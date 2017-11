La sociedad moderna ya ha santificado a Steve Jobs, y no sé si esperará a que Elon Musk se muera para subirlo a los altares. Por supuesto, no seré yo quien quite mérito a su contribución para el progreso de la humanidad, ambos codescubridores de la sopa de ajo.

Como no puedo criticar como se merece a Jobs, ya que no quiero que la Santa Inquisición me acuse de un delito de odio (no, yo no, yo soy todo amor, señoría), me desquitaré con Elon Musk aprovechando que aún está vivo.

Hace pocas semanas, era noticia la JV entre Tesla y el fabricante danés de aerogeneradores Vestas, para realizar un proyecto conjunto en Queensland en el que la energía producida por los molinos (y una cierta cantidad de paneles solares) será almacenada en baterías aportadas por Tesla. El paquete de baterías será de 4 MWh del tipo ión-litio.

Esta noticia se ha recibido en la comunidad magufa con júbilo exultante. Lamento ser yo el encargado de retirar el ponche en medio de la fiesta (ponche es un decir, esos se meten cosas mucho más duras, para decir tantas gilipolleces). Bueno, no es verdad, no lo lamento: me encanta pinchar sus burbujitas.

Lo primero que me choca es ¿por qué emplear las carísimas baterías de litio en aplicaciones estacionarias? El litio es un material ineludible en aplicaciones móviles (desde smartphones a vehículos) ya que, si repasamos la tabla periódica, es el elemento metálico con menor número atómico y, por lo tanto, densidad. No hay más que rascar. Pero para aplicaciones donde el peso no es un problema, unas baterías de ión-sodio, o incluso las archiprobadas de plomo-ácido, serían una solución mucho más eficiente económicamente.

Porque ¿esto es rentable, no? Pues supongo que sí, pero a condición de que no haya más, y paso a explicarme. El sentido económico de este proyecto se basa en poder guardar la energía producida en horas valle, exiguamente remunerada, para volcarla en hora punta cuando la subasta inversa (ya está bien de pool) marca precios mucho más altos (el juego de la hidroeléctrica). Es el sueño húmedo de cualquier empresario eólico, que ve cómo sus molinos se ponen a girar por la noche, cuando apenas hay demanda y ésta es cubierta ofertando unos precios bajísimos; y sueña con una varita mágica que permitiese retener esa electricidad y volcarlo en el pico de la demanda, con precios mucho más altos. Y aquí ha llegado el gurú de las baterías, con su varita mágica de litio.

No tiene sentido energético (no aumentamos la producción) pero admito que sí económico (aumentamos la retribución para el empresario eólico).

La cuestión es que sólo mantendrá el sentido económico en tanto en cuanto no se generalice esta tecnología. De hacerlo, cada vez habría más MW disponibles para cubrir las horas punta, y esa oferta creciente bajaría el precio de las horas pico, aplanando la curva horaria de retribución y tirando al traste con el mecanismo económico que permite obtener rentabilidad de la idea de las baterías.

En suma, es una buena idea mientras a nadie más se le ocurra.

Por lo tanto, no es una idea con capacidad transformadora del sistema, sino sólo una patochada tecnológica más de Tesla.

Tesla que, antes que cualquier otra cosa, es un constructor de automóviles eléctricos, como todos sabéis. Esos coches mágicos que no contaminan y que permitirán seguir colapsando las calles de nuestras ciudades y salvaguardar el derecho fundamental de movernos de un lado para otro sin compartir el mismo espacio con la chusma que no tiene más remedio que hacinarse en autobuses y vagones de metro.

No contaminan porque, como todos sabemos, la producción de energía eléctrica es una actividad que no tiene impacto alguno en el entorno. Al menos así es en Magufolandia, planeta en el que habitan los apóstoles de la nueva religión téslica. Pero por un artículo de Público tengo conocimiento de un estudio del, mmmm, esperad que copie… IVL Swedish Environmental Research Institute que estima las emisiones imputables de CO2e al proceso de producción de una batería de litio en 150-200 kg/kWh.

El Tesla Model S se presenta con dos tipos de batería, una de 75kWh y otra de 100kWh. Tomando como ejemplo la grande, podemos concluir que su producción comporta unas emisiones de 20 toneladas de CO2. Sólo la batería, a lo que habría que sumar el coste energético de una estructura fabricada en aluminio… Aún antes de empezar a funcionar conectada al coche, la batería ya es responsable de unas emisiones equivalentes a circular 200.000 km con un turismo diesel convencional (supongo emisiones de 100g/km, un Civic ya baja de esa cifra).

Al final, creo que voy entendiendo el concepto: el compromiso ecológico es para aquel que pueda pagárselo. Un certificado de enviromental-friendly que las empresas ofrecen al burgués que no le baste con tener más dinero que la media y demostrarlo, sino que quiere también que le sea reconocida su superioridad moral por aquellos que no pueden permitírselo. Para ellos, Elon Musk tiene el producto perfecto, el coche del triunfador pero con conciencia.

Cada vez me parece más absurda la época que me ha tocado vivir.

