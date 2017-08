De novo saco fotos serodias, moito, xa que son do inverno pasado non, do anterior. Neste caso, a subida a terceira serra por altura de Ourense: San Mamede.

No vrao é unha subida horrible xa que non atopas unha sombra, está todo pelado tras séculos pasándolle por riba as lapas e as vacas (¿lembrades o efecto Föhn e a relevancia da vexetación nas choivas?). Ademáis, unha pista permite ó acceso ós todoterreos até o cumio. Após unha nevada, a pista queda pechada e para subir hai que facelo a pe. Atopamos no camiño uns quads facendo o garrulo, enchendo o día de fumo e ruido procurando avanzar, pero ficaron embarrancados coa neve e tiveron que dar volta. Que acougo!

E esta é a vista que tedes dende arriba, ollando cara o nordés: unha boa panorámica das redondeces femininas da serra de Manzaneda (como vedes, pelada).

No cume atópase unha ermita de construcción recente á que os aldeáns van en romería, cos putos todoterreos (a verdadeira relixión de Galicia é encher a andorga).

En inverno, como hai que facer o esforzo de subir a pe, estabamos nolosdous sós. A decoración é cousa do vento e do frío, que foi depositando a humidade do aire nesa especie de carambelos horizontáis.

E asomándonos o sudoeste, vista dunha Antela asasinada durante o desenrolismo franquista, que volta á vida nos periodos de intensas choivas.

E cara o Norte, o Courel. A pesares da distancia, destácanse ben os picos de Piapaxaro e Formigueiros. Entre medias, a Terra de Trives e Quiroga.

Uns cantos muíños para que quede claro o ecolóxicos e sostenibles que somos en Galicia, e algunhas manchas de bosque (moi preto está o Bidueiral de Montederramo) do que queda tralos lumes reiterados.

Como vedes, as sombras se alongan, o sol cae e nós aínda aquí arriba. Outro día que chegaremos ó coche ben entrada a noitiña (de feito, xa era noite pecha). Iso xa é marca da casa.

