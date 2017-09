+

Eu teño escoitado moitas veces a parvada de que as serras galegas están ermas xa que nesas alturas non poden medrar máis que as carqueixas. Claro, logo visitas os Pirineos ou os Alpes, con cobertura arbórea até os 2.500 metros (piso subalpino), e pensas ¿que merda estás a dicir?

Por iso, pareceume tan importante esta atopada como para tirarlle unhas fotos. Como podedes ver, da neve asoman unhas poliñas de carballo (non se Q.robur, carballo, ou Q.pyrenaica, rebolo ou cerquiño). Estamos no Pico de Lago, en León, uns metros por debaixo dos 2.000m. Certo que é a cara solleira, tamén que estas serras son máis frías que calisquera montaña galega. E nestas condicións extremas, dase unha árbore que non está especialmente adaptada a montaña. Por riba dos carballos, entón, empezarían as faias e os bidueiros, e logo as coníferas, piñeiros e lárices. Pero é que por riba dos dousmil na Galiza non hai nada, só os cumios de Pena Trevinca (Pena Trevinca (2.127m), Pena Surbia (2.116m) e Pena Negra (2.121m)). Mesmo o cimo de Ancares, o Cuíña, está por debaixo (1.978m) da altura á que atopamos estes carballos.

No mapa hipsométrico, serían uns puntiños de cor marron escuro, xusto no límite entre Ourense, León e Zamora:

¿Qué quere dicir isto? Que o 99,9999% da superficie galega é climáticamente apta para que medren árbores do xénero Quercus, dende o nivel do mar até as serras máis altas.

Non hai excusas. Se os montes galegos están pelados, non é porque non posa haber árbores, é porque levan décadas, séxulos, queimando todo o que levante máis de dous palmos. E así, é imposible que se restableza a cuberta orixinal das nosas montañas (para empezar, ten que facerse de novo terra, e para iso serven as especies de porte baixo que chaman “maleza”).

¿As montañas galegas cubertas de bosques como podemos ver noutros países europeos? Como posible, é posible. O que pasa é que non deixamos a Natureza reporse do dano que lle fixemos durante séculos buscando pastos para o gando. Esta é unha das verdades incómodas que na Galiza prefírese contornar en vez de afrontala.

En fin. E para non me por aínda de máis mala hostia, imos cun pouco de música. Como non lle podo chamar en rigor divertimento, digamos que é unha brincadeira musical que se lle ocorreu a Rossini un día que debía estar aburrido.

As cantantes sonvos a hostia, especialmente a que entra despois que, ademáis, segue moi ben a broma.

Fe de ratas: A asesoría musical deste blogue pásame unha nota advertíndome que a composición non é de Rossini, senón dun tal Robert Lucas de Pearsall, baseándose nunhas partes do Otelo de, esta sí, Rossini.

