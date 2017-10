Du Vercors au Mercantour III

Seguimos con la remembranza fotográfica, esta vez en Châtillon on Diois (de nuevo el sombrerito recordando una s perdida).

Gorges du Cians, con la vegetación trepando por las paredes.

¿No os dan vergüenza estas imágenes? Pues debería.

Campos de lavanda con un afortunado arco iris al fondo.

Al fondo, L’Enciastraia, a cuyos pies se abre el Col del Larche (Colle de la Maddalena para los del otro lado) que es una de las vías de entrada a Italia que solemos utilizar huyendo de la masificación de la costa. Si es que está abierto…

Viola sp., es decir, un ejemplar de violeta. ¿Qué especie exactamente? Pfff…

Esto es lo más cerca que estuvimos de la costa. Además, esos días se celebraba el festival de Cannes, así que cuanto más lejos de la muchedumbre, mejor.

Estamos en el santuario de la Madonna de Utella. El santuario no vale una mierda, pero las vistas son fabulosas. Hacia el Sur vemos la desembocadura del Var, Niza queda cubierta por los picos de la izquierda, y Antibes y Cannes se muestran a la derecha. Y desde el mar, se van elevando rápidamente las cadenas alpinas.

Ornithogalum umbellatum (creo)

De nuevo, Châtillon en Diois, aprovechando el último rayito de sol justo antes de ponerse a llover.

Paisaje brumoso en el Vercors.

Bien se ve que no es Galicia.

¿Podríamos tener algo así? Podríamos.

Pero tendríamos que renunciar a la rentita que nos produce tener los montes dedicados a la producción de madera barata para alimentar a ENCE y FINSA, y permitir la regeneración de los ecosistemas autóctonos. ¿Estamos dispuestos a renunciar a esos dineritos? ¡Ah, carallo!

Es ver esta foto y entrarme ganas de bostezar e ir a tumbarme al sofá. Tenía un sueño tan profundo que no movió ni una oreja al acercarme, raro en los gatos, sólo la panza subiendo y bajando con la respiración.

Desde el Col de la Bonette, el Chevalier en primer término y el Grande Séolane a mano izquierda.

¿Os acordáis de Robion, el pueblo encaramado a lo alto de las montañas? Pues ésta es la vista desde él.

Como para venir a atacarlo. Cansa sólo el pensar en ello.

Mirando las alas parece una mariposa, aunque la pinza del abdomen recuerda más a una libélula. Sin embargo, no es ni una cosa (lepidoptera) ni otra (odonata), sino que pertenece a otro orden, neuroptera. En concreto se trata de una Libelloides coccajus, una especie muy rara.

Pues nada, un privilegio conocerte.

La Bolena, un pueblo típicamente ¿francés? ¡Pero si esto huele a pastata y pesto! En fin, las razones de los cañones…

Un íbice cruzando la frontera sin preocuparse de esas chorradas.

Les Petits Goulets, un encajonamiento de uno de los regatos que conducen a Die.

El Col de Fenestre, lado italiano. Bajando esta pala de nieve llegarías al Rifugio Ellena Soria y, siguiendo el curso del regato (que se va uniendo a otros para formar el Gesso), también acabaríamos en Cuneo. El comienzo de la llanura padana ya se adivina en lontananza.

Esta identificación es mucho más sencilla (de estas también las hay aquí): una chupaleches (Iphiclides podalirius).

Otra vista de Bouvante, ésta desde el Pas de Logue.

Un conjunto arquitectónico que excede cualquier ponderación: el priorato de Ganagobia.

Sabéis que no me gusta el baboseo, esto no es una puta guía turística, pero realmente es de los ejemplos más bellos del románico en estos pagos. Conserva en la cabecera de la iglesia un rarísimo mosaico medieval, además de un curiosísimo sarcófago con mezcla de inscripciones cristianas y paganas (te encomiendas a todos los dioses que sepas, por si acaso aciertas con alguno). Y… bueno, si algún día pasáis por ahí, no dejéis de pasaros. Sólo por pasear por la mesa calcárea sobre la Durance donde se asienta, entre viejas encinas, valdría la pena. El resto de la zona ha sido repoblada con pino invasor, destrucción de la que se salvó esta muela por pertenecer los terrenos al monasterio ¿veis como no me callo nada?

Subiendo de la garganta de la Vesubia por un carretera con mil revueltas (ojo a la temperatura del motor), llegas a Utela.

Si aún no has jodido la culata, puedes seguir intentándolo continuando la subida, aún por una carretera más angosta, hasta el santuario.

Truco: si alguna vez veis que la temperatura subo en exceso, abrid las ventanillas y poned la calefacción a todo trapo. Aunque sea Agosto. El intercambiador de calor ayudará a bajar unos grados el anticongelante. Y si ni con esas, dejad en el empeño, dad media vuelta y bajad para que se refrigere el motor (al retener, el motor se embala y mueve muy rápido la bomba de agua que lo dirige al radiador, mientras que al no inyectar más combustible no añadimos calor extra al circuito).

Ésta era una cría, más pequeña que la anterior, y que quería saber quiénes eran esos bichos tan raros que caminan sólo con sus patas traseras.

Valcroissant. Nos cruzamos con una pareja que bajaba con cuerdas. Pero yo por ahí, ni de coña.

El fondo de la Combe Laval.

No salieron bien las fotos, pero es un espectáculo ver nacer el río en una surgencia del paredón que veis al fondo. Como el chorro de un grifo, pero a lo bestia.

Podarcis muralis (¿esta también es, no?), con una vida extra.

Parte alta de Isola, desde la Terre Rouge.

