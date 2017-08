Extremadura

Voy dando salida al almacén de fotos por publicar, después de una congestión de dos años.

Bonita foto, sí. Pero para sacarla tuvimos que colarnos por un portón que habían dejado abierto en la que se prohibía el paso con una redundancia amenazante. Aquí hasta las vías pecuarias discurren por propiedades privadas y, si quieres ir a algún lado, o haces caso omiso de los carteles (una temeridad en temporada de caza, que es a lo que se destinan estas fincas) o no sales del asfalto.

Estas gentes, ya me he dado cuenta, consideran esta anormalidad como algo natural. Pero la distribución del territorio en latifundios privados y cercados es una excepción, al menos en Europa. Vallar grandes extensiones de terreno, además de un atentado ecológico al no permitir el paso de la macrofauna (precisamente lo que pretenden conseguir, un parque de atracciones para cazadores), es un empobrecimiento social al no poder disfrutar no ya de su producción, sino de su misma vista más que su propietario y el que pague por meter su escopeta allí. De esta forma, el propietario lo es sólo de su trozo de monte, y no puede ir a ningún otro sitio más allá. El campo extremeño, manchego, andaluz no deja de ser una cárcel privada, con celdas extensas pero igualmente limitadas. ¡Qué pobreza! Como mucho tienen su pedazo de terreno, mientras que yo puedo salir a pasear y hacer todo el campo mío.

Yo puedo cruzar Europa desde Galicia a las estepas de Asia Central, siempre por caminos. A ambos lados quedan tierras que podrán tener dueño, pero no se me cierra el paso: al menos los caminos son públicos. Sin duda, esta configuración de la propiedad propia de país subdesarrollado tiene efectos relevantes en la psicología social.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Colegiata de la Candelaria, en Zafra. De estilo renacentista, sustituye a otro templo medieval que había en el mismo emplazamiento.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Dehesa en Hervás

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Éste, como el resto de balcones de la serie, son del valle del Jerte.

Afortunadamente, llegamos poco antes de la floración, momento en que el valle sufre una epidemia de imbecilidad (los urbanitas como vector de propagación) para celebrar que sus laderas, antaño pobladas de robles, pastos y cultivos variados, hayan sido arrasadas por un lucrativo monocultivo.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Dehesa abandonada en el Parque Natural del Cornalvo.

Seguramente no tan vistoso como el anterior, pero sí mucho más valioso ecológicamente.

Al no sufrir más que la presión de los herbívoros salvajes, el encinar empieza a recuperarse y a rellenar espacios. La retama (aka suciedad, maleza, para los palurdos) sirve de avanzadilla.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Parece un crocus, pero con unos colores que no había visto nunca. ¿Alguna sugerencia en la identificación?

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

La Sierra Grande de Hornachos, desde la Tierra de Barros.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Granadilla, una importante villa amurallada que quedó abandonada al construir el embalse de Gabriel y Galán y ahora está siendo recuperada.

Los terrenos alrededor del embalse son públicos, y fueron repoblados en buena medida con eucalipto por el Ministerio de Medio Ambiente. Como de costumbre, la administración es el principal criminal ecológico.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

El rojo de la tierra con el verde de los campos hacen una curiosa combinación.

Extremadura es preciosa, con un nivel de conservación muy superior al que tenemos en Galicia (lo cual tampoco quiere decir mucho, el vertedero de Valdemingómez tiene más biodiversidad). Ahora bien, también tienen sus parecidos: en ambos sitios abundan los cerdos, de dos y de cuatro patas. Para ser justos, no en toda Extremadura son igual de cerdos. Según avanzábamos hacia el Sur, el número de basura que encontrábamos en los caminos y márgenes de carreteras iba en aumento, siendo el Norte de Cáceres bastante meritorio y Badajoz con unos niveles de marranada casi a nivel gallego. Casi; durante la semanita larga que estuve pateando tierras extremeñas nunca vi una nevera tirada en el monte, como acabo de ver hace un rato.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Embalse de las Muelas, un excelente punto de observación de aves.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Una hermosura.

Ojalá pudiera también transmitir los olores del campo.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Esta dehesa me llamó la atención por tener encinas relativamente jóvenes, alguna de unos veinte años le calculo.

Las dehesas se están muriendo, porque al cacho de carne con ojos del propietario no se le ocurre proteger algunas plántulas de los dientes del rebaño, como hicieron sus ancestros, para que los ejemplares jóvenes puedan ir sustituyendo a los que van muriendo. Porque las encinas y alcornoques, aún siendo árboles muy longevos, no son eternos. De hecho, las sequías cada vez más profundas están haciendo estragos entre los Quercus extremeños (lo que se conoce como “la seca”, un árbol debilitado es invadido por un hongo, Phytophthora cinnamomi, que acaba el trabajo).

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Hornachos, al pie de su sierra. Entre las sombras se vislumbran algunos paños de su castillo almohade.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Cola del embalse de Cornalvo, una antigua represa romana aún en funcionamiento.

De cuando no se había inventado el concepto de obsolescencia programada.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

El campo sin los olores, y estos balcones sin el vertiginoso, suicida vuelo de las golondrinas. Las limitaciones de la fotografía (con un tele, podría haber sacado una golondrina, pero entonces no se vería el balcón) o, más bien, del fotógrafo.

Si fuera bueno, deberíais oler a jara y escuchar la algarabía de las golondrinas al ver las fotos.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Cerca de aquí pasamos la noche.

Tras la cena, ya con noche cerrada, abrí la puerta de la furgo y me llegó una vaharada tan potente del olor de la jara, el tomillo, el cantueso… que me senté durante un rato sólo (que no solo) disfrutando del perfume del campo (ya que ver, sin luna, no se veía prácticamente nada).

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Por si hay algún despistado, he de recordar que la dehesa es un entorno humanizado que supone el clareo del antiguo bosque de encinas y alcornoques que algún día cubrió esta tierra (si os interesa ver un bosque mediterráneo intacto, podéis visitar por ejemplo el Languedoc).

Su nombre proviene de defesa, o tierra defendida de la entrada de los batallones de ovejas de la poderosa Mesta, que dejaron grandes extensiones de la meseta tal y como la conocemos ahora: sin nada que levante más de una cuarta del suelo.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Zafra; salida de la calle Sevilla a la plaza Grande.

Al fondo, el campanario de la Candelaria, más moderno que el cuerpo principal y ya en ladrillo.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ese día estaba nevando en las sierras del Norte de Cáceres. Aquí era lluvia intermitente, y la luz tamizada creaba una sensación extraña, sin profundidad.

¿No os parece como si hubieran recortado la vaca y las encinas y las hubieran pegado sobre el fondo verde? Más que bonita, esta foto me pareció rara.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Es curioso, visitar Extremadura con temperaturas casi bajo cero.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ésta es más fácil: Crocus nudiflorus, el azafrán silvestre de toda la vida.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Parece un escenario, pero era así. Sólo tuve que enfocar y disparar.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ládano (Cistus ladanifer), un tipo de jara especialmente fragante.

Que se lo digan a la abejita, que se estaba volviendo tarumba con su polen.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Lo que ocurre si llegamos hasta el horizonte del escenario y nos damos la vuelta. Vista de la Tierra de Barros desde la sierra de Hornachos, aprovechando un momento que dejó de llover y pude sacar la cámara de la mochila.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Muy satisfecho del tratamiento de las texturas de esta foto, con el adobe expuesto al descascarillarse el encalado (¿aún se jalbegarán las casas, o ya se usará pintura acrílica?)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Si, algunas son casi repes, pero no tenía corazón para borrar más, lo siento.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+