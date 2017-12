Ada Colau es un fraude

He de reconocer que la imagen de Colau siendo investida como alcaldesa me produjo un honda satisfacción: por fin parecía que podían empezar a cambiar las cosas. Craso error el mío, después de tanto tiempo y aún sigo siendo un ingenuo.

Un par de años después ya podemos desengañarnos: su equipo de gobierno plantea un modelo continuista respecto al del P$C, especialmente en materia de vivienda donde con la trayectoria activista de Ada era de suponer (¡exigir!) un cambio sustancial. Por supuesto, según este nuevo modelo de izquierda, se trata de hacer lo mismo de siempre pero con talante, de buen rollito, poniendo cara de solidario y comprometido.

Todo eso entra dentro de la propaganda política, pero la realidad es tozuda: Barcelona es la capital donde más han subido los precios de la vivienda, en propiedad y, sobre todo, en alquiler. Es decir, ahora es aún más dificil el acceso a la vivienda que cuando Ada tomó posesión del cargo.

España es uno de los estados en los que más inasequible es la vivienda, es decir, un precio por metro cuadrado en relación a la media salarial más alto. La conjunción de vivienda cara y bajos salarios están abocando a toda una generación al fracaso vital: no se pueden emancipar hasta pasados los 30 (y luego nos sorprendemos de la baja tasa de natalidad) y, cuando lo hacen, deben dedicar la mayor parte de sus ingresos al pago de la vivienda. La renta disponible que le queda a un trabajador tras pagar alojamiento, comida y transporte no permite llevar más que una vida de pobreza.

Hasta ahora, la respuesta de la administración ha sido la VPO: negocio redondo para los constructores que reciben suelo barato y venden a precio de vivienda libre (lo que ha ocurrido en España con la VPO es para que ardiesen las calles de indignación y rabia).

No, la administración debe intervenir en el mercado inmobiliario mediante la promoción de vivienda (y quizá, otros usos) para ser ofrecida bajo alquileres sociales. Como en el caso de la creación de empresas estatales, existe un prejuicio que condena que el Estado se ponga el casco de obra y empiece a construir y fabricar cosas. Es un tabú tan socialmente arraigado como el incesto, incluso entre gentes “de izquierda” ni siquiera se llegan a plantear esta posibilidad. La propaganda del capital ha hecho bien su trabajo.

¿Cuánta vivienda social hay que construír? La que sea necesaria para contener los precios del mercado inmobiliario (que tiene de libre lo que yo de santo). Hoy en día, el Ajuntament de Barcelona tiene un parque de 10.552 viviendas para alquiler social, en una ciudad de 1.600.000 habitantes y 811.000 viviendas. Es decir, sólo el 1% de las viviendas, lo cual es insuficiente para condicionar el mercado inmobiliario como demuestra la meteórica subida del alquiler este último año. Para empezar, porque ni tan siquiera se pretende poner en cuestión los precios de la vivienda, mucho menos procurar intervenirlos. El Ajuntament se limita a ofrecer ayudas a quien no pueda afrontar el pago del alquiler o la hipoteca por circunstancias coyunturales, pero no existe una crítica al sistema de formación de precios en el mercado inmobiliario: se asume el veredicto del mercado como inapelable.

Por supuesto, intervenir el mercado inmobiliario por la vía de generar oferta a precios reducidos tiene consecuencias a nivel políco / electoral: este movimiento reduciría los beneficios de la clase media rentista. Pero es que no existe tal cosa como “el bien común” (una simpleza tan del gusto de la alcaldesa), el beneficio de unos es a costa de otros y un político debe tomar partido: o por los que poseen el capital, o por los que no. Y los hechos demuestran que también este nuevo gobierno municipal se ha alineado con los intereses de la clase media propietaria, al no cuestionar ni amenazar las rentas que perciben.

Que sí, que si el estalinismo que si las checas. Pero resulta que lo que yo propongo, un extenso parque de vivienda propiedad del Estado que la ofrece en régimen de alquiler con precios por debajo del mercado y/o la fijación de techos en los precios del mercado de alquiler es la normalidad en países tan marxistas como Francia, Reino Unido o Alemania.

Por cierto que construyendo vivienda destinada a alquileres sociales, con el precio del dinero, podría ser hasta una fuente de ingresos a medio plazo para las administraciones. Si a un trabajador que gana 1.000€ y tiene que dedicar 750€ a la vivienda, si le ofreces un alquiler por 500€ acabas de duplicar su renta libre disponible. A este sujeto se le abre el cielo, y puede pensar en llevar a su compañero a cenar un día de restaurante o pasarse un finde en una casa rural. Lo cual, como estaréis suponiendo, supone estimular a su vez la economía. Porque un grave problema global es la sobrerretribución del capital inmobiliario, además una forma de capital de baja innovación.

Me extiendo sobre este punto: incluso desde una óptica capitalista, esta excesiva retribución que exigen los propietarios de bienes inmuebles está machacando la competitividad de la economía. Para empezar, un alza de los precios de la vivienda empobrece al trabajador, pero hasta el límite de la subsistencia (renta disponible = 0), más allá el empresario tendrá que subir los sueldos o ver cómo su trabajador se marcha a otros lugares donde pueda vivir con su sueldo. Esto es especialmente significativo en ciudades como Londres o HK, pero en menor medida Barcelona también está aquejada de esta carestía: empresas radicadas en otras ciudades más baratas son más competitivas por poder ofrecer menores salarios (y aún con ellos, puede que la renta disponible de éstos sea superior a sus colegas barceloneses).

Pero es que además, sobre la viabilidad de una empresa impacta directamente el coste del m² industrial o comercial. El propietario del local no arriesga: vaya bien o mal el negocio, va a cobrar su mensualidad. Y si el negocio se va al tacho, ya entrará otro inquilino a probar suerte. Incluso dentro de los parámetros del capitalismo, este menor riesgo debe reportar menores beneficios porque de lo contrario, la actividad constructora/inmobiliaria se convierte en destino preferente de la inversión por encima de otras inversiones en capital productivo (aumentar la capacidad o la eficiencia de una empresa, por ejemplo). Que es la causa de la burbuja que acabamos de sufrir y sin habernos aún recuperado de aquélla caemos en la siguiente.

Volviendo a la tesis de partida y para no extenderme más: el empobrecimiento de los trabajadores no propietarios resultado del fuerte incremento de los precios de la vivienda, y muy concretamente en la ciudad de Barcelona, ejemplifican el problema de encumbrar a individuos sin una formación suficiente y con una ideología acomodaticia basada en el buen rollito.

Cada pueblo tiene lo que se merece, y nosotros no somos capaces ni tan siquiera de soñar: la participación activa del Estado en la actividad económica (industrial, pero también por qué no en la promoción y construcción de inmuebles) es inconcebible tanto para la izquierda que se pinta como “revolucionaria” como para la nueva izquierda “alternativa”. Una panda de payasos que hacen de su compromiso un oficio, en ocasiones muy bien remunerado.

