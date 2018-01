Mientras aún dura el mare clausum, aprovecho para ir dando salida a fotos de otros viajes, en este caso las de la República Checa. Esta primera tanda son curiosidades que nos fuimos encontrando en el viaje, y quería comentarlas. Por ejemplo, ésta. WTF????

El idioma no es problema, soukromý pozemek es lo mismo que el sempiterno propriété privé que encontramos partout en gabacholandia. ¿El contexto? Tampoco explica gran cosa: había tres de estos en un jardín en una pequeña villa sobre la cual había un castillote, motivo por el cual estábamos ahí.

Sigo con las misma cara de interrogación que me quedé cuando los vi. No entiendo, si es parte del sentido del humor checo o si debe tomarse al pie de la letra. ¿Alguna sugerencia?

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Una de las cosas que más me gustó de los checos (de los centroeuropeos, en general) es lo mucho que les gusta salir al campo a caminar. Podríamos decir que el senderismo es el deporte oficial de esta gente, y los caminos están excepcionalmente bien indicados. Toda Checo-Eslovaquia está cruzada por una red de caminos perfectamente señalizados, en las intersecciones de los cuales hay estos indicadores normalizados.

Como veis, cada ruta tiene asignado un color (no es como aquí, amarillo el PR y rojo el GR), y se marcan las distancias a las siguientes intersecciones. Sólo se necesita un mínimo de vocabulario para entender algunas cosas (náměstí=plaza, hrad=castillo, parkování=aparcamiento…) y para otras ni siquiera hace falta: indican los puntos que cuentan con parada de autobús o de tren.

Hay que decir que aquí las paradas pueden estar perfectamente en una carretera en mitad del campo, precisamente para los excursionistas, que bajan del autobús por la mañana y hacen un trayecto lineal hasta otra parada que los devuelve a su lugar de origen al atardecer.

Por cierto, una anécdota al respecto. Cuando entramos en Chequia, vimos una de esas numerosas paradas de autobús que ponía Zastávka. Curioso nombre, el de este pueblo, impronunciable como todos los checos (luego, no es tan fiera la bestia como la pintan). Al rato, vemos otra parada, y también con el letrero de Zastávka. Será el municipio, o la ruta, me decía. Cuando al día siguiente, en otra zona, también la parada de autobús tenía un letrero con el mismo nombre, empecé a sospechar. Y es que Zastávka quiere decir eso mismo, parada de autobús.

En fin, tonterías en las que caes cuando vas a un sitio del que no tienes ni idea del idioma. Como la primera vez que estuve en Alemania, y me decía que no me sonaba esa ciudad tan grande llamada Ausfahrt, que pasaban los kilómetros y seguían indicándola en todas las salidas. 🙂

+

+

+

+

+

+

+

+

+

El anterior era un hito de senderos pedestres, en los que el camino está marcado por el color de la ruta sobre fondo blanco, pero también hay una red de vías en bicicleta (igual, pero sobre fondo naranja claro) y esquí de fondo (naranja oscuro).

Que por cierto, con el frío que hace aquí, cualquier cosa que esté por encima de los 500m ya es suficiente para albergar una estación de esquí o un itinerario de esquí de fondo.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Por cierto, el primer letrero es siempre el nombre de ese nodo, y su altitud (en este caso, 865m, que en España puede parecer poco pero aquí es ya medio montano puro y duro). En cuanto al idioma, rara vez nos ofrece el respiro de una cierta semejanza con el término latino o germánico. Esta es una de esas raras excepciones: Mlýn significa molino.

Sobre todo el checo-moravo, más que el eslovaco, es un paisaje muy humanizado con una orografía amable. Vamos, que podéis dejar el cuchillo de supervivencia y los crampones en casa, la inmensa mayoría de las rutas son perfectamente facilonas para hacerlas hasta con críos de corta edad (de hecho, las parejas no tienen ningún problema en sacarlos al campo desde muy pequeños).

Así que, si os gusta pasear por el campo sin ningún interés por que los del Al Filo contacten con vosotros para documentar vuestras hazañas, Chequia y Moravia son el lugar perfecto para calzarse las botas y ponerse a andar. De hecho, es curioso, porque el término turistický, aunque se puede usar en el sentido general de turístico, tiene un sentido particular de “mochilero”, turismo de caminata, senderismo.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Bien. Aquí tenemos cosas que comentar. Esto es un paisaje de lo más común en el campo checo (a decir verdad, en cualquier país al Norte de los Pirineos). ¿Qué vemos aquí? Una considerable vacada, pastando en una enorme pradería. La extensión de este pastizal está perfectamente delimitada, y como vemos protegida por pastor eléctrico. Y, justo más allá, un bosque autóctono de cagarse la perra.

Esto es ordenación del territorio, esto es racionalidad. Por un lado, un espacio dedicado al aprovechamiento agropecuario, no las 10 vaquiñas para cazar la subvención, sólo en este prado podía haber más de doscientas. Y, por otro lado, perfectamente delimitado, un espacio forestal al que, como es natural para todo aquel que no haya nacido al Sur de los Pirineos, EL GANADO TIENE VEDADO EL ACCESO. Hay sitio para todo, es perfectamente posible tener lo mejor de ambos mundos, una explotación ganadera seria, rentable, profesional… y un medio natural en relativamente buen estado de conservación. Para eso, hay que delimitar los espacios para uno u otro.

El único lugar donde he visto que se considere normalidad la salvajada de la ganadería extensiva, soltar el ganado por la montaña y ya comerá lo que encuentre, es de Piris para abajo. Hasta el más convencido conservacionista se muestra comprensivo con el tremendo impacto que tiene sobre los ecosistemas de montaña introducir en ellos ganado doméstico (aún sin considerar los sucesivos incendios asociados). Esta práctica ganadera, que es visto aquí como la normalidad, es una completa barbarie. Hay que bajar al ganado del monte y reducirlo a una superficie de pastos que debe estar perfectamente delimitada y acotada. Hay sitio para todo, como demuestra esta foto. De hecho, Chequia tiene un poderoso sector lácteo, y dicho sea de paso, la leche es exquisita (aún mejor que la alemana).

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

A pesar de que Chequia tiene un PIB per capita algo menor que el de Portugal, ves detalles de un nivel de civilización muy superior al usual en España. Por ejemplo, esta solución alternativa a tener pájaros encerrados en jaulas, costumbre repugnante que, afortunadamente, vamos superando.

Es un comedero de pájaros. La gente los planta en mitad de su jardín para poder disfrutar de su compañía sin mantenerlos en prisión. Los más simples son simplemente una bandeja con un techito para proteger el contenido (las migas que sobran de la comida) de las nevadas, momento en el cual los pájaros lo tienen especialmente difícil para encontrar sustento. Este fulano era mañoso y se curró una casita en miniatura, con las tejas asfálticas y todo. La casita tiene entradas por los cuatro vientos, y los pájaros ya no sólo iban por comer, sino por divertirse: entraban por una e inmediatamente salían por otra, en ocasiones como parte de una persecución.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

¿Habéis leído lo referente a la ganadería? Pues exactamente igual, pero aplicado a la agricultura. Esto es una finca, y no la ridiculez microfundística galaica. Esto es una explotación agrícola profesional, lo que hace el paisano con sus 200m² de millo y otros 200m² de patacas es hacer el payaso, en una economía de subsistencia que es un más un pasatiempo que una actividad económica.

Y una agricultura seria es perfectamente compatible con la conservación de masas de bosque autóctonas. De hecho, es la única compatible, porque la agricultura tradicional tiene tan bajos rendimientos que necesita apropiarse de todo el territorio, junto con la ganadería extensiva. En esta toma apenas se aprecia, tendréis que fiaros de mi palabra, pero a mano derecha de la foto se abre un bosque acojonante. Precisamente ése estaba excepcionalmente bien conservado, con una enorme variedad de especies arbóreas y arbustivas. Porque otra cosa: la imbecilidad de que “hay que limpiar el bosque” sólo se escucha en palurdolandia. En ningún país europeo, pobre o rico, existe la demente idea de ponerse a desbrozar los espacios forestales. Se limitan a abrir caminos, y el resto permanece, cómo no, en estado natural. Porque de eso se trata, de mantener espacios naturales, no plantaciones para el aprovechamiento maderero (que también existe en Chequia y, sobre todo, en Eslovaquia, pero tienen que operar en un medio autóctono y no modificarlo a su conveniencia).

Y ya le gustaría a la basura de sector maderero gallego ser tan productivo como el eslovaco o el austríaco, y sin necesidad de subvertir los ecosistemas hasta su total destrucción.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Otro cartel cachondo. Este ya nos lo habíamos encontrado en Eslovaquia, y ya entonces nos hizo mucha gracia.

Qué exagerados, decíamos, ya se sabe que si entras en un bosque te puede caer una ramita, pero tampoco es como para alarmarse.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Toma ramita.

Un día algún ruso debió dejar la puerta abierta y se coló una puta ventolera gélida que empezó a derribar árboles como si fueran fichas de dominó. Aquí es donde nos dimos cuenta de lo que implica estar en Centroeuropa, y eso que estábamos por el Trébonsko, la zona más baja y cálida de toda la República Checa, ya muy cerca de Austria. No quiero ni pensar lo que pegaría el viento en la zona de cumbres que estábamos unos días antes. Claro, un país forestal + frecuentes episodios de vientos fuertes, comprendes que el cartelito estaba más que justificado. Debe ser terrorífico estar metido en un bosque un día de estos, sin saber qué árbol va a ser el siguiente en ceder.

Éste nos lo encontramos cerrando la carretera. Acababa de caer, porque un coche que me adelantó un par de kilómetros antes no había dado la vuelta, y no había más desvíos. Tuvimos que hacer maniobra y salir de nuevo a terreno despejado. Entre los árboles acojonaba estar, pero en cuanto salías de su protección la furgo se meneaba como una cáscara de nuez.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Unos minutos después, intentando proseguir el trayecto por otra carretera, este pobre manzano crujió y salió despedido frente a nuestras narices.

Tuvimos que bajarnos a apartarlo para poder seguir, y es que la próxima vez que venga por aquí me traigo un serrucho. Y no es coña.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Al día siguiente, comprobando los efectos del vendaval.

Especialmente con los abetos, son árboles tan altos y esbeltos que el brazo de palanca que hace la carga de viento sobre las secciones inferiores es enorme, y acaban por partir o desraizarse. A pesar de que una viga de madera de esa sección sostendría fácilmente una casa.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Todos tenemos nuestras debilidades, y la mía es la maquinaria industrial. Especialmente el hiperutilitarismo soviético aplicado a maquinaria de obra, tractores, camiones. Este es un Praha V3S, un camión todoterreno (tracción 6×6) tan bien diseñado que estuvo en producción 37 años (del 53 al 90, con lógicas actualizaciones).

¿Acaso no es una preciosidad? Me dan ganas de abrazarlo y cubrirlo a besos. ¡Qué cosa más bonica! Tampoco lo digo en broma que no me importaría hacerme con uno de estos y traérmelo a casa. Por supuesto, sin el engendro de carga de árboles que monta, eso se lo podían quedar. Si no fuera por el horror que supone el seguro de un vehículo de colección, que por cierto es una cabronada que un mismo particular tenga que pagar varios seguros de vehículos cuando sólo puede conducir a la vez, obviamente, uno de ellos. En UK tengo entendido que los seguros son al conductor, y cubren todos los vehículos.

Por supuesto, un bicho de estos debe tragar gasóleo como Rita gintonics, pero para sacarlo de paseo unos kilómetos cada finde, no importa gran cosa. Sería divertido, además, buscar aparcamiento con él. Al toque. 🙂

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+



Ordenación del territorio.

Una aldea relativamente compacta. Más allá, tierras de labor: grandes fincas perfectamente cultivadas, delimitadas por una especie de bocage que, ridículamente, se prohíbe en la legislación gallega. El paisaje de Chequia siempre me ha recordado mucho al de la dulce Francia. Y más allá, bosques. Espacio natural, con un aprovechamiento económico pero sometido a la prioridad de la conservación de ese ecosistema.

¿Lo comparamos con una foto de una aldea gallega? Una casa por ahí, un cacho de berzas por allá, la mayor parte de las tierras abandonadas y el monte, quemado y/o lleno de pinos o eucaliptos.

CIVILIZACIÓN O BARBARIE. Y nosotros seguimos viviendo en la barbarie. ¡Y ni siquiera lo vemos extraño! Por eso es es tan importante viajar.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+