Líbano: una nueva guerra más en ciernes

Ya está bien. Hay que poner un límite a la ambición del heredero al trono saudí, y su propósito sectario de incendiar toda la región para minar la posición chií en aquellas sociedades en que cohabitan ambas ramas del islam.

El príncipe está actuando con Estados como actuaría con sus sirvientes, decidiendo quién sufre castigo y quién es recompensado. Siendo jugador principal en la política regional, Arabia Saudí está llevando a cabo una política criminal, moviendo sus fichas ajeno al dolor que causa. Desde envíar carros de combate para aplastar las reivindicaciones democráticas en el vecino Bahrein, a instigar y financiar la guerra en Siria (junto con Qatar y Turquía) y devastar con bombardeos el vecino Yemen. La monarquía saudí no tiene reparos en humillar al resto de pueblos de la región, manipulando sus gobiernos sin disimulo. El autoritarismo con que ha conducido las relaciones con Qatar (otro país de mayoría suní), que han conducido finalmente al bloqueo, reflejan el modo de concebir las relaciones entre personas y entre pueblos de los príncipes saudíes: vasallaje. Plegarse ante las exigencias del amo o desatar su ira. Incluso EEUU, en los tiempos de máximo poder de su imperio neocolonial, se mostraba más prudente manejando sus gobiernos títeres; no había necesidad de ofender gratuitamente los sentimientos nacionales de los pueblos que dominaba. Al joven príncipe, sin duda, no le han enseñado que los siervos tienen sentimientos.

Sin duda, no es sólo el gobierno familiar de los Saud, sino también el campeón chií, culpable de toda esta epidemia de odio sectario que está abrasando la región. Aunque mi desprecio por la teocracia iraní es mayúsculo, he de reconocer que están actuando con mayor prudencia (léase inteligencia) y generalmente de forma reactiva a los movimientos saudíes (intervención en Iraq y Siria para frenar la actividad yihadista patrocinada desde el Golfo, apoyo a las milicias hutíes en Yemen para contrarrestar la entrada del sofisticadísimo ejército saudí en la contienda). El final de la gerontocracia saudí ha supuesto un cambio de estilo acorde a la personalidad de niñato despótico del treintañero que ha acumulado todo el poder del reino. Por ahora, cuenta casi todos sus movimientos por derrotas (podemos sumar como victoria el contragolpe del general al-Sisi y la deposición de Morsi, de la Hermandad Musulmana), pero el coste de sus derrotas como de sus victorias lo ha sufrido la población árabe, en forma de guerra, muerte, destrucción y una libertad que cada vez cotiza más bajo en la región.

En cualquier caso, más allá del ahora vano esfuerzo de imputar culpas entre tanta barbarie: debemos exigir que se impida, por todos los medios posibles, que se inicie otra nueva guerra en el Líbano. Si es necesario, con la intervención de fuerzas de interposición de la ONU. No podemos consentir que conduzcan a otro país a la masacre, y la sociedad libanesa precisamente sólo necesita que le aproximen una cerilla. Las guerras hay que impedirlas antes de que se desencadenen, porque vemos en el caso sirio que tras cientos de miles de muertos, la salida cada vez está más lejana.

En cuanto al gobierno saudí, que más bien parece la reunión de una familia mafiosa en que los puestos se reparten en razón de parentesco con el padrino, debería forzarse un ultimatum internacional que, o deja de jugar a pirómano por el mundo adelante (incluyendo el adoctrinamiento de los inmigrantes musulmanes en Europa, desestabilizando nuestras sociedades) y se ciñe al gobierno de su cortijo, o será su reino quien se vea sometido a un embargo, además de confiscación de activos (participaciones en empresas y patrimonio inmobiliario en medio mundo) en concepto de reparación por todo el daño causado por su doctrina wahabita de odio sectario. Ya bastante hemos dejado que mangoneen el mundo esa panda de follacabras, gracias a ellos hoy un lugar mucho más peligroso y violento desde que el petróleo los encumbró a la posición de líder regional en los años ’70.

No está mal para una banda de camelleros analfabetos, pero esta vorágine de odio, guerra y muerte se debe terminar.

¡Ay! No, me había olvidado que son nuestros mejores aliados en la región.

Vaya con los líderes y lideresas del “mundo libre”, qué tino tienen eligiendo amigos…

+

Más fotos del ambiente universitario del Kabul de los ’70, antes de que llegaran los “freedom fighters” y su énfasis en la religión de paz y amor, armados por USA y financiados con petrodólares saudíes.

Estudiantes de la Universidad Politécnica de Kabul:



Estudiantes de medicina:



Un parque en Kabul, en 1967, y cuarenta años más tarde:



En los ’70, la sociedad afgana estaba abriéndose al progreso, no más atrasada que otros pueblos que hoy están fabricando memorias RAM y paneles OLED. La guerra y el fanatismo religioso truncaron ese desarrollo y, tras dos generaciones que no han conocido más que la guerra, no hay futuro halagüeño para esa región del mundo. Hay que evitar por todos los medios que más pueblos caigan en esa espiral de odio y destrucción.

La guerra es el peor de los escenarios posibles, la generalización e institucionalización del asesinato. Y el islam, la mayor amenaza para la convivencia en el mundo tras la eclosión de los fascismos en los ’30; una ideología belicista, supremacista e intrínsecamente liberticida que debe ser combatida, denostada y relegada, como lo ha sido el fascismo (no antes de causar decenas de millones de muertos).

+

Se os ha prescrito que combatáis, aunque os disguste. Puede que os disguste algo que os conviene y améis algo que no os conviene. Alah sabe, mientras que vosotros no sabéis.

Sura de la Vaca, aleya 216

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+