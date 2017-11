La plaga. Episodio II: el Eucalyptus nitens

Esta es la mayor amenaza que afronta la Naturaleza en las regiones atlánticas/cantábricas de la península.

En Asturias se ha felizmente prohibido (a ver hasta cuando), pero en el resto del cuadrante noroccidental peninsular sigue permitiéndose repoblar con lo que a cada cual se le antoje.

Estas fotos son de una finca en la que se han cortado los carballos y sustituido por este vampiro vegetal. Estamos muy altos, a 1.000m, aquí las nevadas son frecuentes y las heladas muy serias. Condiciones que no podría aguantar el E.globulus que ha colonizado la costa, pero que su hermano, el nitens, aguanta sin problemas.

Las provincias costeras ya no tienen remedio, por debajo de 400m la destrucción de los ecosistemas es absoluta y revertir la situación supondría un esfuerzo descomunal, máxime para una sociedad que no considera como problema haber destruido su patria si con eso saca unos eurillos. El E.globulus estaba limitado por las heladas, pero ahora se están introduciendo otras especies (he resumido con el E.nitens, pero Ecalyptus es un género con cientos de especies, cada una adaptada a unas condiciones climáticas concretas).

Ahora, la prioridad debería ser impedir que la plaga de eucaliptos siga progresando hacia el interior de Lugo, Ourense, León, Zamora, la Liébana, Campoo, Burgos, Palencia, Araba, Salamanca…

Las fotos están sacadas en este pueblo, Rebordechao, en el nacimiento del Arnoia. Este es el nuevo paisaje de este pueblo, donde algún iluminado, hijo de mala madre, lleva años repoblando con eucaliptos. Salvo algún grupo de pinos, la mayoría del verde que veis son eucaliptos. Es evidente el motivo de su plantación: a pesar de ser jóvenes, descollan en altura respecto a las caducifolias autóctonas (robles, abedules, serbales…)

A los que se lucran con la destrucción de la tierra habría que tratarlos como los traidores que son.

