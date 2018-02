Česká republika II

Segunda tanda de tres…

Subiendo de mañanita al castillo de Bedřichov por el hayedo.

La deleznable arenisca permitió la formación de estas curiosas chimeneas, en Hruboskalsko. En la cima de una estaba descansando una pivita, después de quitarse los pies de gato. Con dificultad cabría alguien más.

No subo yo ahí arriba…

Un torreón fortificado en Vochov.

Castillo de Krivoklát.

Interesante el conjunto fortificado pero también el entorno. ¿Es demasiado cruel compararlo con el decorado tras otras fortalezas gallegas, eucaliptos o lomas quemadas?

Calliteara pudibunda (de mayor se convertirá en una mariposa nocturna).

Český Lés

Esta zona vendría a ser la Andalucía bohemia, la zona más cálida y seca del país.

Portada románica del santuario de Porta Coeli. Para los amantes de la arquitectura sacra, realmente, la República Checa no ofrece grandes alicientes, más allá de la Catedral de San Vito (Svatého Víta) en Praha. En el rural, ésta es una de las (muy notables) excepciones.

En general, la mayoría de las iglesias rurales se erigieron o remodelaron en estilo barroco pasteloso, que empacha más que meter la cabeza en un cubo de merengue. Habiendo abrazado estas tierras la Reforma, fueron devueltas al redil católico a sangre y fuego. Quizá fue lo que creó una animadversión a la religión en Bohemia que hace que sea uno de los países menos religiosos del mundo.

Viñedos en el Třeboňsko, con el hrad Děvičky en la cima.

De nuevo, reparemos la coexistencia entre áreas de cultivo perfectamente compatibles con bosques con una diversidad botánica sorprendente. El desarrollo de una agricultura (y ganadería) profesionalizada, productiva y rentable no sólo no es incompatible, sino que es la salvación de los bosques.

Esta zona, el Třeboňsko, se distingue por la fabulosa proliferación de lagos y lagunas.

Una preciosa pavo real (Inachis io)

La cuerda de estos montes hacía frontera, así que esas casas ya son de Polonia (otra botaratada, si quieres darle mayor significación que un mero límite administrativo).

Catedral de Olomouc, en estilo gótico flamígero.

¿Tengo que repetirlo? Esto es UNA finca (de hecho, el borde de una finca). Para cultivar esta finca basta adquirir UN tractor (grande como un castillo).

En el minifundismo gallego, en la superficie de esta finca cabrían sin exagerar varios MILES de pedacitos. La mayoría abandonados, alguno con millo, otro con berzas, otro con patacas… Para cultivarlas, cada paisano guarda en su cuadra un tractorciño, y cuando ara se esfuerza por maniobrar sin entrar en la finca del vecino. Como hay tan poca tierra, el tractorciño se pasa la mayor parte del año parado.

¿Es viable una explotación así? Evidentemente NO. Es un mero entretenimiento para jubilados.

¿Quién saca provecho de nuestro modelo de agricultura amateur? El vendedor de tractores.

En términos contables, la agricultura seria que vemos en la imagen permite que la inversión en CapEx sea mucho menor, el capital fijo está mucho más aprovechado, luego los costes financieros son mucho más bajos y son capaces de acudir al mercado bajando los precios, obteniendo beneficio y expulsando del mercado a los paletiños de aquí que se empeñan en seguir haciendo las cosas como las hacían sus abuelos. Y luego, lloran y patalean. Pero no se adaptan.

Y como el agricultor europeo tiene suficiente con el producto de su trabajo, no siente la necesidad de destruir el bosque maravilloso, absolutamente maravilloso, que tienen en el margen para sustituirlo por pinos y eucaliptos, o quemarlo para meter en él sus vacas.

Con los eucaliptos la foto no queda tan bonita.

Panorama desde Petrohrad.

Como digo, parecido a la campiña francesa; coexistencia amable, fácil, entre actividades agrícolas, ganaderas y espacios naturales.

Por supuesto que Francia ya sabemos que es otro nivel, y los alemanes ni te cuento. Pero la República Checa tiene un PIB per capita más bajo que Portugal. No son un país rico y, sin embargo, es un país civilizado, con una rigurosa ordenación territorial y sin garrulos que suelten lo de “¿quién eres tú para decirme lo que puedo hacer yo con mi finca?” tan propio del palurdismo ibérico.

Falkenštejn o, en versión original, Falkenstein: castillo del halcón.

Si en Francia das una patada y saltan treinta châteaux que reverberan el esplendor de Versailles, aquí pasó lo mismo en el siglo siguiente, con una fiebre constructiva por reproducir el lujo de la corte de Viena.

Dolný Mísečký

Por no estar, no está ni enfocada. Y cada vez me importa menos. De hecho, es una de las mejores fotos del viaje.

Puerta de acceso al segundo recinto amurallado del castillo de Bezděz.

La tengo en la punta de la lengua, de hecho hace tiempo subí otra foto de esta misma seta, que en tiempo húmedo se queda como si la hubieran metido en un tarro de miel.

Si tengo tiempo, intento identificarla.

Tobolka.

Ganadería seria, profesional. Bosque bien preservado. Son compatibles, son perfectamente compatibles, aquí está la prueba. Sin la salvajada de meter las vacas por medio del bosque (o los restos tras quemarlo), a que coman lo que encuentren.

Kyjov.

O, como diría un asqueroso palurdo: “el monte está sucio”

A esta nena (Salamandra salamandra) nos la encontramos en el Parque Nacional de Podyjí.

Ya Daniel añadirá algo. Desde mi desconocimiento, me parece un ejemplar con algunos años a cuestas.

Zamek Kost

Recordad, si vais para allá: hrad es castillo, y zamek, fortaleza. Si iglesias hay pocas, de escaso valor artístico, la mayoría abandonadas y muertas de asco, el patrimonio arquitectónico militar de estas tierras es abrumador, interminable.

