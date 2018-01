Seguimos con las entradas de automoción. La inmensa mayoría de la gente, cuando habla de coches, desparrama una carga de subjetividad minuciosamente moldeada por los departamentos de publicidad de los principales fabricantes durante años.

Por ejemplo, las marcas dedican mucho tiempo a controlar el ruido que hace una puerta al cerrarse, el tacto del salpicadero o incluso el olor de los materiales del habitáculo. Son detalles que los periodistas del sector (tan ignorantes e intelectualmente miopes como cualquier otro periodista) llaman “calidad percibida”. Como el cliente no puede tener conocimiento de la calidad de un vehículo, porque eso implicaría una batería de ensayos costosísimos en condiciones de laboratorio, extrapola algunos detalles nimios como los anteriores para procurar adivinar la calidad de un coche. Poco más se puede percibir en el paseo de prueba con el coche del concesionario.

En cuanto a la fiabilidad, los diseñadores se afanan en ofrecer diseños rotundos, macizos, que den la impresión de robustez y fiabilidad. Pero eso es sólo el envoltorio, ni el tacto del salpicadero ni las formas de la carrocería tienen ninguna relación con los problemas que te va a dar el coche. A falta de ensayos serios, sólo queda esperar que el tiempo vaya aflorando los defectos ocultos y a base de estadística ser capaz de determinar, ahora sí con elementos de juicio objetivos, cuál es un coche bien construido y cuál es un juguete de usar y tirar.

Hoy en día podríamos decir que no hay avería barata, pero hay averías que, en un coche de unos pocos años, abocan el coche al desguace (debido sobre todo al coste de los repuestos, un monopolio con mercado cautivo). Por eso es tan importante, a la hora de escoger un nuevo vehículo, buscar toda la información posible acerca de la fiabilidad de ese modelo. Incluso más importante que el precio, ya que un coche fiable sale barato casi diría sin importar el precio de compra, da servicio durante muchos años sin pedir más atención que reemplazar los consumibles. Y un coche gafado, aún regalado, es una carga para el bolsillo más pudiente, que se eterniza en las visitas a los talleres hasta que el comprador, harto, desiste y lo achatarra.

Pero no creáis que existe una relación entre fiabilidad y precio de compra. Para nada. Hay coches muy fiables por debajo de los 10.000€ y otras enormes cagadas repletas de fallos por más de 60.000€. Si un coche nos da servicio durante 500.000km y otro se rompe a los 50.000km, difícilmente podremos decir que éste nos salió barato y el otro caro. Y os enseño la prueba. Una página francesa que me gusta mucho es Fiches-Auto.fr; hace encuestas sobre averías y su origen, y en los modelos más populares la muestra es lo suficientemente amplia (miles de unidades) como para sacar algunas conclusiones.

Es algo que no se debe hacer, de hecho siempre recomiendo no hablar de fiabilidad de marcas sino de modelos concretos con motorizaciones concretas (en todas las marcas hay patitos feos) pero por curiosidad, he cogido los datos de esa página agrupados por marcas, y he calculado la posibilidad de haber sufrido una avería en el momento de la encuesta. Los resultados no son demasiado sorprendentes:

Los japos y coreanos en primer lugar, y luego el resto (la única sorpresa es que los coreanos, los únicos que se atreven con una garantía de 7 años, estén por delante de los japos, que siempre copan estas posiciones). La misma constante en todas las estadísticas, como luego comprobaréis. Y las marcas de lujo alemanas, Mercedes y BMW, siempre asociadas a productos de gran calidad, en una mediocre posición en la tabla.

Bueno, toda esta parrafada es paja para insistir en la importancia de la fiabilidad a la hora de escoger coche. Por supuesto, todo esto no deja de ser un juego de probabilidades, es más probable que te toque la china con uno que con otro, lo cual no implica a que estés libre de averías por bien que elijas. Además, en la duración de un vehículo es determinante la conducción a la que se someta (y la inmensa mayoría de los conductores conduce horriblemente mal, además de lento) y el mantenimiento que reciban.

Y después de tanta cháchara, vamos a ofrecer lo interesante: algunas páginas para intentar saber algo más sobre la fiabilidad de los vehículos:

La OCU tiene una calculadora de fiabilidad. Aunque la propia calculadora es de fiabilidad dudosa, cuando mezcla fiabilidad de vehículos con muchos años de diferencia (es esperable que un coche viejo tenga muchos más kilómetros, y por lo tanto sea más propenso a los fallos y acumule un mayor historial de averías que uno que aún está en garantía).

De las francesas, además de la mencionada Fiches-Auto (muy buena, tiene un montón de información), también es interesante consultar las Fiches fiabilité de Caradisiac.com.

En idioma anglosajón la mejor que he encontrado es ésta: CarSurvey.org.

Y en lengua Kartoffel, hay que mencionar las célebres pannenstatistik del ADAC (que viene a ser algo así como el RACE o el RACC, pero muchísimo más potente). Cuando se pide el servicio de grúa del ADAC, se recoge el modelo de vehículo y el tipo de avería por el cual el vehículo ha quedado inmovilizado, lo cual permite tener una gran base de datos.

Otra página alemana, pero mucho menos interesante, son las estadísticas de las TÜV (sus ITVs). Pero no pasar una inspección puede ser por una bombilla fundida, una sonda lambda rota o unas pastillas de freno fatigadas, que no dicen nada de la verdadera fiabilidad del vehículo (cuando reviente el motor la TÜV ni se entera, porque ocurre en cualquier momento en carretera, no lo vas a llevar a revisión sabiendo que está roto).

Otra página más, con la otra ITV alemana: DEKRA.

Hay muchos más estudios de fiabilidad, que se repiten periódicamente, por ejemplo éste del que se hace eco la revista Autopista: Los coches más y menos fiables de 2017.

Para terminar, podemos echar un vistazo a lo que sería la OCU en los States: Consumer Reports. De nuevo, la misma historia, japos y coreanos hacen los coches más fiables, y con suerte algún europeo se cuela en el ranking (los gringos sólo producen chatarra, y ellos mismos lo reconocen).

Para terminar este artículo que espero os sirva la próxima vez que queráis comprar un vehículo (especialmente de segunda mano, que es cuando tenemos una suficiente cantidad de datos de un modelo en concreto), un par de reflexiones.

La primera: habría que preguntarse si la industria europea del automóvil piensa seguir manteniendo su primacía riéndose de sus clientes. Diseñas un coche ahorrando en sus componentes implica ganar por partida doble: el correspondiente aumento de beneficio al aquilatar costes, más la visita al concesionario del airado propietario para arreglar lo que se ha roto (al poco de vencer la garantía, claro está). Como comentaba en otra entrada, las marcas europeas (y de Ford ya ni hablamos) han inventado la figura del cliente-vaca lechera. Podrían regalar sus vehículos, lo importante es captar a un primo al que, a partir de entonces, ordeñar en las sucesivas pasadas por el concesionario.

¿Es lucrativo? Lo es, sólo hay que ver los resultados de los últimos años de las marcas europeas, especialmente las de lujo como Mercedes o BMW. ¿En sostenible? Bueno, burlarte de tus clientes en la confianza de que sean infinitamente estúpidos o masoquistas y tengan un presupuesto ilimitado para dejar en los concesionarios cada vez que se jode la junta de la trócola… es una asunción de cara al medio-largo plazo que se me antoja muy peligrosa. Si vendes un coche que cuesta el doble, tienes que justificar ese precio con algo más que historia tras una marca, o terminarás por desgastar lo que te permite esos márgenes superiores: esa misma marca.

Los asiáticos lo están haciendo muy bien (ojo a Volvo, ahora en manos chinas); con los japos no es ninguna novedad y los últimos años los coreanos con su política de ofrecer un poco más (de potencia, equipamiento, garantía…) por un poco menos (de precio, aunque ya prácticamente están a la par con las europeas generalistas; en precio, digo, que en calidad le sacan una cabeza). La automoción representa un buen cacho del PIB europeo, y en concreto del PIB español, aunque como somos una colonia económica tampoco tenemos ni voz ni voto sobre lo que se fabrica aquí. Quizá, y sólo quizá, podrían dejar las marcas europeas de tomar a todo el mundo por idiota y empezar a fabricar productos con una calidad pareja a los que producen las marcas asiáticas (la mayoría, en suelo europeo, como las británicas de Toyota y Nissan en Burnaston y Sunderland, o la de Hyundai/Kia en Žilina, no es que los trabajadores asiáticos sean de otro mundo sino que se diseñan con algo más de cuidado por la longevidad).

Y segundo punto, una propuesta: Pasar una ley que obligue a las marcas a detallar el número de piezas que se rompen y a qué kilómetros. Al menos, de ciertas piezas críticas que no deberían fallar si no es en muchos kilómetros- Por ejemplo, cada vez que entre un vehículo en su red de concesionarios con una biela partida, se toman los datos del modelo y sus kilómetros y se añade a un registro. Este registro deberá ser de público acceso, para que el público tenga acceso a una información objetiva y verídica sobre la calidad de sus productos, y no sólo a la propaganda de los departamentos de marketing y revistas especializadas.

Con ello, que cada cual luego tome la decisión de compra que estime oportuno, pero después de estar bien informados. De esta forma, moveríamos a las marcas a preocuparse un poco más por la obsolescencia prematura de sus productos, y no veríamos los desguaces con tanto coche prácticamente nuevo por fuera pero con una avería irreparable, completo despilfarro de recursos y tremendamente lesivo para el bolsillo del propietario.

