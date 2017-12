La paciencia

Aunque sea para variar, procuraremos hablar esta vez sobre cuestiones de las que tenemos siquiera algunos conocimientos. En el apartado de servicio público de este blog, estaba pensando aportar algún conocimiento práctico sobre el mundo de la automoción que pueda ser de alguna utilidad para los que normalmente ignoráis estos temas pero, con mayor o menor disgusto, tenéis que hacer uso de vuestro vehículo a motor… térmico, todavía.

Para hacerlo algo más divertido, voy a exponerlo en una especie de método socrático (ἔλεγχος) entre dos interlocutores, Crates y su discípulo Zenón.

CRATES- Χαῖρε, Ζήνων.

ZENÓN- Χαῖρε, διδάσκαλος.

CRATES- Permíteme que te pregunte, mi buen Zenón. ¿Qué aceite le echas a ese coche que te compraste hace poco y al que no dejas de sacarle brillo?

ZENÓN- Vaya, me sorprende tu pregunta. Pues déjame que piense… sin duda el recomendado por el fabricante; si la memoria no me engaña, un SAE 5W40.

CRATES- Bien por tu memoria, Zenón. Pero ahora dime, ¿considerarías la opción de ponerle a tu coche un aceite de otra viscosidad a la recomendada por el fabricante?

ZENÓN- Claro que no, maestro, no sería una buena idea.

CRATES- Digamos que te ofrezco un bidón de aceite SAE 5W50. ¿Lo echarías con confianza en tu coche?

ZENÓN- Pues supongo que no, maestro, porque un aceite 5W40 tiene una viscosidad cinemática a 100ºC de unos 14cSt, mientras que un 5W50 ronda los 17cSt. Dando por supuesto que el sistema de engrase del motor está calculado para un aceite de unas propiedades determinadas, en este caso 5W40, usar un aceite más viscoso provocaría una sobrepresión en la bomba de engrase y, por otra parte, quizá un caudal insuficiente en los canales de engrase especialmente en la zona alta del motor.

CRATES- Magnífica respuesta, Zenón, y me confirma que has hecho grandes progresos en el estudio de la tribología. Pero ahora dime, querido compañero ¿y si te ofreciese un bidón con un grado SAE 5W30?

ZENÓN- Me honra tu consideración, maestro. Y a esta nueva pregunta debo seguir rechazando esa oferta, en esta ocasión por las razones contrarias. Un 5W30 tiene una viscosidad cinemática típica de unos 11cSt, que es insuficiente atendiendo al criterio del constructor. Un aceite tan fino podría no proteger suficiente el motor en caso de solicitaciones muy exigentes y romperse la película, quedando ya como último recurso para reducir la fricción y evitar el contacto metal-metal, la lubricación de capa límite, gracias al paquete de aditivos antifricción que lleve el aceite. En todo caso, la fricción y, por lo tanto, el desgaste se dispara respecto a la lubricación hidrodinámica convencional.

CRATES- ¡Extraordinario, Zenón, extraordinario! Perfectamente argumentado. Así pues, rechazas los aceites que te propongo por ser demasiado, y demasiado poco viscosos. ¿Correcto?

ZENÓN- Sí, maestro. Es una regla general usar sólo el aceite preconizado por el fabricante, que es quien ha diseñado el vehículo y mejor sabe sus necesidades.

CRATES- Esa es la respuesta de un hombre prudente y sabio, amigo Zenón. Te felicito. Pero ahora, hablemos del concepto de viscosidad, para el caso tanto nos da sea dinámica o cinemática. Dime, querido Zenón, ¿es una propiedad intrínseca de un aceite?

ZENÓN- Por supuesto que no, maestro. Como usted bien sabe, y todo el mundo es capaz de adivinar intuitivamente, la viscosidad es una función decreciente con la temperatura. Así como cuando hacemos una mermelada o una bechamel en la cocina, se junta en el cazo según se enfría, en general todas las sustancias, entre ellas cualquier tipo de aceite, aumenta su capacidad de fluir según aumenta su temperatura.

CRATES- Muy buenas respuesta. Y ahora, voy a exigir un poco más de tu conocimiento, estimado Zenón. Antes me has contestado con un gran acierto las viscosidades cinemáticas de los distintos aceites de motor que te he propuesto, y lo has hecho para la temperatura de trabajo de un motor, 100ºC.

ZENÓN- Si maestro, es a esa temperatura que la medición de la viscosidad es más relevante.

CRATES- Por supuesto, Zenón, por supuesto. Pero permíteme abusar de tu paciencia, Zenon. ¿Podrías decirme, puedes consultar la ficha de cada aceite si lo necesitas, cuál sería la viscosidad cinemática de esos aceites a 40ºC?

ZENÓN- No hace falta, maestro. Creo recordar que mi aceite, el SAE 5W40, vendrían a ser unos 80cSt. Para el más fino, el SAE 5W30, unos 70cSt; y el más gordo, SAE 5W50, algo más de 100cSt.

CRATES- ¡Magnífico! Cada vez estoy más satisfecho de ti, Zenón. ¿Y ahora dime, esta noche has dormido sin ropa en la cama, y la ventana abierta?

ZENÓN- Eh… no acabo de comprender, maestro. No, es evidente que no, he dormido con varias mantas y con los postigos echados.

CRATES- Pero ¿cómo es eso? ¿Acaso esta noche no estábamos a 40ºC?

ZENÓN- Me confunde su pregunta, maestro. Usted sabe perfectamente que no, estamos en Diciembre y la pasada noche fue especialmente fría aquí en el Ática, llegando a bajar de los 0ºC. No son temperaturas para dormir sin abrigo en la cama.

CRATES- Claro que no, querido Zenón, claro que no. Disculpa a este viejo maestro. Me has dicho que las temperaturas, esta noche, bajaron de los 0ºC. Volviendo a la conversación que teníamos antes, por favor, dime cuál sería la viscosidad cinemática del aceite que usas a esa temperatura.

ZENÓN- Cada vez me hallo más desconcertado, maestro, por esos saltos en el cuestionario. Pues no sabría decirle, no es un dato típico de un aceite, la viscosidad cinemática a esas temperaturas tan bajas. ¿Podría consultar un momento en la red?

CRATES- Por supuesto, querido Zenón, por supuesto.

ZENÓN- Ya lo tengo, maestro. UN SAE 5W40 como el que llevo tendría una viscosidad de unos 1.500cSt a 0ºC, pero con la escarcha que tenía mi coche esta mañana, seguramente el termómetro bajó unos cinco grados del punto de congelación. Así que podemos estimar una viscosidad de unos 2.000cSt a una temperatura como la que teníamos esta mañana.

CRATES- Muy buen trabajo, Zenón, tus respuestas han sido minuciosamente correctas. ¡Felicidades!

ZENÓN- Te lo agradezco, oh, Crates; aunque aún no entiendo el rumbo caprichoso que han seguido tus preguntas.

CRATES- ¡Oh! Es pura curiosidad por conocer la inteligencia de mis pupilos, y de cómo son capaces de aplicar lo que dicen saber. Hace un rato has rechazado los aceites que te ofrecía, de 11 y 17cSt, por no adecuarse a los requerimientos de 14cSt que tan bien has explicado y defendido.

ZENÓN- Bueno… entendía que era una oferta hipotética, no quería ofender…

CRATES- No hay ofensa, querido Zenón, no hay ofensa. Sin embargo, al romper el alba, me he asomado a la ventana y he visto cómo te subías a tu coche y arrancabas con notable ímpetu, alejándote a todo correr por la carretera que conduce a Mégara.

ZENÓN- Esto… sí, es cierto. Llevaba cierta prisa porque se me habían pegado las sábanas y…

CRATES- Lo entiendo, lo entiendo, Zenón. Sin embargo, ¿podrías decirme cuál era la viscosidad del aceite del motor cuando has arrancado esta mañana?

ZENÓN- Er… supongo que…

CRATES- ¿Unos 2.000cSt?

ZENÓN- Em… sí, me figuro que sí.

CRATES- Es decir, has considerado que era demasiado peligroso para tu motor usar aceites que sólo se apartaban ligeramente de los 14 cSt del SAE 5W40 aconsejado en tu manual del usuario y, sin embargo, esta mañana has hecho funcionar el motor, acelerándolo sin ninguna consideración, con un aceite a 2.000 cSt. Eso más que aceite debía ser melaza. De hecho, habrás llegado a Mégara antes de que el aceite hubiera alcanzado la temperatura de funcionamiento, esos 100ºC. ¿Verdad, querido Zenón?

ZENÓN- Ahora comprendo, maestro, y la vergüenza me turba para expresar correctamente cuán torpe ha sido mi conducta, cuán impropia de alguien que aspira a la sabiduría mecánica. Te ruego disculpes mi desacierto…

CRATES- Querido Zenón, no hay por qué disculparte. Al fin y al cabo, era tu coche y serás tú el que tenga que aligerar la bolsa de dracmas para comprarte otro. Ahora bien, recuerda también que si el coche es tuyo, el aire es de todos, y un motor frío no sólo está sometido a un mayor desgaste, sino que además la combustión es imperfecta y genera unas emisiones contaminantes muy superiores, que se disparan si además conduces con el vigor de esta mañana. ¿Lo recordarás en lo venidero?

ZENÓN- Claro que sí, maestro. Procuraré ser dulce con el acelerador como si debajo hubiera un cesto de huevos.

CRATES- Me alegra escucharte, Zenón. Y permíteme una última pregunta. ¿Hubiera cambiado algo si te hubiera ofrecido un SAE 0W40?

ZENÓN- Bien sabes, oh, Crates, que aunque un grado 0W implica menor viscosidad a bajas temperaturas que un 5W, y por lo tanto daría una cierta mayor protección al motor en estas duras mañanas de invierno, ésta es muy relativa. A lo sumo, pasaríamos de una viscosidad cinemática de 2.000cSt a una algo más baja de 1.500cSt, aún enormemente por encima de la viscosidad apropiada de 14cSt. Por lo tanto, tu sabio consejo de dejar calentar el motor, rodando con suavidad y paciencia, sigue siendo enteramente válido, oportuno y apropiado aunque usásemos otro aceite de menor grado en frío.

CRATES- Veo que has aprendido bien la lección, mi querido Zenón. Ahora, para expiar tu burrería, me vas a invitar a un vinito de Samos con sus aceitunitas de rigor. Y la próxima vez, rapaz, que te vea zurrarle a un motor frío te voy a freír a collejas por toda la stoa. Y que sepas que no sólo hay que calentar el motor, también los neumáticos, cosa que los putos enlataos siempre olvidáis.

