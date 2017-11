Los beneficios de la normalización

Un apunte para ejemplificar la conveniencia de desarrollar un esfuerzo normalizador en todos los campos de la industria, del cual la sociedad tiene mucho que ganar.

Vamos a hablar de fotografía, así que para los iniciados en el mundillo os pongo en antecedentes. Las cámaras réflex, tanto las antiguas de película como las digitales, tienen objetivos intercambiables para adaptarse a las necesidades creativas del fotógrafo.

En el mundo de la fotografía hay una máxima: cambias de cuerpo, pero las lentes son para toda la vida. Pero no todas las lentes sirven para todas las cámaras: cada marca tiene su montura propia, con unas características de la bayoneta y una distancia planofocal concreta, distinta a las demás. Esta era una forma de crear clientes cautivos: un fotógrafo que empiece, por ejemplo, con Nikon, irá invirtiendo una cantidade de dinero respetable con una serie de objetivos para la montura F de Nikon. Cuando su cámara se rompa o quiera actualizarla, repetirá con otra Nikon ya que así podrá seguir usando las lentes que ya tiene, mientras que cambiar de marca implicaría un desembolso que va mucho más allá de un cuerpo nuevo: hacerse con otra nueva panoplia de objetivos.

Esta dependencia de una marca sería mala de por sí, ya que limita la competencia entre las marcas (muy mala tendría que ser el nuevo modelo de Nikon, para que el fotógrafo del ejemplo se plantease el salto a Canon, por ejemplo). Pero es aún más enojoso cuando la marca en cuestión abandona el desarrollo de cámaras de una montura, porque cambia de montura, o abandona el mundo de la fotografía (el que esto escribe fue propietario de una Olympus 4/3 que se pasó a una Samsung NX, sorprendente capacidad de ir pisando todos los charcos): el desgraciado fotógrafo se tiene que comer su colección de objetivos. Y estamos hablando de miles de euros en el caso de un profesional; lentes perfectamente válidas y funcionales que irán a la basura porque no pueden ser reutilizadas en monturas de otras marcas (no sólo por sus características físicas, sino porque hablan diferente “lenguajes” para comunicarse con el cuerpo.

Imaginemos una solución mucho más ventajosa para el consumidor: se reduce el número de monturas según el segmento: una para full-frame, otra para APS-C réflex, otra para mirrorless e incluso podemos proponer un formato para mini-mirrorless. Y ya está. Así, si un fabricantes de lentes (3rd party, Tamron, Sigma, Tokina…) quiere fabricar un objetivo, no tendrá que hacerlo en las distintas monturas, encareciendo el proceso de desarrollo y producción, así como el de distribución. Es más, el cliente podrá escoger un cuerpo Sony, y acoplarle un Nikkor o un Zuiko. Mayor libertad para el usuario, máxima competencia entre marcas en calidad y precio, precisamente lo que tratan de matar con su estrategia de crear ecosistemas cerrados de accesorios (en esto Apple es el paradigma).

Ésta sería la utopía de cualquier fotógrafo, ahora vamos a invertir las tornas y crear una situación distópica. ¿Qué hubiera sido de la fotografía si los rollos de película, y ahora las tarjetas de memoria, no hubieran estado normalizadas? Sólo podrías usar en tu cámara Pentax los rollos de película (o tarjetas de memoria) de la marca Pentax, o de terceras marcas que pagarían a Pentax un canon por producir carretes o tarjetas compatibles. ¿Cuánto costarían esos carretes y memorias? O si la rosca del trípode no fuera universal y tuvieras que comprar un trípode Panasonic (así como un teclado de Apple cuesta 150 napos). La afición y profesión fotográfica sería aún mucho más cara, y probablemente ni hubieramos dado aún el salto al digital por el enorme beneficio que seguirían obteniendo las marcas con las ventas de carretes.

Por supuesto, las marcas se echarían las manos a la cabeza (se les acaba el chollo) si las forzaran a ponerse de acuerdo para crear unas monturas normalizadas, y seguramente aducirían eso limitaría el desarrollo y demás chorradas (ya lo hicieron cuando la UE puso fin al chalaneo de los cargadores de móviles, y qué maravilla es poder cargar todo con el microUSB).

Algo tan sencillo llevo proponiéndolo años en el sector de la automoción, pero la normalización extiende sus beneficios incluso mucho más allá de la industria; no sólo los elementos físicos son susceptibles de normalización, sino aún mucho más los elementos de la comunicación, desde el CAN Bus de un vehículo a la presentación del balance de cuentas de un ayuntamiento en un formato concreto de hoja de cálculo (.ODS).

La normalización es una medicina en la que hay que medir bien la dosis: un exceso limita la innovación (sobre todo si no se va actualizando conforme avanza la industria, siguiendo el ejemplo, permitiendo otro tipo de montura más pequeña al desarrollarse el segmento mirrorless), pero su defecto también ralentiza el progreso (tecnologías propietarias caras que el público no se puede permitir adoptar, la informática sólo se popularizó con la llegada de los PC compatibles que rompió el monopolio de IBM) y no permite operar la economía de forma eficiente (la logística, con infinitas referencias de piezas de repuesto, se complica hasta el infinito). ¿Dónde estaríamos hoy en día si en el sXIX no se hubiera normalizado la rosca de los tornillos y tuercas? ¿Qué hubiera sido del Imperio de Roma, si no hubieran fijado algo tan básico como el ancho de vías de los carros?

Pero para ello se necesita un Estado (o supraestado) fuerte, que sea capaz de hablar con autoridad a la industria e imponerles unas normas comunes. Sin ellas, abandonados los ciudadanos al antojo de las empresas, somos burlados, intoxicados (en sentido literal), ordeñados…

La expresión ordeñado la oí por primera vez en un foro francés de usuarios de coches, en que un conductor decía que se sentía como una vaca lechera después de pasar por el concesionario para cambiar el embrague bimasa (1.300€) a un coche con 45.000 km. Y era la tercera vez que hacía el peregrinaje tras el fin de la garantía. El coche, un ecosistema cerrado en el que tras soltar la talegada que cuesta uno, tienes el honor de seguir soltando dinero en los talleres de la marca para cualquier pijada que se haya roto y sólo ellos tienen el repuesto (e incluso las herramientas de diagnóstico e información para sustituírlo).

Ciudadano vaca lechera, explotado como trabajador y exprimido como consumidor. Ciudadano-paganini, ciudadano-pringao.

