A rianxeira: historia dun plaxio

Cando os siareiros dos dous principais equipos galegos cantan nas bancadas de Balaidos ou Riazor “A Rianxeira”, o fan pensando que cantan o epítome da galeguidade musical, a máis galeguísima das cancións, o himno oficioso desta terra. Moi poucos, se algún, saberán que en realidade están a garnear unha canción popular segoviana.

Si, segoviana de Segovia, a do acueducto e do Alcázar, esta Segovia, mesetaria e castelanísima a centos de kilómetros de calquera costa.

Imos engorde.

A versión que ten a maioría da xente na cabeza do tema da Rianxeira é esta: Ondiñas veñen ( A Rianxeira) Música tradicional de Galicia

Causa rubor ler o texto explicativo do vídeo.

A letra é por todos coñecida, é a que di:

A Virxe de Guadalupe

cando veu para Rianxo

a barquiña que a trouxo

era de pau de laranxo.

Esta e as demáis, todas elas, son versións dunha primeira composición que puiden atopar, grabada no ano 52: A Virxe de Guadalupe.

No texto do vídeo xa engade máis información.

A letra é unha exaltación dunha advocación mariana, a Virxe de Guadalupe, venerada nun santuario de Rianxo (fixádevos que estou respeitando a terminoloxía oficial, non dixen “adorada” mesmo sendo a mesma acción de pregar perante un ídolo). Calquera cun bo nariz debería cheirar a orixe non moi galega do topónimo Guad- (wadi, وادي). Efectivamente, a imaxe da Virxe é unha réplica en cartón-pedra que fixo un monxe natural de Rianxo do orixinal da Virxe de Guadalupe que se atopa en Guadalupe, provincia de Cáceres. A orixinal é unha talla románica (s.XII) que foi coroada no 1928 como Raíña da Hispanidade (ademáis de Padroa de Extremadura).

O monxe trouxo a sua copia a Rianxo no ano 1773, e deixouna na capela de San Xosé da Floresta, que caeu na ruína (por certo, o monxe fixo dúas copias, a outra foi para unha igrexa de Requeixo, en Sanabria). Foi a raíz da peste do 1854 que esta imaxe foi rescatada do abandono, xa algún larpán ocurréuselle a idea de dicir que foi ese monicreque de papel prensado o que evitara máis mortes na vila (non é que non morrera xente, a excusa era que podería ter sido peor). É entón cando arranca a festa actual, o de sacar o boneco de paseo nas barcas.

Esta é a Virxe da que fala a letra amañada da canción. Porque a letra orixinal non era unha exaltación do culto mariano, senón un hino galeguista composto por galegos no exilio bonaerense. A primeira vez que se interpretou “A Rianxeira” foi en Bos Aires co gallo da chegada de Castelao (1950), e esta é a grabación do momento: Ondiñas da nosa ría.

Moito me gustas rianxeira

que estás aquí na Arxentina

verche cantar e bailare

como alá na terra miña.

A rianxeira á que lle cantan semella non ser de cartón pedra, canta, baila e non consta (e a ninguén lle importa) se tivera xa ou non relacións sexuais.

Esta grabación foi mandada a Rianxo nun deses discos de lousa e reproducíuse no gramófono do bar Feliciano. Axiña, a letra foi adaptada ó gusto das autoridades e o nacionalcatolicismo oficial, e presentada nese novo formato que enlacéi antes.

Da peza arxentina cambiouse a letra de Xesús Freiro; emporiso, mantívose a música composta por Anxo Romeiro no 1947 a partires de, como nos informa a Wikipedia, “diversas variantes de cantos tradicionais de acompañamento ás procesións de adoración á Virxe de Guadalupe (patroa de Rianxo) do século XIX, que se realizan na vila de Rianxo”.

Bullshit!

Prégovos escoitar o trisco do tema “Encima de ti me pongo” neste disco de 1979 da Ronda Segoviana.

Non, non é casualidade, non pode ser casualidade porque non cambia nin unha nota. E velaquí tendes a letra orixinal da “Rianxeira”:

Encima de ti me pongo

puente de las segovianas

Encima de ti me pongo

por ver como corre el agua.

Paso ríos, paso puentes

siempre te encuentro lavando

la hermosura de tu cara

el agua la va llevando.

Cuando paso por tu puerta

cojo pan, y voy comiendo,

P’a que no diga tu madre

que de verte me mantengo.

Era de marfil y piedra

la casa donde habitaba,

No la pintan los pintores

tan bella como ella estaba.

Se querédela escoitar íntegra, ide ó segundo reproductor (abaixo do artigo) nesta ligazón (minuto 23:10).

¿Cómo podo estar tan seguro que éste é o orixinal e a versión arxentino-galega a copia? (e, polo tanto, a “Rianxeira” actual é a copia beata dunha copia).

Pois porque esa canción está tirada do libro “Cancionero de Castilla la Vieja” de Agapito Marazuela (pg.133), editado no 1964 co título “Cancionero de Segovia” pero rematado no ano 1932 e presentado nese mesmo ano ó Concurso Nacional de Folklore, no que acada o primeiro premio.

Agapito Marazuela é o mestre de mestres da música castelá, afiliado ó PCE, embaixador da música tradicional castelá coa II República, preso nas cárceres franquistas… podemos dicir que Agapito é un heroe do castelanismo antifascista.

O traballo de campo da súa recompilación fíxose entre os anos 1910 e 1930, e recolleu cantares que xa daquela pertencían a cultura popular. Vinte ou trinta anos despóis, un tal Anxo Romeiro “compuxo” a mesma canción baseándose, segundo el, nos cantos tradicionais de acompañamento… dunha procesión que comezou a celebrarse no ano 1854, e para o 1910-1930 xa tiña sido creada por músicos populares, popularizada, exportada a Castela, incorporada ó acervo musical segoviano e recollida polo musicólogo, todo isto sen mudar unha nota (ver partitura no libro enlazado). Ademáis do feito que o texto orixinal en galego (e moito menos o castelán) non tiña nada que ver coa procesión da Virxe de Guadalupe e só fai unha referencia circunstancial a ela.

A versión oficial non ten onde collela, ya que a data da “composición” e moi posterior á compilación castelá, pero mesmo a hipótese do préstamo entre as dúas tradicións musicáis non é plausible, como tamén recoñece o musicólogo Javier Jurado na súa tese de doutoramento (pg.168).

Afiemos a navalla de Ockham para atopar a versión máis verosímil que explique esa mesmo milagrosa coincidencia. O músico galego, folclorista, tiña a man unha copia do traballo gañador do 1932 do cal copiou unha canción que lle prestou, á cal engadíulle a única parte orixinal da música, a que acompaña o refrán:

Ondiñas veñen

ondiñas veñen e van

non te embarques rianxeira

que te vas a marear.

Que por certo é a única estrofa que pasou sen censura á versión hoxe coñecida por todos.

Resumindo a cuestión: Non deixa de ter a súa gracia que a canción empregada na exaltación da galeguidade sexa a versión nacionalcatólica dun plaxio xarelo perpetrado na Arxentina sobre un tema popular segoviano recollido por un antifascista chosco, cantándolle á copia de cartón-pedra da talla dunha virxe extremeña que é, para máis moca, Raíña da Hispanidade.

Maís ridículo, e escollen como himno galego unha traducción do “Cara al Sol” (e non sería peor que o de Pondal).

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+