O monte é noso

Atopei este documental do ano 78 sobre o movemento de recuperación das terras comunáis na Galiza. Se non o queredes ver enteiro, queidádevos cos dous primeiros minutos nos que fala a vella. Ela fai un resumo do problema que chega ata os nosos días, o paso dun medio completamente antropizado (agricultura é, por riba de todo, gandeiría) a un de monocultivos forestáis.

Este é a clave que nos diferenza de Europa: o éxodo rural tivo lugar en todas partes, permitindo a recuperación duns ecosistemas que a presión demográfica laváraos ó límite, mais na Galiza os montes enchéronse de piñeiros e eucaliptos (primeiro pola forza, como contan os veciños nesta metraxe, rachando coa estructura de producción das aldeas, e logo de bo grado como complemento das pensións), impedindo esa reconquista por parte da Natureza dos seus antigos predios.

E así chegamos até a actualidade.

