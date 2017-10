Como hemos recordado tantas veces, el dinero es un convencionalismo: un papelito impreso tiene el valor en bienes y servicios que la sociedad le reconoce. La misma propiedad es una mera convención, como el lenguaje: no está en la esencia de un perro llamarse perro, es sólo un grupo de fonemas que una sociedad determinada le otorga para referirse a este cánido domesticado. De igual forma, la Casa de Alba tiene unas propiedades porque el conjunto de la sociedad les reconoce el derecho de hacer uso de ellas. Es un puro convencionalismo, pues no está en la esencia de esas grandes fincas y palacios nada que les haga pertenecer a esos vividores. Bastaría que la sociedad cambiase de parecer, para que todas esas propiedades pasasen a otras manos, acaso las de todos.

Los convencionalismos tienen la misma capacida de operar sobre la sociedad que Dios, es decir, en la medida que es asumida y compartida su existencia entre la sociedad. ¿Porque qué poder tienen hoy el gran Horus, Hermes, Loki? También es triste, ahora que todo el mundo lleva un smartphone, dejaron de ocurrir espectaculares milagros y a la virgencita se le quitaron las ganas de aparecerse, cuando podría petar YouTube.

Pues bien, toda la estructura del Estado, el Estado mismo, no es más que otro convencionalismo. Por ejemplo, el poder judicial: un individuo togado tiene la autoridad (más bien, la potestas) que la sociedad quiera reconocerle; si le retiran ese crédito sólo sería un tipiño vestido de mamarracho desgañitándose con órdenes y amenazas que nadie atiende. Por ejemplo, en otra sociedad que no llame perros a los perros, ese juez es sólo un turista que vale sólo el límite de su tarjeta de crédito.

Lo mismo ocurre con el resto de poderes: lo son porque consentimos en dárselo, porque actuamos como si lo tuvieran, su poder es el que nosotros le reconocemos. El poder, como el dinero, está fabricado con la misma sustancia que la religión: la fe (por eso hablamos de dinero fiduciario, y no hace falta añadir el adjetivo refiriéndose a Dioses y gobiernos, porque no hay ninguno que no lo sea). Todos los poderes son puro convencionalismo, ficción si queremos, basados en el crédito. El legislativo, por el cual comulgamos con la piedra de molino que un grupo de mediocres aduladores privilegiados representan las voluntades e intereses del pueblo. Legislativo, judicial, el económico como hemos visto y, sin lugar a dudas, el mediático: un medio de comunicación tiene poder en la misma medida que crédito entre la gente. Todos ellos se basan en el consenso de la sociedad en reconocerles ese poder. La fe mueve montañas, y sólo con creer basta para conferirles, investirles con ese poder. Basta un cambio de consenso en la sociedad sobre la legitimidad de un gobierno y/o la sede de la soberanía para que el poder cambie de manos . Es lo que ocurre tras unas elecciones, una revolución, una secesión o… un golpe de Estado.

No tan deprisa.

Y es que no sé si os habréis percatado de que me he dejado un tipo de poder en el tintero: el militar. A diferencia de todos los anteriores, éste no depende de su aceptación compartida por la sociedad: una bala te mata, creas en ella o no, te guste o no. No son como los montruos que anidan debajo de la cama del niño: las armas no desaparecen con dejar de creer en ellas. Por ello, el resto de poderes, todo poder humano, se fundamenta en último término en la capacidad de controlar las armas y las conciencias de los que las empuñan (básicamente, las policías y el ejército, en el mundo moderno los únicos grupos armados operativamente relevantes). Y cuando un grupo armado prevalece en el campo de batalla, aún percibido como ilegítimo y minoritario por el común de la población, tiene la capacidad (PODER!) de imponer toda una estructura del Estado (= coherción), y podemos pensar en el Imperio Romano, la España del Caudillo por la Gracia de Dios o en el Califato del Estado Islámico, pero en realidad es el origen de todos los Estados.

La violencia no es un convencionalismo, es el único poder REAL (no contingente), origen y soporte de todos los demás, así ha sido siempre y nunca será de otra forma ¿cómo podría no serlo? Son las armas las que, a la postre, determinan que ese cacho de papel de colores vale algo (aunque no siempre cuánto), que la palabra de un payaso ataviado de saya negra y puñetas de bordado tiene alguna relevancia y hasta incluso que al perro se le llame perro, como dice en la escuela el maestro, y no como oyes decir a la abuela.

Lamento tener que recordar cosas tan básicas, pero creo que era necesario con el nivel infantiloide del discurso actual. La realidad, única Diosa y señora, es indiferente a que nos guste o no; y desde luego que a mi no me gusta, pero vivir entre nubes de algodón de azúcar no me ayuda a cambiarla.

