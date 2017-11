A independencia galega é unha necesidade vital

Cóntovos unha anécdota que ocorreu hoxe mesmo, e á que non puiden deixarlle de dar voltas.

Estaba no Bricoking de Pontemierda cando empezo a escoitar berrar un home na liña de caixas. Estaba rifandolle á rapariga da caixa porque lle falara en galego. ¿? Seica lle deu os bos días, e o fulano comezou a berrarlle, ela intentaba explicarse e o energúmeno a berrarlle máis ata que ela calou. E seguía que iso non era unha escola de idiomas, que non se dirixira a el en galego, que el non mantería unha conversa en galego, que ía chamar o encargado e xa vería…

E aínda non contento desa agresión verbal (foi moi violento, a rapariga cada vez falaba máis baixo e o fulano máis alto, xa varios estabamos mirando para intervir se o fulano seguía a machacala, ata que a rapaza pechou a caixa e marchou), ainda tivo as ganas de quedarse para por unha reclamación por falarlle en galego (por certo, nun centro de bricolaxe que é dos poucos que emprega o galego na súa publicidade). Para facerlle máis dano á caixeira e, de paso, previr ás outras de falar outra cousa que non sexa español, apouvigándoas. Terrorismo de baixa intensidade, empregar o medo cun marcado carácter étnico (o españolismo pretendendo borrar do mapa a cultura galega), mais tamén de clase: o señorito impoñéndose sobre a traballadora nunha situación de precariedade. Un verdadeiro miserable, pontemierdés de toda a vida (un fachiña da Caeira, pola pinta).

Eu levo toda a tarde dando voltas a ese suceso, o noxo que sinto por ese malnacido que barna a miña lingua materna (¡eu son castelán!) facendo dela lingua de imposición. Ese mergallán que se gaba de falar unha lingua que lle é allea, non é galego pero moito menos castelán: é só unha bosta con patas.

Pero imos ir máis aló da lamentable anécdota. Este fillo de puta abusou dunha rapaza porque puido, porque a Constitución garántelle o dereito de ir co seu español a todas partes do Estado, dereito de conquista que non é recíproco (proba a ir a un comercio ou un bar de Tordesillas e falar en galego, catalán…). Se o bilingüismo é tan estupendo, que os nenos casteláns aprendan galego na escola e vexan todos os canáis da tele en euskara, se acaso agás un.

¿O mesmo fulano iría a Portugal, a uns kilómetros de aquí, e atreveríase a berrarlle a unha caixeira porque lle dera os bos días en Portugués? Os mesmos “bos días”, porque é exactamente a mesma forma en ámbalas dúas linguas que son unha mesma. Non, ese cobarde non o faría. Porque en Portugal, a caixeira ten detrás un Estado que defende o seu dereito a falar a lingua dos seus antergos. Ese dereito gañárono os portugueses facendo unha matanza de casteláns en Aljubarrota, e endexamáis o terán os galegos mentres estén dentro dunha España construida á medida de Castela.

E xa é hora de dicir as cousas claras: nin rojigualda nin a paiasada da tricolor, en calisquera configuración que adopte España sempre chegarán a un acordo as forzas políticas de ámbito estatal (o españolismo non coñece de esquerdas nen dereitas) para fixar na lei o castelán como lingua propia da Galiza. Se alguén pensa que é posible unha federación española na que todas as nacións estén presentes en pe de igualdade, cada unha coa súa lingua oficial no seu territorio (como Suiza ou Bélxica), que levante a mao. Eu non o creo posible, precisamente porque son castelán, e sei cómo se pensa máis aló das Portelas. Daquela, a única opción para a supervivenza da cultura galega é a completa independenza do Reino de España. Se non se da, e non se da axiña (en termos históricos, nunha ou dúas décadas antes de que a diglosia e a maior potencia demográfica das vilas remate por matar o galego), Galiza desaparecerá para sempre.

É unha cuestión de supervivencia: Galiza, para vivir, ten que saír de España. E coas circunstancias sociáis e económicas actuáis, eu non lle asigno moitas probabilidades a ese evento.

Daquela, Galiza vai morrer: é a determinación dos seus fillos, avergoñarse e rexeitar a cultura dos seus pais como xa fixeron asturleoneses ou aragoneses. Quedará, por suposto, a Comunidade Autónoma Galega, cunha poboación completamente aculturizada e asimilada. Os seus habitantes terán tanto dereito de se chamaren galegos como un mexicano de chamarse azteca o tlaxcalteca. Só ficará a lembranza dunha lingua, unha cultura morta que só vivirá na toponimia (a que resista a castelanización).

Cada galego, en cada intre da súa vida, fai unha escolla: falar nunha ou noutra lingua. O sumatorio de todas esas escollas fan que o galego se perpetúe ou desapareza. É unha responsabilidade ineludible na defensa da cultura que, o mesmo que co patrimonio histórico e natural, o galego medio desatende. Un galego que escolle falar castelán, un galego que enche a súa finca de eucaliptos ou prende lume ó monte ou estraga un campo de mámoas, é un individuo que rexeita a obriga moral de protexer e promover o patrimonio do seu pobo. O galego que por preguiza non emprega a súa lingua, é como o que, pola mesma razón, cambia de cociña e tira a vella pola ponte abaixo en vez de levala o punto limpo: non respeita a súa nai.

Todo ben nacido entende da necesidade de protexer unha lingua, un monumento histórico, unha especie natural da extinción; toda persoa cunha mínima formación intelectual sabe do valor deses bens únicos máis aló do crematístico e, se é home, se é muller e non unha besta, comprométese na súa defensa.

DIGNIDADE.

