Abuso infantil

Me pasa Daniel un documental sobre el adoctrinamiento infantil en la iglesia cristiana evangélica:

Sabía de qué iba, luego recordé haber visto un extracto, pero no podía imaginar que recurriese a semejantes mecanismos para labrar su dogma en las mentes de los niños: en sus sesiones generan situaciones de enorme tensión emocional, con los niños llorando o pretendiendo entrar en trance. Ellos no se ponen límites en la manipulación infantil, tampoco la legislación los desarrolla para proteger a la infancia.

Otra cosa que me sorprendió es la exacta coincidencia en la manipulación del término de libertad del charlatán evangélico que aparece en el vídeo (1:06), absolutamente coincidente con la que podemos leer en la obra de Sayyid Qutb, el follacabras de la anterior entrada, uno de los ideólogos del resurgir islamista (concretamente de la Hermandad Musulmana, por cierto corriente que anima el AKP, el partido gobernante en Turquía). Libertad en el ideario fundamentalista significa crear una sociedad en la que sólo los comportamientos acordes a esta legislación religiosa estén permitidos, que la única ideología que pueda ser propagada sea la propia, y en esta sociedad teocrática en el que cualquier otra opción vital es reprimida el creyente se podrá sentir confortable (que no libre, concepto que confunden interesadamente ambos liberticidas), al percibir que sus creencias están alineadas con las del resto de la sociedad.

Aquí vemos a la misma gorda, abusando de niños de una forma si cabe más burda, en la otra punta del mundo:

Esta gente maneja mucha pasta, y está haciendo proselitismo a lo largo y ancho de todo el continente americano, sin olvidar todos los demás. Es la imagen especular de lo que está haciendo el integrismo islámico en el trozo de mundo que controla.

¿Sabéis cuál era el lema del Estado Islámico? Baqiyya wa tatamaddad, permanecer y expandirse. Incluso en la consigna, la ideología del fundamentalismo cristiano e islámico son perfectamente intercambiables.

Y en cuanto a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana? También son conscientes de que están perdiendo tirón, y recurren a macroeventos como la Jornada Mundial de la Juventud. Aquí muestro la que se celebró en Madriz, cuya organización y dirección fue otorgada a una organización fundamentalista cristiana como Camino Neocatecumenal (los kikos):

En el minuto 18 es cuando el maestro de ceremonias, Kiko Argüello, después de un festival de exaltación integrista de varias horas con concierto y todo, hace una llamada para reclutar jóvenes para el sacerdocio y volver a llenar los seminarios. La clase de decisión que un joven, muchos menores de edad, debe tomar en caliente, vaya.

Todo un ejemplo de manipulación de masas, propia de regímenes totalitarios que son el modelo de sociedad de cualquier religión (las dictaduras del s.XX hicieron con el patriotismo y la ideología política un modelo de control social en sustitución de lo que el Antiguo Régimen había hecho con la religión durante siglos).

Toda religión aspira al control social, por mucho que hasta lograrlo se disfrace como corderito. No sólo al control político, sino al control del individuo en cada mínimo aspecto de su vida, pública y privada. La forma más represora de totalitarismo es la teocracia, el gobierno de Dios (one nation under God).

La religión es una enfermedad mental de tipo social, propagada intencionadamente con fines de control de esa sociedad, proceso que es más eficaz cuanto más joven sea el sujeto en el que es inoculada.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+