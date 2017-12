Relación de forzas

Fixen uns gráficos para consumo interno e, por se algún vos interesa, amósovolos.

Son as vendas dos últimos anos dos principáis fabricantes de coches.

+

+

+

E nesta, agrupados por estados:

¡Ollo! Non son vehículos fabricados nese estado, senón vehículos fabricados por as empresas de ese estado (é dicir, Ford ten a planta de Almusafes, et caetera).

Conto a Fiat-Chrysler como europea, xa que ten a sede en Holanda (tamén… coa optimización fiscal, xa se están pasando). Nissan e Mitsubishi, aínda que Renault conta cunha maioría de control, presentan contas separadas e por iso podo engadilas en Xapón.

Por certo, a participación cruzada que Toyota acordou con Mazda non é de control, e polo tanto, polo de agora, non as recollo xuntas. O mesmo de colaboracións e JV como a recente de Fiat-Chrysler con Hyundai-Kia, ou mesmo a de Mercedes con Renault.

Coas marcas, hai que ter en conta que a cifra de vendas dalgunhas non só é de vehículos tipo turismo (por exemplo, Daimler tamén fabrica camións). Nese primeiro gráfico eliminei as empresas por debaixo dos 20.000 M€ de vendas, para non embarullar máis (BYD, Great Wall, a mesma Mitsubishi…), pero sí que as considerei para calcular o segundo gráfico.

Por se alguén a bota en falta, tamén Tesla vai no grupo usamericano, pero a súa producción é (a lo menos ata o de agora) irrelevante: 7.000 M€. Ademáis que non sei se debería estar incluida máis no apartado de “estafas piramidáis” que no de “fabricantes de automóviles”. Aínda que se é por iso, o mellor entraban nesa categoría marcas con moitos anos ás costas. Nun mundo cada vez máis urbano, entorno no que o vehículo privado é máis un estorbo que outra cousa, e unha vindeira recesión que impacte nas vendas (é unha industria moi cíclica), podemos ver algún xigante (teutón) caer de xeonllos (como lle pasou ós 3 de Detroit na pasada).

+

+

+

+

E para quen todo isto lle traia sen coidado, un pouco de música. Un dos grandes da música africana:

+

+

+

+

+

+

+