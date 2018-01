Preguntas sobre Siria

Supongo que en un blog la gente escribe sobre aquello que sabe (o crees que sabe) y entiende como su obligación darlo a conocer el resto de la red (con la fatua y a la vez inocente presunción de que a alguien le importa). Voy a romper esta regla general y escribir una entrada reconociendo que hay muchos aspectos que se me escapan del conflicto sirio, y pidiendo ayuda para lograr encontrar una respuesta convincente.

Porque la guerra es una irracionalidad en su conjunto, pero en su desarrollo es de las empresas más racionales, por eso me sorprenden cuando los acontecimientos no discurren por el camino de la lógica bélica. Al menos en apariencia, debido a mi muy superficial conocimiento de la evolución del conflicto.

Bueno, sin más preámbulo, voy a lanzar algunas preguntas para seguir debatiendo al respecto, ya que la entrada sobre Líbano se había convertido en un berenjenal de comentarios. Que por cierto, cómo me alegro que los nubarrones de guerra que se cernían sobre Líbano se hayan disipado y haya imperado la cordura sobre las ambiciones del príncipísimo.

Una de las cuestiones que proponía hace unas semanas era que, cuando el ejército sirio diera por concluida la campaña de desratización en el Éufrates (ya sólo queda una pequeña bolsa en la ribera izquierda, en principio responsabilidad del YPG), cuál sería su siguiente objetivo: los kurdos, los turcos o los “rebeldes”. Ya tenemos respuesta a esta pregunta, parece que el pacto tácito de no agresión entre el gobierno de Damasco y la autoridad kurda se sigue manteniendo, y se ha producido una enorme ofensiva en la provincia de Idlib siguiendo el eje Sinjar – Abu al-Duhur con objeto de partir el territorio enemigo en dos. Esto crearía una nueva bolsa que abarcaría zonas rurales de las provincias de Hama y Alepo.

Esta operación tiene todo el sentido táctico (dejar aislados a parte de los combatientes, desconectados de los recursos que reciben de la frontera turca) así como estratégico (conectar directamente Alepo con el resto del territorio Sirio controlado pos Assad, estructurando mejor el territorio y empezando a recomponer su economía). Sin embargo, la primera pregunta ¿por qué ahora? ¿No sería mucho más lógico acabar antes con las bolsas que desde hace años persisten amenazando ciudades como Homs o Damasco? En especial esta última, que mantiene a la capital en el alcance de los morteros yihadistas, deslegitima al régimen como gobierno capaz de asegurar la seguridad. Una ofensiva en el Ghuta sin duda sería difícil por ser mayoritariamente terreno urbano, pero parece lógico cerrar antes estas bolsas, liberando recursos ahora destinados en defender su perímetro para emprender el asalto final sobre Idlib y Daraa.

Otra pregunta que desde hace tiempo me asalta es sobre estas mismas bolsas. Hace años que esas zonas están cercadas por el ejército. Sin embargo, vemos que siguen disponiendo de suministros, incluso armas relativamente complejas que creo que no llegaron a Siria hasta bien avanzada la guerra, cuando estas bolsas ya habían sido creadas. ¿Cómo disponen de combustible para mover maquinaria, incluso algún T-72? ¿De dónde le vienen los Kornet? Incluso el mismo alimento, pues si bien el Ghuta es parcialmente agrícola, no se puede cultivar en buena parte de las tierras por estar a tiro de las posiciones del régimen. Tendría que comprobarlo, pero ¿cuánto tiempo lleva cercadas las bolsas de Ghuta, Homs o el campamento de Yarmuk? ¿3 años, 4 años? No entiendo nada. Incluso suponiendo que se permita la entrada de alimentos, lo cual es mucho decir ¿es posible que exista contrabando de armas con elementos del ejército sirio? Porque doy por hecho que es dificil que ningún intercambio se realice sin su conocimiento ¿acaso sistemas de túneles, como en Gaza? Los alauíes de Foua reciben periódicos cargamentos por vía aérea, además de que desalojaron a su población civil (menos bocas a alimentar). Pero las bolsas suníes no cuentan con este modo de aprovisionamiento.

Otra pregunta: ¿qué es de al-Baghdadi? Las últimas informaciones, tras darlo por muerto, lo situaban vivito y coleando en Abu Kamal, en la frontera con Iraq. ¿Estará aún vivo, entre las últimas ratas que resisten a orillas del Éufrates? No estaría mal capturarlo y que contestara a algunas preguntas sobre la creación y financiación de su Califato, especialmente en sus orígenes.

Otra cuestión muy extraña: ese grupo del Estado Islámico que ha aparecido de la nada al noreste de Hama. He leído que eran células durmientes, y también grupos de la zona oriental a los que el régimen abrió paso franco por el desierto para contactar con la bolsa de Idlib y joder la marrana al resto de yihadistas (Tahrir al Sham y demás especies de múridos). En el primer caso ¿cómo es posible que la reacción del ejército fuese tan torpe, como para dejarles recuperar un terreno y defenderlo? En el segundo, que su llegada fue premeditada por el alto mando sirio ¿no es jugar con fuego, dada la imprevisibilidad de esos lunáticos? Puede que se dediquen a matarse entre ellos, puede que hagan frente común; después de lo vivido, no parece prudente dejarles aire.

Quedan más preguntas, pero estas ya son sobre el futuro, de las que hay que sacar la bola mágica. La actitud que tomarán los kurdos sí que parece bastante predecible, cuando acaben de limpiar el Eufrates devolverán tropas al Norte para fortificar sus posiciones frente a una presumible ofensiva turca. Sin embargo, no creo que ellos tomen la iniciativa para lograr el ansiado corredor con Afrin. En cuanto a CErdoğan, sigo insistiendo que para mí es una incógnita cómo piensa salir de esta situación. Avanzar más sobre Siria parece un dislate. Una retirada evidenciaría que se entró ahí sin ningún plan, una aventura militar costosa en términos materiales y humanos para el Estado turco a cambio de nada. Y dilatar indefinidamente la ocupación de una parte del territorio sirio es difícilmente vendible a la opinión pública internacional (con la interna no hay problema, ya que controla todos los medios), especialmente siendo un país miembro de la OTAN. Opto por la segunda, y que se le ofrezca a CErdoğan un puente de plata para poder retirarse a cambio de concesiones, aunque sea de cara a la galería (sin duda, la principal serían garantías para evitar el corredor kurdo).

