Las consecuencias del magufismo nuclear

Siempre estoy quejándome de las estupideces que hacemos en España, pero esta vez son los alemanes los que están dando muestras de imbecilidad supina.

Y es que sólo hay que saber sumar para saber que algo no cuadra. Por un lado establece un calendario de cierre apresurado de todas sus centrales nucleares; por el otro, quiere hacer creer que pretende realmente iniciar la adopción masiva del coche eléctrico. Desde hace años ha hecho un esfuerzo ímprobo, el mayor del mundo en relación al tamaño de su economía, en la instalación de fotovoltaica (ya se ve lo morenos que están, de todo el sol que baña esas tierras). Y todo ello, comprometiéndose a una fuerte reducción en sus emisiones de CO2.

¿Ein?

En el mundo de la piruleta, todo lo anterior cuadra perfectamente. De hecho, es el modelo políticamente correcto que también piensa seguir el analfabeto científico que dirige la política energética francesa (impresionante capacidad de los gabachos de hacer el ridículo). Pero para cualquiera que sepa de política energética, lo anterior es una completa boutade, y para que esa ecuación pueda tener solución, sobra al menos uno de los términos. O no cerramos nuclear, o no generalizamos el coche eléctrico, o no reducimos las emisiones de efecto invernadero.

Es muy sencillo, cuestión de aritmética. Aquí tenemos la distribución del consumo de energía primaria en Deutschland:

Leyenda:

Steinkohle – hulla (carbón de piedra, literalmente)

Braunkohle – lignito (carbón marrón, en lengua kartoffel)

Mineralöle – petróleo (aceite mineral)

Erdgas – gas natural

Kernenergie – energía nuclear

Erneuerbare Energien – energías renovables

y la rayita gris, otras fuentes de energía.

El enunciado del problema es como sigue: tenemos que sustituir el sector azul de la tarta por otros, al mismo tiempo que eliminamos el rojo y reducimos el amarillo y, sobre todo, el gris y marrón (las térmicas de carbón son la forma de producir electricidad con mayores emisiones de CO2 por MWh asociadas, por detrás del gas y la biomasa). Con una condición más: del trozo verde, buena parte de las inversiones tienen que ir a la fotovoltaica. Y un último requerimiento: el sistema resultante, debe ser estable y cubrir en todo momento la demanda. 😛

¿Solución? Alemania acaba reconociendo que tiene que volver al carbón.

Pero vamos, es obvio. Tras el accidente de Fukushima, cuando Merkel anunció el cierre de sus nucleares, yo ya me dije para mis adentros “quemarán más carbón” aún sin acabar de leer la noticia. Para un ciudadano mínimamente informado, debería ser tan inmediato como resolver 2+2. No es que yo sea un sesudo experto en la materia, es de cajón, es pura aritmética.

Nos encontramos ante una falsa paradoja, y es que la pretensión (falsamente) ecologista de poner el acento en el cierre de centrales nucleares y la promoción de la fotovoltaica (al principio, también la eólica pero en cuanto empezaron a ver las grandes máquinas en los montes, también cargaron contra ella), ha conducido a un modelo más lesivo para el medio natural que el de partida. No es tampoco nada novedoso, no ha habido política energética más criminal con la Naturaleza que el empeño (falsamente) ecologista con la biomasa y los biocombustibles (una salvajada que ha provocado especulación y carestías con el maíz en América y la destrucción de buena parte de ecosistemas valiosísimos en el sudeste asiático para la producción de palma para que los europeos pudiésemos satisfacer nuestra conciencia “ecologista”).

Y es que ya estoy HARTO de una serie de organizaciones y movimientos, que se autodefinen como ecologistas, y no han movido ni un dedo para impedir la devastación que ha sufrido esta tierra. Por aquí, a los de Greenpeace, no se les ha visto el pelo, y pocos lugares habrán sido más machacados en todo el continente (salvo algunas asociaciones locales, como ADEGA, el resto de grandes movimientos ecologistas han ignorado casi completamente lo que estaba sucediendo en el noroeste peninsular, limitando su “lucha” a un comentario testimonial). Y, sin embargo, las fuerzas que les sobraban ignorando la catástrofe medioambiental de décadas de repoblación masiva de pinos y eucaliptos (con sus correspondientes incendios), las invertían tratando de política energética que, en el caso gallego, y somos un país exportador de energía eléctrica (menos nuclear, le damos a todo), representa una afección sobre el medio poco más que marginal (el mayor impacto es el de los embalses, en todo caso, pero en comparación con la repoblación de alóctonas y la barbarie incendiaria, es un problema muy menor).

He de reincidir en que la energía nuclear, de acuerdo a datos y no a prejuicios, es la tecnología de generación con menor impacto sobre el medio natural por unidad de energía producida; además de lejos, habría más discusión para elegir cuál es la segunda más limpia.

Y éstas son las consecuencias de la obsesión magufa de los ecolojetas por la nuclear: más carbón y gas quemado, más emisiones de CO2 (y eso, sin contar con el CO2 imputable a la fotovoltaica, que siendo un orden de magnitud menor a las anteriores, es la tecnología con mayores emisiones de entre las que no usan procesos de combustión). Siendo el cambio climático la amenaza más seria, por su carácter global, a la vida sobre la tierra. También la vida humana.

El P$O€ tiene más de socialista (o la Izquierda de Unida) que Greenpeace y análogos de ecologistas. Sólo sirven para distraer la atención y promover la incultura científica. Son parte del problema, y con su estupidez han empeorado la situación ambiental del planeta.

