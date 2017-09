Quería proponeros una cuestión, pero antes hago una breve digresión, cómo no, acerca del monotema.

Estaba consultando la versión USA de Reuters, cuando me llama la atención en la barra lateral una de las noticias sobre “Catalonia”: Police in Catalonia hunt for hidden ballot boxes in bid to foil referendum.

Es encomiable el afán que pone la prensa del régimen en convencernos, en el más puro estilo orwelliano, de que democracia significa que los ciudadanos no puedan votar, o más concretamente, que la ciudadanía no tenga derecho a autoorganizarse políticamente en la forma que crea conveniente. Celebro enormemente tal empeño, ya que gracias al cual podemos tener un respiro de noticias de Venezuela.

La cuestión es que el resto del mundo, no sometida a semejante didáctica, asiste con el gesto torcido a la cacicada autoritaria de un Estado que cada vez se parece más a Turquía. Bueno, o al revés, no lo tengo yo muy claro. Menudo papelón estamos haciendo.

Son dos concepciones del Estado, uno como organismo del cual un pueblo decide dotarse como medio de autogobierno. Otra, la del Estado-nación no determinado por la libre voluntad de los ciudadanos sino por Dios y la Historia (es decir, por el número de cañones y los matrimonios de conveniencia).

Tanta patochada para no reconocer lo evidente: si Catalunya se independiza, y detrás va Euskadi-Nafarroa, lo que quede de España estaría económicamente al nivel de Portugal. A lo cual he de añadir que no se independiza quien quiere sino quien puede: para Galicia poder buscar su propio destino sin Castilla, primero debería desarrollar una economía que se pudiera sostener por sí misma. Muchas pensiones que pagar, y muy poco interés de los pocos jóvenes en quedarse y cargar con ese fardo.

Cierro el inciso y retomo la cuestión, que ya hace tiempo quería plantearos. ¿Qué medios usáis para informaros? Medios de calidad, en el que se ofrezca información para adultos intelectualmente normales, quiero decir, no la papilla mascada que ofrece la prensa nacional con un muy mal disimulado afán de persuasión sobre del de información.

Hace años, asqueado de El País (de la prensa española, quizá el medio de más calidad ahora mismo sea El Confidencial) me fuí al NYT, acreditado como el mejor periódico del mundo (y, de paso, practico inglés). Muy buen medio, sin duda, pero aún así la necesidad de clicks para sostener su estructura de gastos obligan a popularizar, banalizar los temas y su tratamiento. No es que me las quiera dar de intelectual (más bien snob), pero cada vez tengo mayor conciencia de vivir en un mundo global en el que se verifica con mayor claridad una locución latina que salía hace poco a colación en un comentario:

Homo sum, humani nihil a me alienum puto

Limitarme a la prensa local es un localismo provinciano, pueblerino, en el que no consiento en caer: el mundo es mi patria y la humanidad, mis conciudadanos.

En esa búsqueda de información de calidad, he llegado a una conclusión sorprendente: la prensa económica. Hacía tiempo que consultaba el FT (sí, lo digo totalmente en serio, prensa ultraliberal mas de calidad), pero cada vez dejan menos contenidos en abierto, así que he buscado y encontrado otras alternativas gratuitas que creo aún mejores: Reuters (donde ojeándolo encontré el enlace que os pasé) y Bloomberg, por supuesto en sus ediciones internacionales, nada de provincianismos.

En el fondo, tiene su lógica: el tipo de cliente de la prensa económica no quiere que le coman la oreja reafirmando sus prejuicios y convicciones, sino información de calidad, objetiva, para tomar decisiones de inversión. Yo buscaba información profesional para profesionales, y esto es lo más parecido que he hasta ahora encontrado.

Y ahora, tras yo exponer mis razonamientos. ¿Qué hay de los vuestros? ¿Qué medios os parecen mejores para conocer la actualidad en el mundo? Información sin mascar, sin adulterar, acercándose en lo posible a los datos crudos.

En realidad, aún busco un nivel superior de información, mucho más técnica: esto es así, así y asá. Y si el periodista quiere dar su opinión, porque le debe parecer muy importante, abre un blog y que ahí le lea su puta madre, que a mí no me interesa. De hecho, se puede ahorrar el firma la noticia porque me importa un carajo cómo se llame. Si su identidad tiene algún reflejo o incidencia en la noticia, es que no me interesa leerla: está contaminada. ¿Conocéis algo así? Datos, estadísticas que contextualicen la información, y omisión absoluta de declaraciones de afectados mostrando “el lado humano de la noticia”. La humanidad ya la pongo yo, y poner la opinión de Fulanito Pérez y no la de otros miles o millones supone un sesgo en la información inaceptable (lo que elimina a por lo de más un buen medio como The Guardian).

¿Alguna sugerencia de un medio así?

