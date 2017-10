Leo en las noticias lo que está ocurriendo en el NW peninsular. ¿Y qué ocurre? Lo de siempre, lo de todos los años. La única diferencia son unas circunstancias climáticas excepcionales que han provocado consecuencias excepcionales bajo desencadenantes perfectamente comunes, hasta cotidianos en esta parte de la Península.

Así que, por favor, menos declaraciones altisonantes y caras compungidas, lágrimas de lagarto de unos responsables políticos que, fiel reflejo de la sociedad enferma que los escoje (su ignorancia y codicia alcanza extremos patológicos), no piensan realizar cambio sustancial alguno en las políticas forestales y agropecuarias. Y si no varían las causas, es de necios esperar otro resultado que el ya conocido de todos los años. La clase política gallega, y portuguesa, y asturiana… está compuesta por miserables, cobardes políticos e intelectuales que abren mucho la boca para no decir nada, pues temen molestar al granero de voto fiel que tienen en las aldeas.

Al menos, no caen ya en el ridículo de decir que los incendios parecen provocados. Es evidente que lo son, y que sus autores ven el telexornal para elegir el momento propicio, óptimo, para provocar un incendio. Pero ¿quién los provoca? O, para ser exactos ¿qué interes hay detrás de la actividad incendiaria? Esta es la pregunta clave, que ni el SEPRONA ni la fiscalía, a quienes pagamos para dar contestación a esta pregunta, saben (se atreven) a contestar.

Porque aquí todo el mundo sabe lo que pasa, pero lo dice sin que se entere el cuello de su camisa, para no meterse en líos. Son los ganaderos, para crear pastos; los cazadores, para despejar el terreno y poder avistar la pieza; los aldeanos, para desbrozar el monte siguiendo el impulso atávico de odio a la Naturaleza, los empresarios madereros para abaratar la materia prima; la industria de la extinción para autojustificarse y los mismos brigadistas como medio de lucha laboral; los empresarios eólicos para impedir mermas en la producción si se desarrolla arbolado en los parques…

Hace ya muchos años que resumí y publiqué toda esa coincidencia de causas que en el rural todos conocen, pero es imposible que llegue a los medios de comunicación debido a la autocensura.

http://incendios-forestales.blogspot.com/

Desde entonces, no he tenido que cambiar ni una sola coma. ¿Por qué iba a hacerlo, si legislatura tras legislatura no ha cambiado el modelo de explotación de los montes del territorio de lo que un día se llamó el Reyno de León? En Galicia, gobierna FINSA y ENCE. En Portugal, Portucel. Son estas empresas, y no la ciudadanía, las que determinan la configuración de los montes gallegos, portugueses, asturianos.

El bosque atlántico basado en especies del género Quercus fue destruido progresivamente por la ganadería extensiva, acompañando al crecimiento demográfico. Con el éxodo rural, estos montes pelados se reforestaron con alóctonas, pinos y eucaliptos, para atender a las necesidades de la industria maderera. Sobre esta urdimbre se aplica la tela de la bestialidad, la miseria intelectual y moral mucho antes que económica en la que se vive en las aldeas, y ya tenemos montado un problema estructural de la sociedad gallega, portuguesa, asturiana… que por cobardía de los más e interés de no pocos es imposible solucionar.

Entre todos la mataron, y ella sola que ardió. Y las muertes de estos días tampoco hasràn reaccionar a una sociedad miserable a la que le interesa no comprender el origen del problema.

Con el cambio climático, las circunstancias excepcionales de este año amenazan convertirse en la nueva normalidad, así que seguiremos enterrando personas en el camposanto y cientos de millones en presupuestos de prevención y extinción, sin que nada cambie.