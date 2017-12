Inmensos.

Mientras escuchaba la canción, me venía a la cabeza lo rara que era la fisonomía de Freddie para alguien originario Zanzíbar. Efectivamente, la etnia mayoritaria en esa isla en la costa de Tanzania son los bantúes, un pueblo africano.

La explicación es sencilla de encontrar: los padres de Freddie (de crío, Farrokh) eran parsis, provenientes de la región india de Guyarat (en la frontera con Pakistán). El padre era funcionario del gobierno colonial inglés, y fue destinado a esa isla.

Los parsis son los antiguos persas (exactamente lo que significa parsi), seguidores de la religión de Zoroastro, que escaparon de su tierra natal hacia el subcontinente indio en algún momento entre el s.VIII y el s.X, huyendo de las persecuciones de los nuevos gobernantes musulmanes (eran adoradores de Saitan).

Sorprendentemente, han llegado hasta nuestros días comunidades persas, sobre todo en la zona de Bombay, que mantienen el culto a Ahura Mazda. Yo no tenía ni idea, había oído hablar de los parsis, pero no sabía cuál era su origen. Los últimos reductos de un pueblo que, al menos en un par de ocasiones a lo largo de la historia, hizo de las estepas iranias el centro del mundo.

Tiene su gracia que una de esas familias acabara volviendo, pasados los siglos, a dar al-islam. Como triste anécdota: su isla natal se negó a celebrar un homenaje por el aniversario de la muerte de su hijo más célebre… por ser maricón (notorio y orgulloso maricón, habría que decir). ¡Ay! El islamopalurdismo, cuán familiar me resulta…

Sólo nos queda lamentarnos por la muerte de otro genio, el divino persa, que se fue como tantos otros antes de tiempo.

Y sobran motivos para el duelo. Una canción tan compleja como Bohemian Rhapsody sólo cabe imaginársela en esos turbulentos ’70 y ’80. Hoy vas a una discográfica con algo así, y te la tiran a la cabeza. La explosión de originalidad, de creatividad de aquellos años, nuevos estilos musicales saliendo a cada paso… debió morir de un chute antes de cumplir los veinte tacos, a principios de los ’90. Aún resuenan los ecos de aquella explosión cultural en la música actual.

Iba a poner el vídeo de Despacito, con obvio motivo de contraste, pero ni siquiera yo me atrevo a semejante blasfemia. Musicalmente, sí que es cierto aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor. ¡Es que no puede ser peor, la hostia! O sí, me temo que sí, veremos qué nuevas sorpresas nos depara la industria del entretenimiento…

