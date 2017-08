España rural vs España urbana

En la anterior entrada no pude dejar de relacionar la bestialidad de la España profunda, con el peso sobredimensionado que tiene sobre la gobernación del Estado que es de todos, pero de unos más que de otros.

Creo que para cualquiera medianamente iniciado en temas políticos no necesita mayor explicación, pero en aras de la claridad y el rigor expositivo, quiero ofrecer la demostración de semejante afirmación tan políticamente incorrecta como matemáticamente irrefutable.

Cojamos un puñado de provincias (y ciudades autónomas):

Salamanca, Ourense, Lugo, Ciudad Real, La Rioja, Cáceres, Burgos, León, Albacete, Zamora, Teruel, Segovia, Palencia, Huesca, Guadalajara, Cuenca, Ávila, Soria, Ceuta y Melilla.

Entre las 18+2 colocan 66 diputados en el Congreso, suman el 11,1% de la población española y aportan el 10% del PIB.

Ahora cojamos las provincias que albergan las dos mayores aglomeraciones urbanas del Estado: Madrid y Barcelona.

Entre ambas, eligen 67 diputados, tienen el 25,8% de la población y aportan el 31,7% del PIB.

Los dos bloques, rural y urbano, tienen el mismo peso político a pesar de que la España urbana tiene dos veces y media más población y genera el triple de riqueza.

Ateniéndonos a la población es obvio que el voto de un ciudadano de estas dos urbes tiene mucho menos valor (capacidad de elegir un diputado) que el voto rural, lo cual quiebra el principio democrático de igualdad de todos los ciudadanos a la hora de configurar las cámaras de representantes.

En cuanto a la población no es que sugiera que la España que genera riqueza, deba tener mayor representación política que la España que vive de subvenciones, que mantiene su nivel de vida gracias a las transferencias de riqueza desde la España urbana a la España rural. El que una provincia sea contribuyente neto no debe implicar en modo algunos que sus ciudadanos tengan mayor capacidad de representación política que los de las provincias que son receptoras netas del sistema de solidaridad interterritorial. No deben tener mayor peso político ¿pero por qué lo tienen menor?

¿Los que diseñaron así el sistema electoral eran grandes amantes del rural? No, pero eran inteligentes: la España rural es eminentemente conservadora, envejecida e ignorante (incluso más que la España urbana, que también le llega), el tipo de electorado que le conviene a la derecha sobreponderar.

Nota al acompañamiento musical: Uno de los libros de mi niñez que recuerdo con más cariño y atesoro con celo es uno de cuentos populares rusos (que, por cierto, suelen ser de lo más truculento), en los cuales la Baba Yaga (Баба Яга) es un personaje eminente.

Por cierto, las brujas en Rusia no vuelan sobre una escoba sino sobre un almirez, y habitan en isbas (cabañas de madera) que descansan sobre una pata de gallina.

