O declive do segundo nivel das entidades de poboación

Ninguén pode sorprenderse se falo da despoboación do rural, de como as aldeas van quedando valeiras, de como os rapaces liscan dalí como fume de carozo buscando unha oportunidade nas vilas e só quedan os vellos.

Este proceso, que non é propio de Galicia senón mundial, coñécese como éxodo rural e é consecuencia do cambio de modelo económico dun baseado na agricultura a outro máis avanzado nos sectores industrial e de servizos. O dito, ata aquí, nada novo.

O que quería comentar nesta entrada é como este proceso de despoboamento das aldeas, agora empeza a afectar ás vilas. Teño que dicir que a idea desta entrada vina clara en Francia, onde o proceso de concentración da poboación está máis avanzado e é doado apreciar a evidente decadencia das vilas por debaixo dos 100.000 habitantes.

Aínda que vou exemplificar coa realidade que teño máis de preto, penso que é igualmente válido para outros países e rexións do Estado. A provincia de Ourense se estructura demográficamente en torno á capital, e catro vilas principáis: O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Verín e Xinzo de Limia. Logo quedan algunhas vilas menores, que aínda sufren máis deste fenómeno, como Ribadavia, Allariz ou Maceda.

O proceso é moi doado de explicar: a xente vai baixando das aldeas, as veces a estas vilas, ou directamente ás cidades ou a emigración. E as vilas foron enchéndose desa xente, xeralmente nova, que viña das aldeas e mercaba un piso pola comodidade de vivir perto do traballo, de facer a compra no súper e de que os nenos no tiveran que andar co autobús para ir ó cole. E as vilas medraron.

Pero ese fluxo esgotouse. Nas aldeas xa non queda xente nova, e os vellos que están xa non pensan en saír da súa casa. O saldo negativo dos últimos rapaces en marchar e vellos que van morrendo, compénsase parcialmente con xubilados de Madriz, Barcelona, Alemaña ou Francia que voltan, refán a casa dos avós para pasar nela tempadas. Pero os xubilados non adoitan ter unha tasa de fertilidade moi alta, así que é un parche temporal, o canto do cisne das aldeas antes de desaparecer engulidas polo monte.

As vilas, pola súa banda, medraron con parte dos que escapaban das aldeas, e vai uns anos atoparon o equilibrio entre esas parellas novas que chegaban das aldeas e os que, a súa vez, marchaban da vila ó remataren o bacharelato para non voltar xamáis (agás en vacacións, claro). Pero algo cambiou nestes últimos anos: como diciamos, o fluxo das aldeas rematou, e a atonía económica das vilas puxa a máis rapaces a saír da vila tal e como os seus pais baixaron das aldeas a esa vila, buscando un futuro mellor ante a ausencia de espectativas se ficaban na casa. E aquí temos o cambio de tendencia, a poboación das principáis vilas alcanzou o máximo vai uns anos, e agora comenza un progresivo pero inexorable declive, que como no caso das aldeas se retroalimenta porque ninguén quere ser o último que quede na aldea. Cada vez as vilas ten unha poboación máis envellecida, unha economía menos activa e máis baseada nas pensións (que van sufrir, xa están sufrindo unha perda de poder adquisitivo e isto non fixo máis que comezar) e o ambiente social propio dun xeriátrico. Os mellores, os máis capaces, varudos, despertos van marchando, deixando tras de sí unha sociedade ferida de morte.

Agora é o turno de apoiar todo o devandito con datos.

Imos ó INE e sacamos os datos de poboación para esas catro grandes vilas da provincia máis e tres concellos da súa comarca. O patrón en tódolos casos é sempre o mesmo: os concellos do rural van perdendo poboación a un ritmo lento pero continuo (nun proceso que comezou a mediados dos ’50, hai concellos que dende aquela ata hoxe perderon máis das tres cuartas partes dos veciños), e chega un momento no que a poboación da súa vila de referencia acada o seu máximo é, a súa vez, comeza a perder poboación.

Insisto, falamos destas vilas ourensanas como poderíamos falar de Elda, Trujillo, Astorga ou Calatayud. E as seguintes en caer serán as pequenas capitáis de provincia (de novo, só hai que mirar a Francia) para concentrar toda a actividade económica e, polo tanto, os postos de traballo e a poboación nas cidades de máis de 300.000 habitantes (que en termos europeos é o límite para empezar a considerarse unha cidade, pero na medida asiática con eses trescentos mil habitantes só serían villorrios de terceira fila).

Por suposto, aínda que non é mala cousa xa que as sociedades urbanas son máis eficientes e dinámicas, este proceso de decadencia das vilas terá importantes consecuencias sociáis, económicas (unha moi evidente é no eido inmobiliario: hai máis casas que xente querendo habitalas, así que os prezos vanse afundir agás nas grandes vilas) e mesmo culturáis (aínda que hai quen o fai, non ten moito sentido facer un magosto nun parque de Vigo).

