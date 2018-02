Resultados Tesla 2017

¡NOTICIA, NOTICIA!

¡¡¡¡ACABAN DE SALIR LOS RESULTADOS DE TESLA!!!!

¡¡¡¡CALENTITOS, CALENTITOS!!!!

Cuentas sin auditar, una enmienda del auditor ya supondría el fin del partido, y con las últimas la SEC ya arrugó la nariz.

Tesla Fourth Quarter 2017

Ahora ya puedo completar el resumen de la evolución del 2013 al 2017, en M$.

Ventas: 2.013 — 3.200 — 4.064 — 7.000 — 11.758

Beneficio operativo: -61 — -187 — -717 — -667 — -1.632

Gasto en intereses de la deuda: -33 — -100 — -117 — -164 — -452

Beneficio neto: -121 — -330 — -336 — -619 — -2.240

¡Qué belleza! ¡Qué maravilla de cuentas! No he visto cosa igual en mi vida. Con esta progresión, el techo son las estrellas, cual Falcon Heavy.

Bueno, quizá la comparación más exacta sería…

Tesla, sin duda, será espectacular hasta en su final.

Analizando a la evolución del Q4, que ya se avizoraba demoledor y no ha desilusionado. Cada trimestre es aún peor que el anterior.

Las ventas siguen creciendo a un tremendo ritmo (un 10% trimestral es una locura). A pesar de ello, el beneficio bruto se reduce. Es decir, que la teoría por la cual los beneficios llegarían con el incremento de la producción y las teorías de escala se ve refutado en la práctica: producir más coches no genera más beneficio bruto, sino algo menos. De hecho, la manta ya no da ni siquiera para cubrir los gastos generales, con lo cual toda la I+D se hace a pérdida, financiándola con deuda.

Me hace gracia que, en este escenario en el que Tesla ni siquiera obtiene recursos para pagarse su propia I+D, el bueno de Musk se ponga a hacer piruetas circenses presentando una plétora de nuevos productos, un SUV, una ranchera, un deportivo, un camión… que necesitarían (nótese el condicional) de un gasto ingente en I+D. Habrá que ver a quién le piden dinero ahora para pagarlo, ya que con su actividad normal no pueden, a los bancos les empieza a entrar vértigo y a Elon se le empiezan a agotar los conejos en la chistera.

Es hermoso ver cómo crecen los intereses a pagar por esa enorme deuda. Además, en un escenario de subida generalizada de tipos al otro lado del charco. Si las ventas crecen al 10% trimestral, el gasto por intereses crecen al 25% trimestral (de 117 a 146 millones de $). Toda la magnificencia de la función exponencial que se esconde bajo la fórmula del interés compuesto actuando libremente, como átomos de uranio en una reacción en cadena. La analogía sería la Ley de la Gravedad actuando sobre un cuerpo que cae al vacío: la velocidad de caída es acelerada por la gravedad, a cada segundo que pasa las probabilidades de supervivencia son más remotas.

Y, finalmente, las pérdidas creciendo a un 15% trimestral. ¡Esto es la nueva economía, amigos, no hay de qué preocuparse! Lo que importa es el número de clics, no seas aburrido preguntando si hay un modelo de negocio detrás. ¿Me compras unos bulbos de tulipán?

Para una empresa, presentar un balance con pérdidas es siempre una señal de alarma. Cuando tienes más ventas, pero las pérdidas crecen, es que tienes un GRAN problema. Pero cuando las pérdidas crecen a mayor ritmo que las ventas, es que algo estás haciendo jodidamente mal.

+

Damos un repaso a la hoja de Balance, y vemos como el pasivo aumenta de 16 a 23 millones en un año. Si no fuera sudafricano, Elon Musk podría haber nacido español: esta táctica de huida hacia adelante es marca de la casa de las multinacionales españolas.

Calculando el Quick Ratio, es decir, la capacidad de la empresa para hacer frente a sus compromisos a corto plazo, nos da 0,24. No está mal, contando que por debajo de 1 una empresa ya enfrenta un problema de liquidez. En el caso de Tesla, por cada dólar que debe a corto plazo, tiene 24 centavos en la caja. Si se presentaran todos sus acreedores de golpe (facturas, digo, no la deuda bancaria a largo plazo) a la puerta de su sede, sólo podrían cobrar uno de cada cuatro.

No sé si habrá muchas empresas que, presentando un quick ratio tan estresado, no hayan bajado la persiana en el plazo de un año (según vayan cayendo los vencimientos y, al no haber caja para hacerles frente, los proveedores dejen de suministrar material, que puede que vayan por ahí los tiros del “cuello de botella” que presenta la producción del Tesla 3).

Deberíamos calcular otros ratios como la relación beneficio operativo/deuda neta, para analizar la capacidad de afrontar el pago de esa deuda. Pero como hasta el EBITDA es negativo… lejos de ser capaz de repagarla, con su actividad productiva se endeuda aún más.

+

Y finalmente, la más divertida, los flujos de caja.

Los números rojos cubren la tabla desde su comienzo: presenta un flujo de caja operativo negativo. Dicho de otra forma: Tesla pierde dinero fabricando coches. Se supone que una empresa tiene que ganar dinero en su actividad operativa (fabricando), para pagarse las inversiones que realiza. Si acaso, una inversión puntual muy fuerte (en nueva capacidad productiva, una nueva planta o adquiriendo un competidor) puede ser cubierta con deuda (emitiendo deuda o pidiendo un préstamo bancario). Pero no es que Tesla no pueda cubrir con el dinero que obtiene haciendo coches sus fuertes inversiones en capacidad productiva… es que pierde dinero en su actividad, pérdidas que se suman a la inmensidad de gastos en CapEx que realiza (maquinaria que se necesita para la producción en masa del nuevo Tesla 3). Así que se convierte en una máquina de quemar caja. 1,5 millones de dólares en 2016, el triple el año pasado. Quemando caja a razón de 4,5 millones al año (y acelerando), acabaría con el combustible en año y medio. Pero esto no es una predicción, porque a base de deuda le pueden seguir repostando en vuelo, igual que le pueden cerrar el grifo y decir hasta aquí hemos llegado.

Si os diesen una pala, una vieja locomotora a vapor y tuvierais que alimentarla con billetes de dólar, no erais capaces de quemar en un año lo que Tesla. Para hacerse una idea, por cada Tesla 3 que vende (35.000$), declara 6.500$ en pérdidas y quema caja por valor de 13.000$.

El humor es un asunto demasiado serio para compararlo con la situación económica de una compañía que llegó a valer más que Ford o General Motor (tras presentar resultados, hoy vale un 8,6% menos que ayer, pero más que mañana).

¡Hagan juego, señores!

+

Tesla’s Original Soundtrack. Tengo dudas entre ésta:

o ésta:

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+