Como en otros sitios, procuro hacer un breve resumen de la situación de conservación de los espacios naturales que visito. En este caso, no quisiera pecar de optimista, ya que visitamos principalmente las alturas y además en lo más profundo del invierno, el cual mantiene alejados a los domingueros y su rastro de basura. No caminamos mucho cerca de pueblos, pero he de decir que no me encontré con ninguna lavadora, nevera o televisor tirado en la cuneta de alguna pista, lo cual ya es un punto de ventaja sobre la normalidad gallega.

Viniendo de León me encontré con una profusión de repoblaciones de pinos, pero en el entorno de Lillo apenas se da esta forma de atentado ecológico. Las masas forestales son de origen autóctono, que se pueden resumir fácilmente en un dominio de robles en la ladera de solaina y hayas en la umbría, con otras especies acompañando en menor proporción. Quizá la mayor amenaza al ecosistema sea la ganadería, que introduce ganado doméstico en tierras altas e introduce el aliciente de la deforestación para ganar pastos. Con todo, había pocos indicios de incendios recientes (viniendo de la Raia Seca, cualquier cosa te parece mejor).

El mayor peligro para la macrofauna es la caza, con el esquí el motor económico de la zona. Nos encontramos con un esquiador de fondo que resultó ser un guarda del parque, y nos estuvo comentando anécdotas, como una vez que había dos grupos siguiendo a un lobo. Uno, un grupo de naturalistas (una empresa organiza visitas para encontrarlos), y otro un grupo de cazadores. En el mismo momento en que un grupo lo tenía a vista de sus prismáticos, el otro lo puso en el centro de su mira. Que de un disparo dejen seco el animal que estás observando debe ser muy alentador. Se ve que entre ambos grupos hubo palabras fuertes, aunque portando los segundos armas de fuego tampoco la discusión iría a mayores. Y aún sin armas, los cazadores acostumbran exhibir un nivel de bestialidad que inhibe cualquier discusión.

Por cierto, el guarda también nos enseñó la foto de un gato montés que acaba de sacar. Nunca hemos visto uno en libertad, y esa vez estuvimos a unos pocos minutos. Qué rabia…

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Una buena panorámica de este sector de la montaña leonesa, desde el Moneo hacia el SW.

Para orientarse un poco, el de la izquierda en primer plano es el San Justo. La pirámide del medio es el Toneo, y justo a su izquierda Peña Agujas (donde está la estación de San Isidro). Y más a la izquierda y casi detrás del San Justo, Peña Requejines y el Ausente, a cuyo pie está el lago. A mano derecha del Toneo es la Sierra de Ajo y las Fuentes de Invierno.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Esta foto está sacada desde el mismo sitio que la otra, pero mirando al Norte. Aquí nace el brevísimo arroyo de la Requexada, que vierte en un par de kilómetros al valle del Nalón, que vemos al fondo.

La mole pétrea de la derecha es el Tiatordos. Y estáis viendo el lado fácil para subirlo, ya que su cara Norte es un paredón completamente vertical.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Huellas de la fauna del lugar, de dos y cuatro patas, en un paisaje con hondonadas que recuerda vagamente a la superficie lunar.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Pocos minutos tras sacar esta foto, se agarró una nube en las cumbres y no podíamos ver nada. El suelo era blanco, el cielo era blanco del mismo tono de blanco que el anterior, seguimos hacia el Mongayo con la ayuda de la brújula y de Orux (para algo tenía que servir el puto smartphone que se encontró la lobita en Verona, yo sigo con móvil de teclas).

A base de pura navegación llegamos, pero podríamos estar ahí o en cualquier otro sitio, porque no se veía nada. Además, estaba el peligro de pisar una cornisa volada sobre el precipicio y despeñarse, así que dimos media vuelta y nos fuimos a investigar las fuentes del Esla, por debajo del nivel de la insidiosa nube. Tras una noche gélida amaneció un día completamente despejado y volvimos a rehacer el camino del día anterior, pero disfrutando de ver más allá de la punta de nuestras raquetas.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Una panorámica muy parecida a la anterior, podéis usar el Toneo (la pirámide) para orientaros, sólo que a la derecha aparecen les Rapaines.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

El ausente.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Camino a Isoba.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

El Mongayo en primer plano, el Remelende a mano izquierda y, en el fondo, despuntan el Mampodre y el Pico de Lago.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Atardecer sobre la pirámide del Toneo.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

En primer plano el collado Trave y el Cascayón, tras el cual se encuentra el lago Ubales.

Al fondo, creo que es el cordal de Ponga, alguien más conocedor de esas sierras si me lo puede confirmar…

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

El nacimiento del Nalón, del que hablábamos antes, en el puerto de Tarna.

La mole blanca que aparenta ser más alta que ninguna es peña Ten. Al fondo Picos, con su sector oriental y occidental bien marcados, con alturas que le sacan medio kilómetro extra a la anterior.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Camino de Camposolillo a Utrero, ambos abandonados al llenarse el embalse del Porma que no llegó hasta las casas, pero anegó sus tierra de labranza.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

El pico del Lago y, al fondo, el macizo del Mampodre.

Subir al pico del Lago (hace referencia a la laguna de Tronisco) aún tuvo su aquel, pero pasear por esta sierra está al alcance de cualquiera con un fondo físico normalito y ninguna experiencia en montaña (un mínimo de orientación, para no perderse). Íbamos en plan paseo dominguero, una vez subidos a la mesa se trata de subir y bajar lomas sin ninguna dificultad. Ni siquiera hacía mucho frío, pese a estar a 2.000m en Febrero, en uno de los sitios más fríos de la Península.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Vista del Parque de Redes, desde el collado Trave.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Vista hacia Poniente, desde el Pico del Lago.

Se aprecia muy bien la vía de comunicación natural que establece el puerto de San Isidro entre los dos cordones de montañas y con las moles del pico Toneo y el pico Torres flanqueando la brecha.

Desde aquí arriba, el San Justo (a la izquierda) ya no parece tan grandullón como antes.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Los cristales de hielo que el viento arranca, ruedan por la pendiente haciéndose una pequeña bola de nieve que para a los pies de la ladera.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

El Ausente, lago y pico. He tenido que borrar, con gusto hubiera subido diez más.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Vista del Mampodre desde la Barquina, muy cerca de Puebla de Lillo.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

El Moneo, con una sinuosa cuerda nevada.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Pateando por la Sierra de Sentiles.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Y fin de la serie, a punto de coronar el Pico de Lago, con el Mampodre en segundo término.

Espero haber alimentado en vosotros el hambre de espacios abiertos, el deseo de otear qué hay tras aquel peñasco. Un par de botas, abrigarse si es invierno, queso, chorizo y un cacho pan, y no precisas de más para ser feliz. Como véis, montañas hay para aburrir, podéis elegir la que más os guste e ir a conquistarla.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+