Tortured to death in Istambul

Leo el relato de la detención, tortura y muerte de un profesor de historia en un instituto de Istambul:

Stockholm Center for Freedom – Tortured to death. Holding Gökhan Açıkkollu’s killers to account

Quiero ser meridianamente claro: estas barbaridades del gobierno islamista del AKP tienen lugar porque la Unión Europea lo permite, y mira hacia otro lado mientras Turquía se sume en la involución conservadora, desandando en pocos años el camino hacia la civilización que le había costado décadas recorrer.

El 48% de las exportaciones turcas (datos del 2016) tienen como destino la Unión Europea. La sola mención de no ya un embargo comercial, sino simplemente de la revocación de la excepcional relación comercial que disfruta con la UE (Unión Aduanera, una relación con la UE más estrecha que la que disfrutan países como Noruega, Croacia o Suiza), bastaría para devolver la oveja (el castrón) al redil. Simple aplicación de la política de palo y zanahoria: las facilidades comerciales están ligadas al cumplimiento de unos mínimos en el ámbito de los Derechos Humanos y desarrollo del Estado de Derecho.

La UE tiene la posibilidad de detener el salvajismo que se está apoderando de Turquía y mira hacia otro lado. Hasta que sea demasiado tarde, el programa reaccionario esté completado y tengamos frontera terrestre con una dictadura de corte integrista.

Es inconcebible que tengamos como socio preferente, privilegiado, a un Estado islamofascista, que encarcela, tortura y asesina a disidentes; que ha promovido la guerra en Siria y lleva años armando y financiando grupos yihadistas y finalmente que ha usado su ejército para invadir Afrin usando a antiguos miembros del Estado Islámico como tropas auxiliares.

(por esta canción Rojda fue condenada a un año y ocho meses de prisión; el fiscal pedía un lustro)

NOTA: Y ya puestos, habría que ir sacando la cartulina amarilla a los gobiernos húngaro y polaco, también en proceso de deconstrucción democrática. Como CErdoğan, Orban y Kaczyński (Morawiecki es sólo un lugarteniente) interpretan las críticas al autoritarismo con que dirigen su acción política como un ataque a todo un pueblo, identificando el partido con el país como toda ideología totalitaria. Y hay otro gobierno europeo que también está socavando la legitimidad de las instituciones con comportamiento autoritario y corrupto (van de la mano, una es a la vez causa y consecuencia de la otra). ¿Sabéis a qué país me refiero? Efectivamente, el PP y el AKP comparten la misma base ideológica, sólo que el AKP la desarrolla y lleva a su natural puerto sin complejos. Raxoi es un CErdoğan en chiquitito.

