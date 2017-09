A terra que amo

+

As boullacas do carballo, defensa da árbore á picada dunha avéspora, dentro están as larvas)En castelán, agallones.

A xente que aborrezo…

Se o SEPRONA fixera o seu traballo, non sería difícil saber de onde ven eses entullos. Van cobrar o mesmo, traballen ou non, para que romperse os miolos.

Esta é a paisaxe máis típica de Ourense, aínda que non é a que saia nas guías de viaxes.

O monte queimado (antes había piñeiros), tralo que pranta (en primeiro termo), eucaliptos.

Seica os de cidade non recoñecedes o que é. Son os plásticos que envolven as alpacas de herba. O abrir unha, o gandeiro (ese ser de luz, gardián das esencias do pobo) guinda o plástico á beira do regato, para que o leve a enchente. Un clásico.

A última vez que andamos pola montaña asturiana, o cauce estaba literalmente cuberto destes plásticos. Que, coa erosión, rematan sendo microplásticos que entran na cadea trófica (tamén na nosa).

Non sei qué merda debe ter na cabeza o que tendo o contenedor perto da casa, vai a unha pista a tirar a basura (unha bolsa de pienso para cans…)

Coa moda das TFT, algunha vellas CRT (e esta non era nada vella) remataron rodando por calquera pendente abaixo. Outro clásico.

Este é o concepto de progreso na Galiza rural: tele nova para ver o Luar, e a vella (aínda que funciona perfeitamente)… ¡alí vai!

Vacas pastando entre as xestas queimadas do último lume. Máis tradicional que o antroido.

O único piñeiro que se salvou da queima, agora vai ter por compaña os Eucaliptos nitens (o único que pode soportar as xeadas destas serras).

Tirárono vai anos dende a pista que pasa por riba. Vese tan novo porque era abatible, e abrímolo. Xa vedes que a superficie exposta estaba chea de musgo e follatos.

¿Qué pasa pola cabeza de alguén que, para desfacerse da súa basura, a carga no remolque do todoterreo e vai tirala nun prado? Nada, non pasa nada porque non máis que merda dentro da cabeza. Son porcos, fillos dun porco e dunha porca que sempre viviron entre merda. E esta clase de animáis é a mesma que queima o monte para velo “limpo”, a que pon piñeiros e eucaliptos porque “fanse pronto” e paréceslle divertido saír a matar animáis os Domingos. Non os verás cun libro na mao, pero empuñando un arma síntense alguén por unhas horas.

Os mesmos que a lexislación eleitoral sobrepondera para que lle den maiorías a unha dereita españolista que lles despreza. Por pobres e por galegos.

A lo menos comparto algo con esa dereita españolista, o desprezo, pero por a razón contraria: por non seren galegos. Porque quen lle fai mal a súa nai non é digno de ser o seu fillo.

E é o que falta nas aldeas: dignidade.

