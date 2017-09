Du Vercors au Mercantour I

Reportaje gráfico del viaje primaveral, cuando se publiquen espero que estemos ya en ruta en otra excursión.

El título es suficientemente descriptivo, en esta ocasión fuimos desde el massif du Vercors, una cadena montañosa prealpina, a los Alpes más mediterráneos, el massif du Mercantour. Espero despertar con ellas vuestro gusanillo viajero.

En esta primera imagen, las gargantas de Daluis y el Pont de la Mariée (el nombre tiene una historia detrás), con el Var tallando su camino en rocas de un color vinoso (lutitas, una roca sedimentaria fácilmente atacable por la erosión).

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Annot. La nostálgica decadencia de las villas de la Francia rural.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Recuerdo que cuando tomaba esta foto, pensé: si viniera aquí un palurdo de los del terruño, diría que qué sucio tienen todo esto, cómo es que no vienen a limpiarlo (y/o quemarlo). Para, luego, inflarlo a eucaliptos.

En ninguna otra parte he visto esa saña para con la Naturaleza.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Prieuré de Notre Dame la Brune. Son especulaciones, pero el nombre supongo que le vendrá de una antigua talla de la virgen en madera oscura, quizá una talla aún anterior de alguna diosa cristianizada.

Desde luego no es casualidad que la iglesia se levantara justo sobre una surgencia. De hecho, la fuente que mana de los cimientos de este edificio románico es de un agua especialmente fresca y rica, en una zona calcárea donde no abunda el agua en superficie. Es más que probable que debió haber un culto asociado a este manantial, náyades o camenae, o incluso alguna deidad céltica o precéltica, siempre femenina, asociada al agua. El sincretismo cristiano nunca tuvo muchos complejos; lo importante era que nominalmente toda la población fuera cristiana, que siglos tendrían por delante para lavar el cerebro de los lugareños con la religión semita.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Vista desde la Cime de Voga. Destacando sobre el resto, el paredón de le Cimet.

No subo yo por ahí ni jarto vino…

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Un paisaje muy diferente, campos de lavanda cerca de Montélimar, en el valle del Ródano.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Cime de Tuor desde la Pointe des Trois Communes.

Ese sendero conduce a la Cime du Diable (entre las nubes) por el Col de Raus (donde desaparece el camino, al lado de un nevero). Ya era tarde y no tuvimos oportunidad de tomarlo, pero nos quedamos con las ganas, no tanto por la sonoridad del nombre como por lo bonito de la pateada. Es lo que tiene ir de nuevas siempre a los sitios, para otra vez ya sabemos qué pateadas se puede hacer, pero es improbable que volvamos alguna vez por aquí.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ojo, esta foto está sacada con un objetivo kitero de 50mm (y algo reencuadrado, también es cierto). Con lo huidizos que son estos bichos, sacarlos tan de cerca tiene su mérito (una paciencia titánica, irse aproximando poco a poco jugando con su natural curiosidad).

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Rochechinard, lo que es un paisaje común en el Vercors. Nada del otro mundo, praderías y cultivos en el valle y bosque autóctono en las laderas. ¿Fácil, no? Pues imposible encontrar algo así en Galicia.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Refuge de Nice, reflejado en el Lac de la Fous.

Subiendo aquí es donde sacamos a la marmota de antes.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Una áspid (Vipera aspis) melanótica que, si mal no he creído entender, se refiere a aquellos individuos que presentan una pigmentación excepcionalmente oscura para su especie (en este caso, apenas se aprecia la librea)

Honestamente, no creía que fuera venenosa, si no no me habría tomado tantas confianzas. Primero, que casi piso a la pobre, fue mi compañera la que me avisó cuando yo ya había pasado. Y luego, con tanta fotito, ya estaba bufando y poniéndose de real mala hostia. Por suerte, aún era temprano y con el frío estaba aún adormilada.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

La verdad es que la Provença tiene su encanto, para qué negarlo.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Vista desde el Col Mercière hacia la Tête des Portettes y la Tête Margiole, que dibujan la moderna frontera con Italia.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Unha mapoula. También en francés el nombre es divertido: coquelicot.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Vista desde el Col de la Bataille.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Montbrun les Bains.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

El grupito del centro son las montañas en torno a la Côte de l’Âne. A la izquierda, el Mont Mounier.

Sigo sacando fotos como un loco desde la Cime de Voga, en cualquier dirección rodeado de tresmiles.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Una aldeíta llamada Ansage.

El Vercors es un macizo calcáreo, así que lo de los paredones verticales es lo más común.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Vista desde l’Authion hacia el Sur, viendo cómo las cadenas alpinas van descendiendo hasta el Mediterráneo, a la izquierda, entre nubes.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

La Combe Laval.

Uno de esos sitios que no creerías que existe sobre la Tierra, hasta que lo conoces. Caprichos del relieve kárstico a los que no acabas de acostumbrarte.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Un grupo de íbices, el rey de las alturas. Cada nudo de la cornamenta es un año de vida, así que echad cuentas.

Llega el verano y empiezan a desprenderse de la gruesa capa de lana que los mantiene calientes aquí arriba. Curiosamente, este grupo estaba aprovechando como refugio unas casamatas italianas abandonadas, nunca tuvo mejor servicio la ingeniería militar.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

En terreno hoy de la République, toda esta zona es culturalmente italiana (más en concreto, nizarda).

El pueblo colgado ahí arriba, protegido naturalmente de las razzias de bandas de malhechores y señores feudales que asolaban los valles, se llama Robion (gabachizado, Roubion). Luego os muestro otra foto desde ahí arriba.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Camino al col de la Bonette, paramos a dormir en esta aldeíta alpina.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Y esta es la vista desde el Col de la Bonette (el puerto más alto de Europa, dicen). Al fondo el grupo de picos del Mont Ténibre, haciendo frontera con los comedores de spaghetti.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Sin embargo, esta villa oficio durante siglos de frontera de los territorios franceses: Entrevaux. Conquistado el condado de Niza, movieron la frontera unas decenas de kilómetros más al Este, dejando como ciudadanos “franceses” a tipos con apellidos como Carboni, Monicelli o Poggi (es muy interesante visitar los cementerios, obtienes una información demográfica muy interesante para comprender el lugar en el que te encuentras).

En Alsacia es aún más ridículo, monumentos en las villas con los nombres de los morts pour la patrie que murieron defendiéndola de la invasión germánica: un tal Hans Köhler, u otro Johann Herbst… Todo con mucho sentido. El Estado-nación es un invento decimonónico tan absurdo como la religión, pero con un enorme poder de movilización equiparable al de la idea de Dios, cuando ya este cuento dejaba de funcionar para reclutar ejércitos.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Una bonita cejialba (con tiempo, a la vuelta, intento concretar la especie).

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

La salida del tramo superior de las gorges du Cians. Al fondo se vuelve a cerrar de nuevo el curso, justo antes de desembocar en el Var, ya cerca de Niza.

En el valle se pueden distinguir una serie de paravalanches (ni idea de qué traducción tiene en castellano), protegiendo las casas y la carretera de algún “regalito” que venga rodando de las alturas.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+