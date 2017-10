Du Vercors au Mercantour II

Segunda entrega (de 4) de este viaje; volvemos a las lutitas rojas del Cians.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

A la caliza del circo de Archiane.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Una calleja en Die, una antigua villa con pasado romano.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Como os podéis imaginar, el agua de ese torrente no estaba precisamente tibia.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Aquí acabamos también mojados, pero esta vez sin quererlo ni quitarnos antes la ropa.

Es la chute de la Druise, y el spray que levanta te ducha aunque estés a metros de distancia.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Íbice con el Mont Ponset de decorado.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Paseando de una aldea a otra, por la vallée de la Durance.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Dintel de una casa particular en Anòt, con una inscripción en caracteres góticos.

Todo el pueblo, la gente, el paisaje, la estructura de las casas… tiene mucho más de italiano que de francés.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Estupendas vistas desde el Col de la Bataille.

Abajo, el lac de Bouvante.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Fuimos por esta zona para ver las gorges de la Nesque. Ciertamente, impresionantes; pero yo me quedé prendado de este pradito, cubierto de hierbas que pueden aguantar el duro estiaje de estas tierras.

Aquí hace mucho calor, llueve poco, y lo poco que llueve se escurre entre la caliza. Además, el pH del suelo calcáreo es muy alto, así que para sobrevivir aquí las plantas requieren una gran especialización. La primavera en Provença es un espectáculo para los sentidos. Como en Extremadura; por cierto, también se parecen en la basura en las cunetas. Definitivamente, el arco Mediterráneo no es culturalmente Francia, para lo bueno y para lo malo. El nivel de guarrería y palurdez es más propio de España o, aún peor (en palurdez, en guarrería nadie nos gana), de Italia.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

El macizo del Mont Ténibre. Ni idea de la etimología, pero con estas nubes amenazantes podría llamarse ténèbres.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Podarcis muralis.

Si entra Daniel podrá contaros más cosas de ella (impresionante lo que sabe de estos bichos… y de muchas otras cosas).

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Foto desde la pointe des Trois Communes. Esta arista baja hasta el pueblo de Bolena, en las gargantas de la Vesúbia (nótese la toponimia de evidente origen franco :P).

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Le Pra, la última aldea subiendo al col de la Bonette, a 1.800 (la altura de Cabeza de Manzaneda). Lo que debe ser el corazón del invierno aquí debe ser de espanto. Me pareció muy curioso el cementerio: las tumbas tienen un tejadito para protegerlas de la nieve. Supongo que a los lugareños les debía dar congoja pasarse la mitad del año con una capa gorda de nieve encima de la tumba (como si los otros palmos de tierra no contaran).

Me gusta la nieve, pero comprendo que esta gente debía verla como una maldición, pues hacía todas las labores mucho más penosas. Como curiosidad, estando a finales de Mayo y aquí aún estaban los cerezos en flor (para los que sois de ciudad, el cerezo es uno de los frutales que antes despierta del letargo invernal). Sólo unos días más tarde, estábamos robando cerezas en el Ródano. Entre el valle y estas montañas hay una estación de diferencia, aunque en línea recta no llegue a la media centena de kilómetros.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

La vallée de la Durance, cerca de Lurs.

A veces la suerte te sonríe y puedes sacar fotos tan buenísimas como ésta. Un cielo tormentoso, el viento que azota las mieses y, de repente, se abre un claro a tu espalda.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Nos asomamos al lado italiano. Estamos en la baisse du Druos y, aunque en la foto se respire paz y armonía, yo tenía las pelotas en la garganta por la bajada que nos quedaba por delante. Que en veranito subir aquí no debe costar nada, pero trepar por la nieve helada y con los crampones en la furgo…

Siguiendo ese valle, en dos patadas, te plantas en Cuneo.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Las tierras del valle bien trabajadas. No hay restos de incendios. No se ven eucaliptos, casas diseminadas ni plásticos por los campos… definitivamente, esto no es Galicia.

Es la abadía de Valcroissant, a la cual el único acceso era (y es) por esa brecha que ha tallado el río. El valle principal es el de la Droma (gabachizado, la Drôme, que da nombre al département según la absurda distribución territorial con referencias fluviales de la Constituante).

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Por donde no es capaz de subir este bicho, no sube ninguno que no tenga alas. Son rebecos (también llamados gamuzas, Rupicapra rupicapra), y trepando dejan en evidencia hasta a los íbices (Capra ibex). Los tenemos visto en paredes casi completamente verticales, en precipicios horripilantes, y ellos progresando como yo por el pasillo de casa.

La foto está sacada en la vallée de la Gordolasque.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Abadía de Senhanca, del s.XII. Un importante enclave del Císter (como lo delata su extrema austeridad constructiva) en tierras provençales.

Pena, unos días más tarde y podríamos haber sacado esta foto con las matas de lavanda en flor.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Vista del torrent d’Abries desde la cime du Voga. Al fondo, las cimas del macizo de Cairàs (a la derecha) y el massís dels Escrinhs (a mano izquierda).

Como veis, hay montañas como para pasarte subiéndolas el resto de tu vida y no repetir jamás cumbre.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Flor de genciana (Gentiana sp., ¿clusii?). Un clásico de la farmacopea medieval.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Al borde del peñascal, en la Font d’Urle. Quién tuviera alas…

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Sala capital en la abadía de Valcroissant.

Esta es la única foto en la que me he parado a hacerle algún retoque. Un difuminado gasussiano del fondo, para que cobren protagonismo las arcadas.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Vista desde el Col de Fenestre, hacia el lado “francés”.

Esa ese de fenestre, que se mantiene en el gallego (fiestra) del latín finestra (inalterada pasó al italiano, al occitano y al catalán) e incluso en el alemán Fenstre, se escabulle en el francés en forma de acento circunflejo (fenêtre). También llegó al castellano en las formas fenestra y finiestra, pero fueron arrambladas por el término que hacía sugerencia al viento (vía que, curiosamente, también tomó el inglés), supongo que como abertura en el muro por la que se aireaba la casa al abrir los postigos y por el que entraba una rasca del carajo.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+