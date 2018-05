Amor pola terra

Cando era cativo achegábame a este prado no vrao coa bici e deitábame a ler ou dormisquear. Daquela se chegaba por un camiño sen saída, e polo tanto era moi tranquilo.

Logo pasaron por él unha pista, cortaron varias das árbores para facelo, e o que era un precioso recuncho perdeu o encanto e a tranquilidade. Vai uns anos cortaron algunhas árbores máis, así que só quedaban esta parella deses impoñentes freixos e carballos que eu lembraba de neno. Vai uns días cortáronos, exemplares impresionantes de máis de cen anos que servirán como sustituto barato ó gasóleo ou gas natural para manter quente unha casa. Hoxe pasei por alí e andiveron a queimar os tocos para impedir que rebrotasen.

A isto chámanlle os pailáns de cidade “fonte ecolóxica de enerxía”. Mais no prado xa non quedan máis árbores grandes, así que cando o garrulo esgote a carga de madeira, terá que cortar dez dos medianos para facer leña para un ano.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Isto non é moi lonxe do anterior. Fun dar un paseo e metinme nos restos dun incendio, que cousa máis extraña estando nesta terra.

Estas árbores eran cerdeiras bravas. Os carballos rebrotan do pé, mais non as cerdeiriñas, que morreron todas. Supoño que sei quen foi: un fulano que anda por esa zona coas ovellas. Deses que os pailanciños urbanitas consideran como o epítome da vida natural.

+

+

+

+

+

+

+

+

Un pouco máis aló, só uns metros polo mesmo camiño, ó salir da zona queimada… un frigorífico.

Este é o amor que lle teñen a Galiza, á Galiza real, a terra que lles viu nascer. Para eles, a terra, o campo, Galiza, é un vertedoiro.

+

+

+

+

+

+

+

+

E uns pasos máis, entre uns espiños… alguén foi tirar a basura doméstica na beira do camiño.

Despois de ver, no espazo duns poucos metros, semellante demostración de barbaridade, de palurdismo… din media volta, subín ó coche e voltei para casa. Rematou ben rápido ese día o paseo. Mentres voltaba, dábanme voltas diversas formulacións dunha mesma idea: que bonita sería Galiza sen galegos (o que, sen dúbida, pódese dicir de tantos lugares no mundo, pero poucos con tanta razón como desta terra, violada polos seus fillos).

+

+

+

+

+

+

+

+

Pero iso non é xusto. Porque tamén hai galegos que ten sentido artístico. Velaquí temos un exemplo:

Xuro que non toquei para o bidet para colocalo dun ou doutro xeito. Estaba como sae na foto, nunha posición que eu describiría como “escenográfica”. Só na Galiza podemos atopar estes artistas da porcallada, verdadeiros xenios do refugallo.

Cada pobo ten o que se merece, aínda que no curto prazo pode parecer que ten aínda máis.

O tempo porá as cousas no seu sitio.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+