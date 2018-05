Metalurgia social y productivismo

Estoy muy contento de la fecunda charla a la que han dado lugar estas últimas entradas. Así es un verdadero placer tener un blog. Para que no decaiga la conversación, la abro en una par de hilos que me parece que pueden tener recorrido. Aunque eso ya depende de vosotros.

El primero es lo gracioso que me parece un término usado por Maju: productivismo (no lo intentéis buscar en el diccionario), que suele venir asociado con otro término casi intercambiable: desarrollismo. Ambos términos son similares a “payo” o “gentil”, es decir, los usa un pequeño grupo social, en este caso la secta decrecentista, para referirse a todo y todos los que no siguen su fe. Esto es, por lo general en toda sociedad humana presente o pretérita ha existido el convencimiento de que el desarrollo económico y el progreso científico y tecnológico era un fin loable que redundaba en mejores condiciones de vida para la población (según el caso, unos más que otros).

Culturas y civilizaciones que han triunfado en la historia, lo han logrado antes que nada por triunfar en esta carrera por el conocimiento, lo cual les aportó los recursos tecnológicos, organizativos y materiales para imponerse sobre otras más atrasadas. Este proceso sigue activo, aunque afortunadamente las rivalidades no se solventan de forma cruenta. Ahora bien, perder en esa carrera no es mucho más llevadero que perder una guerra.

Otra cuestión, en este caso a cuenta de un comentario de Emilio cuya respuesta postergué para darle mayor visibilidad y recorrido a la discusión. Emilio decía que… “China tiene una ventaja que casi ningún estado grande o mediano del mundo tiene, mas del 90% de su población es de la misma etnia.”

Tiene mucha razón, aunque no es el único caso, y muy cerca tiene dos ejemplos aún más homogéneos étnicamente: Corea (las dos) y Japón.

Pero no sé hasta qué punto esto es una ventaja. Lo es desde luego respecto a los Estados creados artificialmente por las potencias coloniales. Un ejemplo que suelo sacar es Ruanda y Burundi, pero quizá el mejor sea Afganistán: pastunes, hazaras, tayikos y uzbekos, cada grupo viviendo de espaldas al resto. Así es imposible ir a ninguna parte (lo mismo podríamos decir de estados europeos como Bélgica o… España). Son grupos consolidados cada uno tirando de la manta a su lado.

Por eso siempre he defendido que los Estados tengan una cierta homogeneidad, como pueblo que se reconoce en sí mismo una identidad, para que las líneas de fractura política no sean étnicas sino ideológicas.

Ahora bien, considero que la escasísima inmigración en, por ejemplo, Japón, es un obstáculo para su desarrollo (quizá no tanto económico como social y cultural). La llegada de individuos de otras culturas, integrándose en la de acogida (es decir, no formando guettos o grupúsculos aparte, que actuarían como facciones al estilo de Afganistán), enriquece la sociedad obligándola a cuestionar y replantearse aspectos de su propia cultura, lo cual la empuja a progresar en un proceso que podríamos denominar “dialéctica social”. Si sólo departes contigo mismo, es dudoso que puedas llegar muy lejos en la senda del conocimiento.

Por lo tanto, podríamos decir que la inmigración es positiva en una cierta medida, a partir de la cual crea rivalidades étnicas que tensionan la sociedad. Podemos pensar en la inmigración magrebí en Francia o Bélgica, pero mucho más próximo es el fenómeno de los maketos y los charnegos: las sociedades vasca y catalana sentían amenazada su identidad con la potente ola de inmigración que venía de otras partes de España trayendo consigo otra lengua, costumbres e idiosincrasia, y reaccionaron contra ella en forma de nacionalismo periférico.

La cuestión es que esta proporción de población inmigrante que maximiza la función progreso no es un % fijo, sino que tiene una fuerte relación de las condiciones en que se produzca. Evidentemente, la disposición de la población local a aceptar individuos en su seno de otra cultura (racismo y xenofobia), así como la disposición de los migrantes para integrarse en la sociedad de acogida (no me cansaré de repetirlo: el islam, el orgullo paleto, es un obstáculo a la integración en países de mayoría no islámica).

En una entrada reciente hacía la metáfora de los inmigrantes como esas pequeña proporción de elementos que entran en una aleación para conferirle mejores propiedades (resistencia, ductilidad…). Si nos pasamos con el cromo o el vanadio, por ejemplo, tendremos un acero quebradizo.

Se puede modificar ese máximo de población inmigrante deseable, con actuaciones que faciliten la integración como evitar la concentración de la población inmigrante en determinados barrios/municipios, en los cuales reproducen el estilo de vida de sus lugares de origen y en el que no hay puntos de contacto con la población local para que se produzca un intercambio provechoso. Evidentemente, es mucho más sencilla la integración cuando existen afinidades culturales, como el caso del idioma con inmigrantes procedentes de Hispanoamérica, o la idiosincrasia en el caso de los magrebíes (más allá del auge fundamentalista que está convirtiendo en estatua de sal las sociedades del Norte de África, existe más similitud en la forma de afrontar la vida con los del otro lado del Mediterráneo, que con los pueblos al Norte de los Pirineos).

Evidentemente, facilitar el acceso a educación, ayudas y la disponibilidad de puestos de trabajo a los recién llegados facilita su rápida integración (evita la margninalidad, que conduce a la delincuencia); y del modo contrario un fenómeno endémico como el desempleo en España dificulta la integración, especialmente entre aquellos estratos más bajos de la población que ven (no erróneamente) a los recién llegados como rivales en el mercado laboral, con un efecto deflacionista sobre los salarios (estupendo para las clases medias que se pueden permitir tener un portero o una asistenta, por eso son estas clases medias las más entusiasmadas con el multiculturalismo, poder ir a cenar a un paki…).

Este fenómeno explica buena parte de lo que está ocurriendo en Europa en la esfera política (Marine, BrExit…), y pone a la izquierda en un dilema existencial: o renunciar a una pieza clave de su ideario como el internacionalismo, o renunciar a su ADN social que es la clase obrera. Vivimos una época de contradicciones, en que es la clase obrera la que reclama políticas restrictivas de la inmigración. Pero una sociedad cerrada es necesariamente una sociedad conservadora.

Por otra parte, todo este análisis es siempre desde el punto de vista del beneficio de la sociedad receptora. Es decir, mirándonos el ombligo. También habría que tener en cuenta las necesidades de las sociedades de origen: por una parte pierden a su fracción de la población más valiente, esforzada, preparada (y para ver qué es lo que queda tras un intenso periodo emigratorio, no tenéis más que ver la esclerosis de la sociedad gallega). Pero no podemos negar que a nivel personal la emigración supone una alternativa vital ante un futuro sin esperanza. Y a corto plazo, las remesas de divisas que los emigrantes mandan a las familias son el sostén de no pocas economías nacionales (México, Filipinas o el mismo Marruecos).

Como resumen, yo creo que la clave está en reconocer que es factible una política de puertas abiertas: la sociedad tiene un límite en su capacidad de integración, sobrepasado el cual surgen los problemas (el medio perfecto para el auge de movimientos identitarios, ultrarreaccionarios en uno y otro bando). Sólo Nigeria tiene casi 200 millones de personas, la mayoría jóvenes en edad núbil y con una altísima tasa de fecundidad (como no la controlen ya, es una verdadera bomba demográfica). Por otra parte, cerrar fronteras y que cada uno se las apañe no es una actitud éticamente admisible.

En este caso, la cuadratura del círculo es bastante sencilla: programas potentes de ayuda al desarrollo (en África no hay debate sobre “productivismo” o “decrecentismo”, esto último sonaría a humor negro). Es decir, nada que ver con la miserable política actual, que más bien está diseñada para beneficiar a las empresas españolas que a las sociedades receptoras. Estas ayudas deberían estar ligadas a la consecución de unos hitos en el desarrollo político y social (expansión de la democracia, de los derechos civiles, independencia judicial, lucha contra la corrupción…) para que no caigan en saco roto, e ir preparando la sociedad para el crecimiento autónomo. Aunque claro está, antes de dar lecciones a nadie, si queremos tener una cierta autoridad moral y que no se nos cachondeen en las narices, quizá deberíamos empezar por adecentar nuestra propia casa.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+