Mediterráneo y de ahí, usando sus ejércitos como vector de contagio, a medio mundo.

Dentro de unos siglos, cuando los niños estudien la historia de este periodo que felizmente empezamos a cerrar, se extrañarán de cómo la orgullosa Europa pudo someterse al dogmatismo de una religión asiática, con una genética incompatible con la herencia del pensamiento filosófico occidental.

Debemos seguir desalojando al Absurdo de los altares, y restaurando a la Diosa Razón como rectora de nuestros pasos.

