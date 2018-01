Česká republika I

Empezamos con la primera tanda en serio de la República Checa.

Érase un pueblo a un castillo pegado. Loket, aunque a mí me llamaron más la atención las callejuelas.

La zona de Třeboň está salpicada de lagos, algunos realmente grandes, que permitían a las poblaciones medievales tener acceso a abundante pescado fresco en mitad del continente.

Al principio, el checo asusta un poco, con esos símbolos raros. Pero con un poco de paciencia y una gramática básica, la cosa va yendo. Por ejemplo, el pajarito encima de las vocales (háček) modifica su sonido. La ň es muy sencilla para nosotros tanto de pronunciar, como de recordarla: es nuestra ñ. La ř es otro cantar. Es un sonido que sólo existe en checo y, de hecho, ni siquiera todos los checos lo marcan. Viene a ser juntar una r débil, como la francesa, y una y muy marcada, tipo la yerba de un argentino. Honestamente, a mí me recordaba a un graznido.

Todo es cuestión de habituarse, sin embargo, y no es tan fiera la bestia como la pintan. Bueno, sí que lo es, o puede llegar a serlo; esto es una frase con sentido: Strč prst skrz krk. ¿Os atrevéis a intentar pronunciarla? A mí me recuerda a alguien intentando hablar con la boca llena de galletas.

Como comentaba, como siempre comento en mis excursiones europeas, prados, bosques, todo parece coexistir sin esfuerzo.

¿Por qué en Europa se ve fácil, evidente lo que aquí ni se concibe? ¿Cuánto tardaría un palurdo autóctono en quemar ese bosque y meter detrás las vacas?

Bueno, esto no es todavía Chequia, estamos en camino. Es la catedral de Amberg, en el Alto Palatinado (Oberpfalz). Tras dos mil y muchos kilómetros, nuestro culo ya no aguantaba más y paramos a estirar un poco las piernas.

En comparación con el checo, hasta el alemán resulta comprensible. XD

Aunque la calidad no es muy buena debido a un problema técnico del objetivo, me pareció una foto curiosa y quería subirla.

Como curiosidad, mientras la sacaba llegó una chica y, al oírnos hablar, nos preguntó en castellano que si nos podía ayudar en algo. Era un castellano muy precario, pero mucho más de lo que me esperaría en aquel lugar. Era profe, había dado un poco en la uni y luego siguió estudiándolo por libre. Un encanto de mujer.

Jindřichův Hradec. Es una villa realmente bonita, creo que si alguien de allí supiera que he escogido esta foto para ilustrarla se sentiría decepcionado.

Sin embargo, no me parece del todo mala foto. Además, muy reveladora. Bajo el enlucido de colores pastel, las casas antiguas en zonas urbanas (en las aldeas, las casas tradicionales son enteramente de madera) están construidas con materiales menos nobles de los que sugiere su orgulloso aspecto.

Foto de la campiña, mientras volvíamos dando un paseo del castillo de Brustejn, cerca de Trutnov.

La orografía ondulada, el bocage estructurando el paisaje, una redonda panza cubierta de árboles al fondo… bien pudiéramos estar en el Limousin o la Bourgogne.

¡Krak!

Me harté de sacar fotos de árboles estallados. Parece aún resonar el eco de la rotura, la enormidad de las tensiones que se liberan violentamente, el perfume de la resina del abeto (huele mucho mejor que el pino, o al menos así me lo parece).

Paulov, en el Sur de Chequia. Es una zona baja de viñedos, se supone que la parte más cálida de ese Estado pero hacía un frío de pelotas y aún no había entrado Noviembre.

Pared de arenisca colonizada por los líquenes, cerca del castillo de Falkenštejn. La s con el háček (š) se pronuncia igual que la x gallega (para que luego digan que aprender gallego no sirve de nada).

Pero hemos de hacer aquí un alto y explicar un par de cosas. No hace falta saber mucho alemán para darse cuenta que esto es la eslavización de un topónimo germánico: Falkenstein, o piedra (castillo) del halcón. Durante siglos, estas tierras estuvieron bajo el control de Viena. Por lo tanto, el alemán era el idioma oficial, en el cual no sólo funcionaba la administración, sino que daba nombre a lugares y personas. La población de habla eslava, aunque mayoritaria, estaba relegada en el rural mientras que en las villas se hablaba el alemán, asociado siempre a la civilización y el poder (un fenómeno de diglosia, seguro que a gallegos, asturleoneses o aragoneses les suena). Alcanzada la independencia, se procedió a eslavizar todos los topónimos de origen germánico, como es el caso.

Pieris rapae (ya me adelanto, que luego me vienen con exigencias :P).

Un bokeh bastante duro, o quizá debería dedicarle algo de tiempo al revelado. Pero lo siento, pero de eso sí que no dispongo.

Parque Nacional de Šumava, a casi 1.000m (es decir, esto se pasa bajo la nieve buena parte del año).

La idea de visitar Chequia nació precisamente de este parque. Durante la guerra fría, esta zona fronteriza con Alemania estuvo vallada, una franja de terreno muy vigilada en la que no podía entrar nadie (de hecho, me figuro que estaría minada). Esto sirvió para que se conservase en su estado original, dejando tranquila a la Naturaleza para obrar a su antojo. Éste es el aspecto que un palurdo de aquí llamaría “un bosque abandonao”, como si alguna vez la Naturaleza hubiera pedido, y menos a esa morralla humana, sus cuidados.

Biblioteca de la Universidad de Olomouc.

El juego que se le puede sacar a un puto charco. 🙂

Pivonice. A esta aldea llegamos buscando los restos de un castillo (un torreón defensivo) en un cerrado meandro del riachuelo que hay ahí abajo. A la ida, un matrimonio de ancianos intentaron hablar con nosotros. Pero ni jota, ellos habían estudiado ruso como lengua extranjera, y en inglés sólo sabían decir cuatro cosas. Cuando se enteraron de dónde veníamos (Španielsko, como los tomates y las naranjas del Lidl checo XD, por eso sabía cómo decirlo), el hombre levantó el puño y dijo, con bastante parecido: “No pasarán!”. Me conmovió, para qué vamos a negarlo.

A la vuelta, nos pescó un camionero jubilado, que bajaba a El Ejido (a por los tomates Španielsko). Al saber que veníamos de donde los tomates, nos empezó a dar abrazos (estaba completamente zumbao, el tipo) y a repetir lo único que se acordaba en castellano: ¡Veterano! ¡Soberano! Menudo personaje. Que nos quería invitar a su casa a tomar café (todo esto, gracias a la ayuda de una adolescente a la que atrapé para que nos hiciera de intérprete). Sí, sí, seguro que café iba a sacar…

Medná, muy cerca de la frontera con Alemania. Nota ortográfica: el acento no marca la vocal tónica, que además en checo es innecesario porque ésta es siempre la primera, sino que nota una vocal larga (más o menos, las nuestras, dicho esto con muchos reparos). Sin acento, vocal breve.

Si os parece que está oscura la foto, he de decir que aún más oscuro estaba el original, un desfiladero entre densos bosques. Y era el mediodía.

¿Cuántos árboles identificáis?

Si no me equivoco, no hay ninguna especie que no podáis encontrar en la Península. Lo siento por los gallegos, pero no, no hay hojas de eucalipto que son las únicas que sabrán reconocer.

Dolný Mísečký. No es por dar envidia, pero esta foto la sacamos, apoyando la cámara en un pedrusco, justo antes de ir a preparar la cena y a camita a leer un rato y dormir. A pierna suelta y como benditos.

Bueno, sí, un poco por dar envidia, y sobre todo por mostraros una forma alternativa de viajar, sin lujos que entorpezcan el disfrute de lo esencial, que es empaparse del sitio que visitas, el protagonista del viaje.

Sé que no lo parece, pero eran las oficinas de una antigua fábrica abandonada, en Strakonice.

Otra nota ortográfica, la mitad de los topónimos acaban en -ov, y la otra mitad de -ice, así que no cuesta nada aprender a pronunciarlos bien por si toca preguntar por alguno. La c no se pronuncia con nuestro sonido /θ/ (creo que único entre las lenguas indoeuropeas), sino como ts. Lo de pronunciar todo eso con vocales breves, ya tal…

¿Qué son? Me parecían a medusas, espíritus del bosque.

Por cierto, el sitio se llama Zdárské Vrchy. Y, aunque no lo parezca, quizá sea más fácil para nosotros pronunciarlo que el aparentemente sencillo Strakonice. Basta con recordar que la v es fricativa (como en francés, alemán, o… castellano antiguo), la c suena como -ts y la h es siempre aspirada (no existe el dígrafo ch, para ese sonido se pone el háček sobre la č). En el diccionario vemos que Vrch es monte, así que Vrchy debe ser el plural o quizá un genitivo, del monte. Las lenguas eslavas, como todos los idiomas serios, son declinadas y conjugadas.

Con esto no vamos a aprender checo, pero al menos le vamos perdiendo el miedo…

Hrad Zebrák. En realidad, para visitar todo el país sólo hay dos cosas que tenemos que memorizar: Dobrý den y pivo. Lo primero significa buenos días, y es perfectamente utilizable para cualquier momento del día (si queréis ir de sobraos, podéis usar el dobrý večer y dobrou noc para tardes y noches, respectivamente). Lo segundo… bueno, no llevaréis ni cinco minutos en el país y ya conoceréis su significado.

Pero si vais de turistiqueo cultureta, os serán útiles algunas palabras más, como hrad (castillo, recordad, la hache siempre se aspira) y zámek (fortaleza). Como vemos, éste lo han encaramado sobre una falla. Es desde aquí que tomé la última foto de Checadas, como ejemplo de ordenación del territorio, un concepto que no existe al Sur de Pirineos.

La forma de recorrernos Česko fue orlando sus creo recordar 27 parques nacionales y naturales. Eso nos obligaba a ir haciendo eses por todo el país y así, de paso, íbamos conociendo los sitios por los que pasábamos. Éste fue uno de los primeros que visitamos, al poco de salir de Alemania: Český Lés.

Calculamos el viaje para llegar comenzando el otoño, creo que es evidente el porqué. Menos horas de luz, en ocasiones una rasca que pela, pero…

Klentnice, las tierras más al fondo son ya Austria.

Un hayedo, en torno al castillo de Bezděz.

Si tengo tiempo, me pongo con la identificación, aunque en este caso se me antoja complicado.

Quizá muy manida la composición, pero lo cierto es que las hojas estaban ahí, lo único que hice fue forzar el enfoque en ellas y que el resto quedase difuminado.

Karlštejn. Es decir, en versión original: Karlstein, o castillo de Carlos.

Sí, el castillo es resultón. Además, es históricamente muy importante: originalmente gótico, fueron añadiéndose estructuras hasta tiempos modernos, pero respetando las anteriores. Pero fijaos en los bosques ¡Y estamos a dos pasitos de Praha, que visitaríamos al día siguiente! Comparad la calidad de estos bosques con los que tengáis en vuestro entorno. Si yo hago la prueba, y lo comparo con los monocultivos de pinos y lomas quemadas (estoy en Ourense), me echo a llorar. Cuando dentro de unos días vaya a Pontemierda, si hiciese el mismo ejercicio, me entrarían ganas de vomitar.

