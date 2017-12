Can’t skip Portuguese eucaliptus

Soy malo, no lo niego.

Fuchicando por internet, me topo con un anuncio de publicidad institucional promoviendo el turismo en Portugal. No pudiendo reprimir mi curiosidad malsana, precisamente porque conozco Portugal de sobra, me apresté con malicia a saborear el vídeo promocional, a ver qué se atrevían a sacar.

Mucha costa, mucho cerro pelado por reiterados incendios, la poca vegetación que muestran es de Madeira y, cuando al fin abren el plano para mostrar un paisaje arbolado del interior (1:40)…

Caben dos opciones: o el director no ha sido capaz de encontrar ni un rinconcito con restos de vegetación autóctona en todo Portugal, o es que están ya tan degenerados que consideran una plantación de eucaliptos una belleza digna de mostrar al mundo.

Hay que tener poca vergüenza para promocionarse como destino de turismo ambiental, sin renunciar al mismo tiempo al dinerito que deja la completa destrucción de todo el territorio al Norte del Tejo, con los monocultivos forestales de pinos y eucaliptos y los incendios asociados.

La destrucción del patrimonio natural de un país es lamentable. Pero no ser capaz de reconocer la tara e incluso ufanarse en su deformidad es ridículo, grotesco.

El primer paso en la rehabilitación de un toxicómano es reconocer que tiene un problema con las drogas. La sociedad portuguesa, como la gallega, aún sigue instalada en la negación. Para cuando reúnan las fuerzas de afrontar la realidad y se atrevan a mirarse la demacrada, monstruosa cara en el espejo, ya será demasiado tarde.

