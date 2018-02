Turquía debe ser expulsada de la Unión Aduanera

Los terroristas, según el gobierno turco.

Y estos son los rebeldes (últimamente ya los medios les empiezan a llamar islamistas moderados) que luchan contra esa amenaza terrorista; jóvenes idealistas, según los medios de PRISA, amantes de la libertad y la democracia, que actúan como extensión del ejército turco en la invasión de Afrin, según las propias grabaciones de sus hazañas bélicas.

Aquí, la alegre muchachada deseosa de librar la guerra santa contra los ateos kurdos

En esta ejemplarizante toma, destrozando la licorería de una villa que han conquistado.

Y en esta, cebándose con el cadáver de una miliciana de las YPJ. Tras desnudarla, le cortaron los pechos.

Me voy haciendo una idea del moderado concepto de islam que Erdogan quiere exportar.

Y ahora, después de estas presentaciones…

¿podría alguien explicarme cómo demonios es que Turquía tiene una relación comercial con la Unión Europea propia de un Estado miembro, más estrecha que con países europeos como Suiza, Noruega, Croacia, Serbia, Croacia o, próxima y probablemente, el Reino Unido?

Evidentemente, a los fabricantes de automóviles y electrodomésticos europeos les resulta muy rentable externalizar la producción a un país con mano de obra barata, y luego poder introducir los productos en la UE sin ningún tipo de arancel.

Nuestra primera furgo fue fabricada en la planta que Mercedes tiene en Vitoria. La nueva, en la planta de Sevel que PSA y Fiat comparten en Akçalar, Turquía. Tenemos tres millones y medio de desempleados en España. Quizá no estaría mal que esas fábricas de empresas europeas volvieran a territorio europeo, alguna podía tocarnos a nosotros. De esta forma, no sólo salen beneficiados los que encuentren trabajo en esas plantas, sino el resto de trabajadores con el incremento salarial que lleva aparejado una reducción del desempleo (de ahí el interés de la burguesía por eliminar los aranceles a Turquía, un país de 83 millones de personas, una fabulosa fuerza de trabajo con la que en 1996 entramos a competir (entrada en vigor de la Unión Aduanera, como un miembro más de la Unión Europea)).

¿Realmente merece ese trato preferencial un Estado que está llevando a cabo un acto de agresión contra otro Estado soberano y apoyando explícitamente a grupos yihadistas como unidades auxiliares del ejército turco en la invasión de Afrin? Lo dije ya hace meses: sólo con la amenaza de un cierre de fronteras, se cortan de un plumazo las salvajadas del gobierno turco y vuelve al redil.

Realmente, tampoco tiene sentido económico, porque estos acuerdos de libre comercio (y una unión aduanera es el máximo grado de un acuerdo de libre comercio) se dan entre Estados con condiciones laborales y legales homologables, que aseguren que al retirar las barreras arancelarias no se producirán desequilibrios.

Soy un ciudadano, si esto es una democracia, quiero que mi voz cuente para algo. Quiero que la Unión Europea se desconecte comercialmente de Turquía y, de hecho, que comience un embargo comercial hasta forzar al régimen islamista a respetar los derechos humanos y detenerse en su proceso de destrucción de la democracia en Turquía. Esto implica también el veto a la entrada de petróleo o gas proveniente de Turquía en la Unión Europea. En su lugar se debe potenciar la vía ucraniana, o nuevas vías directas por Rumania o Bulgaria (el malogrado SouthStream por las presiones de la White House) para que los peajes de tránsito se queden en Europa, en vez de alimentar al belicismo neo-otomano.

ESTO ES TENER VISIÓN ESTRATÉGICA, buscando el interés europeo y dejando de ser una peón de USA en su lucha particular con Rusia, lucha larvada que lleva medio siglo aprovechándolo el islamismo para extenderse como un cáncer por el mundo.

Cierro con un gráfico sacado de la cuenta de Amina Hussein, una kurda de Qamishlo afincada en Barcelona:

The orange wants to occupy the blue, but does not succeed because people resist.

