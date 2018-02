La estafa automovilística

Una entrada rápida, acerca de un comentario reciente en la entrada de consumos y emisiones que me ha dejado pensativo.

El caso: alguien compra un coche de segunda mano con 4 años y 60.000km. Es un coche bonitiño, un VW Sirocco, un Golf con pinta de deportivillo y motor gasolina de inyección directa 1.4 TSI. Debió costarle unos 18.000 de segunda mano, lo cual con el salario típico español aún son meses trabajando íntegramente para pagarlo.

El caso es que ha ido a pasar la primera ITV, y se lo han echado para atrás por gases. En concreto, el CO acelerado quintuplica el máximo admisible para vehículos catalizados.

En la entrada en cuestión, que ponía varios ejemplos de coches gasolina, diésel, LPG y CNG, ya advertía que “el 1.4 TSI de VW tiene un problema MUY serio [con el monóxido de carbono]”. Movido por la curiosidad, me puse a ver análisis del ADAC de coches que compartieran el mismo motor dentro del grupo Volkswagen. Para mi estupor, TODOS sobrepasaban con creces los máximos de homologación (siguiendo el ciclo WLTP).

SEAT Leon 1.4 TSI – 4.527 mg/km

SEAT Ateca 1.4 TSI – 2.610 mg/km

VW Tiguan 1.4 TSI ACT – 2.513 mg/km

VW Tiguan 1.4 TSI ACT BMT – 7.608 mg/km (ACT es una tecnología que desconecta cilindros para reducir el consumo, Bluemotion son las versiones optimizadas para eso mismo, reducir el consumo).

Skoda Octavia Combi 1.4 TSI – 2.090 mg/km

Como referencia, otro gasolina de inyección directa:

Citroen C3 PureTech 110 – 256 mg/km

O incluso otros inyección directa dentro del mismo grupo:

VW Golf 1.5 TSI ACT – 1.081 mg/km

Audi A3 1.0 TFSI – 945 mg/km

Tenéis más ejemplos en la entrada o en la misma página del ADAC. Hay que recordar que el límite de emisiones para la homologación en la Euro VI es de 1.000 mg/km (bajo el ciclo NEDC, aún más indulgente e irreal).

No es casualidad, no son casos aislados, es evidente que algo raro pasa con ese motor 1.4 TSI.

La cuestión es que esta persona se acaba de gastar un dinero en un vehículo que necesita, pero que sin la ITV no es apto para circular (y tampoco puede venderlo, que de todas formas sería pasarle la patata caliente a otro). En el concesionario no detectan el problema, todo está bien, y se preparan para empezar a cambiar piezas (muy caras) a ver si suena la flauta. Yo ignoro cuál será la situación económica de la persona que entró preguntando (y ni siquiera agradeció la ayuda), pero bien pudiera ser el caso que hubiera estando ahorrando para el coche, un coche prácticamente nuevo, y ahora no tenga dinero para comprarse otro, o embarcarse en unos arreglos de muchos miles de euros con final incierto. Porque realmente, no hay nada roto en ese coche, es un fallo de diseño. Pero claro, de nada sirve decirlo en la ITV, a ellos sólo les importa que bajes de tal valor en la máquina.

Es sólo un caso, pero quiero tomarlo de ejemplo para mostrar hasta qué punto la industria del automóvil se burla de sus clientes, a los cuales procura exprimir cuanto puede. Es curioso que a Volkswagen se le permita pasar la homologación con un vehículo tuneado para la ocasión, con el catalizador impoluto. Sin embargo, con el desgraciado usuario, la administración sea inflexible en sus límites de emisiones. ¿Es lógico que sólo se verifique que un vehículo respeta el límite de homologación cuando está recién salido de la cadena de montaje, y no si es capaz de mantener estos valores tras unas decenas de miles de kilómetros?

Otra cuestión: la garantía de un coche son dos años, una máquina compleja y muy cara de arreglar que puede costar 10, 20, 30, 50 o 100.000€. La misma garantía legal que puede tener una linterna de 3€ (aquí un aplauso por los coreanos, que ofrecen una garantía comercial, más limitada, de 7 años). Sin embargo, la primera ITV la pasas a los 5 años, con la garantía vencida y bien vencida. Si hay algún fallo de origen, como parece ser el caso, se lo come el usuario y no el fabricante. ¿Es esto no ya justo, sino meramente lógico?

Más cosas. Los coches cada vez más son sistemas privativos cerrados, que sólo pueden ser reparados en el concesionario de la marca, que es la que tiene los equipos de diagnóstico con el software adecuado. Por lo tanto, disponen de una clientela cautiva. Y cuanto peores coches fabriquen, más dinero dejarán en su red de concesionarios. Es más, si cambian una pieza y no resuelve el problema, esa pieza la facturan y pasan a cambiar la siguiente. Así hasta que den con el fallo. Esto supone claramente un incentivo perverso: un mecánico incompetente y/o ladrón (lo común en los concesionarios) ganará mucho más dinero que el buen mecánico que identifique el problema a la primera. ¿Tiene algún sentido?

La legislación está hecha a la medida de los fabricantes, para extorsionar mejor a los ciudadanos, convertidos en vacas lecheras que ordeñar. De molinero cambias, pero de ladrón no te escapas (podemos hablar de coches, de telefonía, de bancos…).

Cuando Richard Stallman lanza sus invectivas contra Apple (una jaula dorada para tontos), lo hace apelando a la libertad del usuario, ya claramente restringida en un PC convencional usando software privativo (Windows), y totalmente ausente en los productos de Apple, concienzudamente diseñados para sacarle las perras a un cliente que ha pasado de ser propietario a la condición de siervo.

Otro caso paradigmático: os sonará John Deere, el fabricante de maquinaria agrícola. Pues en sus nuevos tractores incorpora un software por el cual sólo se le pueden instalar recambios originales de la marca (que vende a este cliente cautivo con abusivo sobreprecio), en el servicio oficial. Si el servicio oficial no valida ese repuesto, la centralita electrónica bloquea el tractor y no se puede arrancar. Ya veis a hiperpatriotas granjeros del Corn Belt descargándose el parcheo de la EPROM de la centralita, que diseñó un ucraniano, y así poder cambiarle el aceite al tractor él mismo, poniéndole el filtro que quiera de la industria auxiliar.

Los sueldos son bajos, y la publicidad nos incita a comprar cosas caras. El problema no es nuevo, lo que es nuevo es este nuevo escalón de explotación. Porque la adquisición del producto es sólo la puerta de entrada a un centro comercial en el que toda la “experiencia” se centrará en que sigas entregándole dinero a la marca. Toda nuestra vida entregada trabajando, para entregar el producto de nuestro esfuerzo a un cardumen de pirañas insaciables.

Por eso es necesario legislar para devolverle el poder al ciudadano. En el caso concreto de la industria automovilística, ya hace tiempo propuse cuál debe ser la vía: vehículos modulares, con protocolos de comunicación abiertos y cotas estandarizadas para asegurar la intercambiabilidad de componentes dentro de un rango reducido.

Todo esto, que puede sonar muy críptico, es mucho más fácil cuando pensáis en un PC: si se os fastidia la tarjeta gráfica, o simplemente se os queda obsoleta, no tiráis con todo el ordenador, pantalla, teclado y ratón inclusive, ¿verdad? No, los zócalos tienen unas dimensiones estandarizadas, los protocolos de conexión están normalizados, y podéis elegir dentro de un gran abanico de fabricantes y precios. Y eso no impide en modo alguno el avance, de hecho es un sector que ha avanzado muchísimo más rápido que la automoción, y periodicamente surgen nuevos estándares cuando los viejos quedan obsoletos, sin mayor problema. Esto es lo que nos permite tener un ordenador de sobremesa asequible, con una buenísima relación entre prestaciones y precio (y por lo que las marcas pusieron de moda los portátiles). La competencia en cada componente es feroz, existe una escalada de prestaciones y una reducción de márgenes. Esta guerra entre fabricantes beneficia al usuario y es lo que quieren evitar todos los fabricantes, en todos los sectores. Clientes cautivos, márgenes abultados, esa es la combinación ganadora del puerco de Steve Jobs. Y aún hay quien grita ¡que vivan las caenas!

