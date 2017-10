Subía el otro día música de uno de mis referentes musicales y humanos, Héctor Roberto Chavero (nombre escénico: Atahualpa Yupanqui).

Para no abusar de la paciencia del auditorio me dejé en el tintero otro argentino, y no quería que quedase en él indefinidamente.

+

A mí este gaucho me recuerda poderosamente a otro grande de la canción que ha sido concienzudamente oscurecido, nublado, por el régimen político que gobierna en su tierra, que le percibe como una amenaza.

+

Esta canción…

+

… fue popularizada por un grupo mucho más mediático que, realmente, hizo en mi opinión una versión más que digna, a pesar de la distancia musical.

Aquí en interpretación con otro de mis grupos totémicos.

+

Acabo con la voz de una verdadera todoterreno del canto. No hay nada imposible para Silvia.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+